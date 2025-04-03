Предотвратить потоп: как защитить квартиру от протечки воды

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Потоп в квартире может стать настоящей катастрофой, которая приведет к значительным финансовым потерям. Лучше заранее позаботиться о мерах предосторожности, чтобы избежать нежелательных последствий.

Потоп в квартире и счет за ремонт на десятки тысяч рублей. Вот что бывает, когда срывают гибкую подводку под раковиной.

На видео самый настоящий потоп в жилище. Отовсюду слышатся крики о необходимости перекрыть воду.

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Как защититься от протечек воды в квартире

Руководитель строительной компании Михаил Ичеткин уверил, что цена подводки роли не играет. Любой сантехнический шланг однажды может прийти в негодность.

«Часто гибкая подводка рвется из-за некачественного монтажа. И от старости она лопается. Приводит это к затоплению помещений. Способы борьбы от затопления — это непосредственно система от протечки воды», — пояснил эксперт.

Такая защита может полностью отключить подачу воды в квартире или перекрыть ее для отдельной трубы. Но продумывать систему нужно заранее, еще на этапе планировки помещения.

«Она с датчиками. С датчиками от протечки. Запорная арматура, которая ставится на каждую трубу. И электронная система контроля протечки, которая дает команду на запор арматуры», — прокомментировал специалист.

К тому же обойдется система от протечек в несколько десятков тысяч рублей. Стоит ли так переплачивать, если на рынке есть простое и доступное устройство — механический запорный клапан. Он реагирует на изменение давления в трубах.

«При повреждении гибкой подводки давление в ней уменьшается. Поток воды увеличивается, и клапан закрывает подачу воды», — объяснил Ичеткин.

Выбрали два клапана за 500 и 1000 рублей. Какой справился с задачей лучше? Оба устройства рассчитаны на подключение к трубам диаметром ½ дюйма. Устанавливать клапаны можно перед смесителями, биде, посудомоечными и стиральными машинами.

«Первый образец в два раза компактнее, чем второй. Его будет проще установить в труднодоступных местах», — сказал специалист.

И это не все отличия. Бюджетный клапан монолитный. А вот образец подороже — составной. По словам эксперта, это большой недостаток.

«Поскольку клапан второго образца состоит из двух частей, то это дополнительный риск протечки самого клапана», — отметил эксперт.

Но это пока только теория. Чтобы проверить устройство в работе, решили собрать испытательный стенд.

«Для этого есть у нас садовый шланг с подачей воды. Шаровой кран и, соответственно, манометр для измерения давления, сам клапан и гибкая подводка с заглушкой для создания давления в системе», — рассказал Ичеткин.

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Приступили к сборке. По совету эксперта уплотнили каждое соединение фум-лентой. Это помогло снизить риск протечек. Перешли к клапанам. Было важно установить их правильной стороной по направлению потока воды, иначе устройство не стало бы работать.

«Большой плюс в том, что на этом экземпляре нанесена стрелочка. Точно не ошибетесь в направлении установки клапана», — продемонстрировал специалист.

У второго образца маркировки на корпусе не было. Поэтому перед установкой пришлось внимательно изучить инструкцию. А система уже в сборе. Перешли к испытаниям.

«Обычно среднее давление в квартире от 2 до 3 Бар. У нас сейчас 3,5 Бара. В принципе, нормальное давление», — заявил эксперт.

Бюджетный или дорогой клапан от протечки — какой выбрать

Первым делом проверили пропускную способность клапанов. Сравнили, за какое время получилось наполнить кувшин объемом пять литров. Засекли время и постепенно открывали кран до упора. Первый образец справился за 18 секунд, в то время как второй сработал вхолостую.

«При резком открывании крана клапан заблокировался. Соответственно, чтобы сейчас у нас появилась подача воды, нужно разобрать конструкцию, сбросить клапан», — отметил специалист.

Отсоединили клапан и повторили эксперимент. Стали открывать кран постепенно. Несмотря на меры предосторожности, устройство снова сработало раньше времени.

«Клапан не дает открыть поток на максимум. Это неудобно. Соответственно, какой-нибудь смеситель нужно будет открывать постепенно», — пояснил эксперт.

Только с пятой попытки удалось найти оптимальное положение, при котором клапан не сработал. В итоге, чтобы наполнить пятилитровый кувшин, понадобилась почти минута.

«При резком открывании крана либо при увеличении скорости потока воды, клапан будет постоянно закрываться. Его надо будет скидывать», — добавил специалист.

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Эксперт уверил, настроить клапан можно, но на это даже опытному мастеру понадобится время. Так что бюджетный образец лидировал. Но справился ли он со своей главной задачей — спасти дом от потопа?

«Проверим первый клапан на протечку. Пробьем гибкую подводку гвоздем. Клапан со своей задачей не справился. Вода продолжает течь. Даже с такой маленькой протечкой, как эта, через продолжительный промежуток времени все помещение будет затоплено», — прокомментировал специалист.

Но и дорогой клапан испытание провалил. Оба устройства никак не среагировали на небольшое повреждение в гибкой подводке. Повысили ставки и разрубили шланг топором. А чтобы краш- тест получился с первой попытки, заменили подводку в металлической оплетке на мягкий резиновый шланг.

«Включаем воду. Шланг под давлением. Вода в шланге есть. Проверим, сработает ли клапан при полном разрушении шланга. Клапан не справился со своей задачей. Затоп в помещении вам гарантирован», — заключил эксперт.

На очереди второй образец. Убедились, что он не заблокирован и пропускает воду, а после со всей силы ударили топором. В шланге резко упало давление, и клапан заблокировал подачу воды.

«При крупном повреждении, когда шланг оборван, либо сорван, либо еще какая-то крупная протечка, клапан справится со своей задачей. И вы не затопите соседей», — пояснил специалист.

Во время тестов убедились: найти универсальный клапан от протечек сложно. Бюджетный образец легко установить, но он бесполезен. Так что лучше переплатить и взять модель подороже. Клапан за 1000 рублей пришлось предварительно настроить. Но в случае сильного прорыва воды он сможет спасти дом от потопа. А вот от мелких протечек защитит только профилактика. Для этого нужно хотя бы раз в пять лет менять гибкую подводку на новую.