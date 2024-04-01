В РФ начал действовать новый порядок оформления перепланировки жилья

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Какие ремонтные работы теперь нужно согласовывать с муниципальными властями?

В России вступил в силу и новый порядок оформления перепланировки жилья. Теперь многие изменения внутри квартиры потребуют согласования с муниципальными властями.

Причем речь не только о ремонтных работах, меняющих площадь комнат. Так, для переноса дверного или оконного проема, или замены полов в доме с деревянными перекрытиями тоже потребуется разрешение.

Документально заверять теперь нужно и, например, замену газовой плиты на электрическую. При этом несоблюдение этих требований грозит штрафом. Корреспондент «Известий» Александр Морозов с подробностями.

Здесь пошла трещина, она идет дальше, переходит на уровень нулевого этажа. Жители одного из исторических домов Архангельска пришли в ужас, когда на фасаде появились трещины. Дом стал расползаться по швам после того, как подвальное помещение переоборудовали под ресторан.

Жители уверяют, собственник помещения повредил несущие конструкции, но свою вину рестораторы, естественно, отрицают.

И это при том, что контролирующие органы подтвердили, то, что никакого разрешения на переделку помещения у собственников не было, подтвердили и контролирующие органы. Так что, оправдываться рестораторам теперь придется в суде, куда уже направили дело о незаконной перепланировке.

С сегодняшнего дня собственникам жилых и не жилых помещений возводить любые конструкции и даже делать перестановку придется по новым правилам.

Снести встроенную кладовку, а на ее место поставить стиральную машину, потому что в ванной места нет или увеличить проем в коридоре, чтобы повесить детям турник, для таких, казалось бы, не глобальных изменений теперь нужны разрешения.

Понятие «перепланировка» — конкретизировали. Если раньше оно подразумевало лишь «конфигурацию внутреннего пространства», то теперь — это любые изменение «границ и площади помещения». А вот саму процедуру согласования ремонта упростили.

Анна Лежнина решилась не просто на ремонт — на кардинальные перемены в квартире, полученной по наследству. Чтобы конструктивизм Анны не развалил пятиэтажку, как карточный домик, теперь ей нужно не просто уведомить жилищную инспекцию о переустройстве, а предоставить план, будущей перепланировки бабушкиной квартиры.

После ремонта специальная комиссия сверит все переделки с утвержденным планом, отправит информацию в Росреестр. Но и это не все. ЕГРН позволит покупателю жилья видеть все изменения, какие были в квартире до и после ремонта.