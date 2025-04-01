Хватит тупить: какая точилка для ножей лучше справится на кухне

Фото, видео: 5-tv.ru

Чтобы готовка была только в радость, стоит помнить о кухонных ножах. А точнее, чем и как их точить.

Старые шайбы от саморезов пришли в негодность, но не стоит спешить их выбрасывать. Они могут стать основой точилки для ножей. Нужно вырезать наждачную бумагу по размеру шайб и склеить заготовки. Когда клей высохнет, посередине каждой детали просверлить отверстие, а после этого накрутить шайбы на обычный винт наждачкой друг к другу.

Осталось закрепить детали с помощью гайки и вставить винт в шуруповерт. Затем надо лезвие ножа вставить между шайбами и на включенном шуруповерте заточить его от начала до конца. Но если возиться с самодельным инструментом не хочется, проще купить готовую точилку.

Какую точилку выбрать для своей кухни, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какая точилка для ножей удобнее в быту

Читайте также Микрофибра или хлопок: какое полотенце лучше выбрать

Как выбрать хорошую точилку, знает шеф-повар Никита Шендеров.

«Точилки бывают механические, ручные и электрические. Ручные это бруски, они для тех, кто занимается профессиональной заточкой», — рассказывает Шендеров.

Во время ручной заточки важно держать нож под определенным углом, этот навык приходит с опытом, а вот новичку будет очень непросто.

«Если мы точим нож бруском, то мы его точим под углом 15 градусов, а у механических или электрических камень уже стоит под нужным углом», — объясняет эксперт.

При работе с механической или электрической точилкой достаточно держать нож ровно, это намного проще, поэтому для дома лучше выбрать именно такие модели.

«Мы купили два вида точилок. Одну механическую, она стоит 400 рублей, и вторую электрическую без проводов за 1500 рублей», — говорит он.

Механические модели устроены так: с одной стороны корпуса находится рукоять, чтобы удерживать инструмент на столе, а с другой — слоты для заточки. Внутри каждого находятся скрещенные пластины из разных материалов. В данном случае это алмазная сталь, вольфрам и керамика.

«Первая грубой фракции, вторая средняя и уже для полировки ножа, чтобы на ней не оставались усики после грубой полировки», — разъясняет Никита Шендеров.

Внутри автоматической точилки находится электродвигатель, который приводит в движение точильные круги. Чаще всего это камни с разной зернистостью: для грубой заточки и полировки.

«У данной модели есть присоски, чтобы она не каталась по столу. И есть отсек для очистки остатков металла», — оценивает прибор повар.

Какая точилка лучше заточит нож

Как хорошо точилки справляются со своей основной задачей? Чтобы это проверить, шеф порезал помидор. Именно он был выбран, так как имеет плотную кожицу и сочную мякоть. Тупое лезвие точно испортит продукт.

«Нож не режет, он просто рвет его», — заключил он.

Затем в ход пошла механическая модель. От ручной работы скорости не ожидали, но на три этапа заточки ушло всего полторы минуты, это хороший результат. Но чтобы лезвие стало острым, придется приложить силу.

Читайте также Лайфхак или обман: насколько полезны экономители энергии

На этот раз нож без труда нарезал помидор на ровные дольки. Но было решено усложнить задачу и попробовать заточить этим ножом строительный карандаш.

С твердой древесной лезвие тоже справилось. Чем же удивит электрическая модель? У нее два этапа заточки, зато есть отдельный слот для каждой стороны лезвия. Работать с таким аппаратом еще проще, чем с механическим. Достаточно плавно провести лезвием несколько раз по каждой прорези. Процесс займет 50 секунд.

И с нарезкой помидоров этот нож тоже справился, а заточить карандаш получилось даже быстрее. Но у образцов есть еще одна функция: с их помощью можно заточить ножницы.

«Ими трудно порезать бумагу, почти невозможно», — проверил ножницы Никита Шендеров.

Для ножниц в каждой модели предусмотрен отдельный слот. Разница только в том, что в механическом образце лезвия нужно точить одновременно, а в электрическом по очереди.

Оба инструмента справились с разрезанием бумаги, которая была предварительно сложена в несколько слоев. Получается, разницы в качестве заточки нет. Только с дорогой автоматической моделью работать удобнее и немного быстрее.

Как заточить нож без точилок — лайфхак

Но что делать, если под рукой вообще нет точилки, а нож затупился в самый неподходящий момент? На этот случай эксперт посоветовал три простых способа. Никаких специальных инструментов не нужно: только предметы, которые есть в каждом доме.

«Первый способ связан с керамической кружкой. Если перевернуть ее дном вверх, то можно увидеть, что здесь нет краски, и мы сможем попытаться наточить инструмент под углом 15 градусов. Так же, как и на камне», — рассказал специалист.

Главный секрет — работать с небольшим усилием и водить лезвием от основания к острию.

Читайте также Надежная защита от аферистов: как оформить самозапрет на кредиты

Второй способ — заточка ножа фольгой. По сути, это металлический лист. Достаточно скомкать небольшой кусок фольги в плотный шарик и несколько раз провести по нему лезвием ножа.

А для третьего способа подойдут любые хозяйственные ножницы.

«Для этого берутся ножницы, ставятся концами вниз, немного раскрываются, между ними ставится нож, и можно начинать точить», — говорит шеф.

На такие народные способы придется потратить больше времени, но в экстренной ситуации они здорово выручают. А для дома можно смело выбирать механическую точилку, стоит она в три раза дешевле электрической, а заточит ножи ничуть не хуже.