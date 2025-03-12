Микрофибра или хлопок: какое полотенце лучше выбрать

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Не последняя вещь в доме — полотенце. Очень важно выбрать «правильное» для своего дома, ведь от этого зависит здоровье.

Сани из банного полотенца — такую необычную поделку смастерил житель Канады. И тут же отправился ее тестировать. А мастерица сделала из старых полотенец сумку и тапочки.

Многие дарят полотенца в подарок, а чтобы он стал действительно приятным, полотенца должны быть качественными, хорошо впитывать влагу и не терять своих свойств после стирки. Многие уверены: лучшие полотенца делают из натуральных тканей.

Какие полотенца лучше всего выбрать для дома, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Махровое или микрофибра — какое полотенце лучше

Махровые полотенца довольно объемные, занимают в шкафу много места, да и возить их с собой в отпуск или в командировку неудобно.

Изделие из микрофибры будет намного компактнее. Этот синтетический материал в разы легче. В его составе — полиамид и полиэстер, в соотношении примерно 70 на 30. А вот махровые полотенца чаще всего делают из хлопка.

«В принципе, считается, что самое уютное, приятное на ощупь для дома это махровое. Оно немножко тяжелее, чем синтетика, но лучше впитывает, создает приятное ощущение на коже. Например, если мы берем хлопковую ткань, это может быть просто ткань, вот как простыня, с какими-то насечками, как вафельное полотенце, махровое, где специальные петельки для повышения впитываемости. Синтетические волокна сами по себе очень тоненькие и очень гладкие», — рассказывает кандидат химических наук Сергей Боченков.

Какое полотенце лучше впитывает

Но какое полотенце окажется лучше — классика из натуральных волокон или современная синтетика? Выяснил специалист в ходе эксперимента. Представлены два вида полотенец: махровый и микрофибровый. Причем у них одинаковые размеры и даже одинаковая цена — 400 рублей.

В первую очередь оценивается ткань на ощупь. Тут мнения ведущего и эксперта разделились.

«Ненавижу, на самом деле, вот эти все синтетические полотенца, потому что, с одной стороны мягкие, а с другой стороны, вода вся скапливается на поверхности, оно не промакивает воду с тела, и это то самое полотенце, которое я никогда не порекомендую», — поясняет ведущий.

«На самом деле, оно все-таки впитывает, но вот то знакомое ощущение на коже, когда кажется, что растираешь просто воду по поверхности, оно связано как раз с тем, что волокна полимерные. Они изначально не гигроскопичны. Поэтому на поверхности такого материала всегда будет пленка воды, которая будет чувствоваться, как будто ты до конца не вытерся», — отвечает на критику Боченков.

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Но ощущения — дело субъективное. Для проверки впитываемости были отрезаны небольшие фрагменты от каждого образца и закреплены на лабораторные штативы. Теперь самое интересное: одновременно опускаются лоскуты в подкрашенную воду на 3 минуты.

На удивление — по микрофибре вода очень быстро поползла вверх. А вот махровое полотенце, наоборот, неохотно впитывает жидкость.

«По микрофибре, во-первых, примерно в три раза, наверное, я бы сказал, если мы считаем вот этот уровень», — комментирует эксперт.

«А что интересно, смотрите, с микрофибры ничего не капает, а с махрового полотенца нет-нет, да? И во все стороны разлетаются», — удивляется ведущий.

Но вода, в которую окунали полотенца, не просто подкрашена. В нее добавили концентрированное черничное варенье. Отстирать ягоды сложно, так что следующий тест — на устойчивость к пятнам.

Надо дать сладкой субстанции время впитаться в ткань, а затем отправить полотенца в стирку. Лучше всего махровые полотенца стирать при температуре 60°C, а микрофибровые при 40°C.

«Черное пятно видно на просвет. Все-таки варенье чернит. Это видно», — проверяет Щеглов.

«То есть частично эта краска все-таки въелась», — сделал итог эксперт.

И по результатам эксперимента махровое полотенце оказалось испорчено. Зато на микрофибре — ни следа. Счет 2:0 в пользу синтетики.

Какое полотенце удобнее в быту

Но как быстро ткани высохнут после стирки? Чем дольше полотенце остается влажным, тем выше вероятность, что в нем начнут активно размножаться бактерии и грибки. Тепло и влага — идеальные условия для роста микроорганизмов и плесени.

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Для сушки во время исследования использовались одинаковые фены с одинаковой мощностью. Оба полотенца сушили в течение 5 минут. Образец из хлопка снова проигрывает. В полотенце из микрофибры влаги намного меньше. Осталось проверить производителей на честность — выяснить реальный состав тканей.

Следующий эксперимент не рекомендуется повторять дома. Синтетические волокна при горении выделяют токсичные вещества, поэтому «испытатели» надевают респираторы, а затем по очереди поджигают небольшие лоскуты ткани. Если хлопок стопроцентный — он быстро загорится и полностью прогорит.

С синтетикой все немного сложнее — она в любом случае будет плавиться. Разница только в скорости. Если процесс пойдет медленно, значит, в микрофибре больше полиамида. Так и должно быть. А вот если ткань расплавится очень быстро, значит, образец сделали в основном из полиэстера. Такое полотенце будет жестким и менее прочным.

«Полиамид немножко подороже. Его больше 70% обычно добавляют. Полиэстера чуть поменьше. Точное соотношение можно определить в результате лабораторных испытаний. Но в общем, мы склонны верить тому, что здесь производитель не изменяет этим цифрам. И состав приблизительно такой, как мы видели», — комментирует эксперт Сергей.

По итогам экспериментов победила микрофибра. Она лучше впитывает, быстрее сохнет и лучше отстирывается. Получается, что современные полотенца из микрофибры ни в чем не уступают и даже во многом превосходят варианты из натуральных тканей.