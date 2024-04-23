Залог спокойного отпуска: как вовремя узнать о протечке и не затопить соседей

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Использование специальных устройств предупреждения о протечках может помочь жителям избежать огромных расходов в случае потопа в квартире.

Ущерб на сотни тысяч рублей и судебный иск от соседей — такие последствия могут быть даже от небольшого потопа в квартире. Чаще всего от таких неприятных сюрпризов страдают жители старых многоэтажек, где трубы не меняли десятки лет.

Что такое датчик протечек? Поможет ли он защитить дом от потопа? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое датчик протечек

Чтобы избежать проблем с потопами, сантехники советуют устанавливать специальную систему защиты от протечек. В случае угрозы она перекроет все водопроводные краны. Удобно, но совсем не дешево.

«Далеко не каждый себе может их позволить. Самый простой комплект защиты от протечек будет стоить ориентировочно от 15 тысяч. Если говорить про цену на монтаж, то цены по Москве начинаются от пяти тысяч рублей», — рассказал специалист по системам безопасности Александр Балашов.

К тому же монтировать такую систему нужно на черновом этапе ремонта. Но есть более простой и бюджетный способ защитить дом от потопа — установить датчики протечек. По принципу работы они напоминают пожарные извещатели. Как только замечают опасность, подают сигнал.

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Устанавливают датчики в местах возможных протечек: в ванной, на кухне, в котельной или в гараже. Но сколько должно стоить такое устройство? И все ли они одинаково надежные? Чтобы ответить на этот вопрос, покупают сразу три образца: за 300, 600 и 900 рублей.

Они из себя представляют, по сути, такой двойной короб, с обратной стороны у которого всегда есть датчики. У устройств есть металлические стержни, которые контактируют с водой. Сразу же поступает сигнал, и пользователь слышит сирену. Все образцы работают на батарейках. После установки элементов питания можно перейти к проверке уровня громкости.

Какую громкость сигнала имеют датчики протечек

Этот опыт проводится без воды, путем замыкания контактов.

Итак, 76 децибел — это уровень шума у первого образца. Производитель обещал 90. Второе устройство показывает результат в 90 децибел при заявленных в технической документации 85. А самым громким оказывается третий датчик — 96 децибел.

При этом первые два датчика срабатывают сразу после касания контактов, а самый дорогой подает сигнал с некоторой задержкой. Это говорит о том, что третий образец будет реже давать ложные сигналы тревоги.

Как проверить датчики еще у прилавка

Среагируют ли датчики на воду? Проверить это можно еще у прилавка. Достаточно захватить в магазин пачку влажных салфеток. Датчик размещается на влажной салфетке. Если он молчит, то варианта, конечно, два:

салфетка недостаточно влажная, поэтому устройство не срабатывает;

датчик неисправен.

Первым проверку проходит бюджетный образец. Всего секунда, и он срабатывает. Второй ведет себя аналогично. Дорогой экземпляр подает сигнал через три секунды. И это тоже отличный результат.

Можно ли услышать датчик на расстоянии в доме

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Но смогут ли жильцы дома услышать датчик, если он сработает в другой комнате? Во время исследования устройства устанавливают в ванной комнате на втором этаже и проверяют, будет ли их слышно на первом. Чтобы усложнить задачу, межкомнатные двери закрывают.

Бюджетный прибор срабатывает, но на первом этаже ничего не слышно. Таким образом, человек находится в доме, но не знает, что у него есть протечка. Если открыть дверь, то звук датчика отдаленно слышно, но вряд ли на него кто-то обратит внимание. В доме дребезжит холодильник, жужжат лампочки. То есть датчик не перекрывает звуки дома.

Такой же результат показывает и образец за 600 рублей. Сигнал удается услышать только в полной тишине. Дорогое устройство — самое громкое по уровню шума, но с предыдущим разница в этом тесте невелика.

Выходит, услышать датчики можно только вблизи, иначе устранить протечку быстро не получится.

Работают ли датчики протечек под водой

Во время сильного потопа датчики могут оказаться полностью под водой. Продолжат ли они работать в таких условиях?

Что ж, первый образец по-прежнему функционирует. То есть, даже если квартиру затопит очень сильно, он будет продолжать сообщать о потопе. Вот только громкость у него явно недостаточная.

На очереди второй экземпляр. Корпус у него такой герметичный, что вода не затекает внутрь. А значит, устройство не утонет. Уже плюс. Однако если датчик окажется где-нибудь под шкафом во время подъема воды, то его не будет слышно. Хотя он и громче образца за 300 рублей.

А вот третий экземпляр под водой начал вести себя странно. Стоит немного по нему стукнуть, и он перестает пищать.

После проверки устройства достают из воды. Первый образец не останавливается и продолжает работать. Второй датчик внутри остался сухим. Он не вышел из строя и пищит, только если на контакты попадает влага. А вот дорогой прибор снова разочаровывает. Динамик залило. Причем так, что теперь устройство работает гораздо тише.

«Если вода попадает не на контакты предохранительные, а непосредственно внутрь самого датчика, то плата просто-напросто окисляется, сгорает, и датчик перестает функционировать полностью», — уточнил специалист.

Прочность датчиков протечек

Напоследок образцы проверяют на прочность. Для этого решают ударить их дверью. Это вполне может произойти в реальных условиях, ведь устанавливают их на пол.

Дешевое устройство после удара как новое. Второй датчик тоже цел и невредим. А вот третий образец после удара начинает сбоить еще сильнее. В предыдущих тестах он, в принципе, уже показывал, что не сильно исправен. Но после краш-теста пуще прежнего стал орать по поводу и без.

Выходит, это как раз тот случай, когда дорого не значит качественно. При выборе датчика протечек нужно обращать внимание на его корпус. Он должен быть герметичным, а звуковой сигнал — громким. Тогда устройство поможет вовремя остановить потоп. И, конечно, не стоит забывать хотя бы раз в год менять в датчике батарейку, иначе толку от него уже не будет.