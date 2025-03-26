Лайфхак или обман: насколько полезны экономители энергии

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Электроэнергия становится дороже, поэтому каждый ищет способ сократить расходы. Помогут ли в этом экономители?

Закрывают окна пленкой, пускают в ход керосиновые обогреватели и крепят к одежде специальные термопластыри — так спасаются от холода жители Японии. Все потому, что там почти во всех домах нет центрального отопления. А использовать сплит-систему или электрообогреватель очень дорого.

В России электричество тоже дорожает, но снизить сумму коммунальных платежей вполне реально. Например, можно установить дома специальные экономители. Их производители обещают, что небольшой прибор снизит потребление тока в доме на 50%. При этом стоит такое устройство в среднем 400 рублей.

Растут тарифы на электричество? «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, проверила, работают ли экономители электроэнергии на самом деле.

Как работают экономители электроэнергии

Правда или нет о существующей пользе экономителей, программа спросила у опытного электрика.

«Я знаю только один способ экономии электроэнергии — не включать электроприборы. Других способов, к сожалению, физика не предусмотрела. А что в этой серой коробочке, наверное, не очень дешевой, я даже не знаю. Что туда мог поместить производитель, чтобы хоть как-то попытаться сэкономить», — удивлен электрик Василий Прозоровский.

По словам продавцов, чудо-коробочка компенсирует реактивную мощность, предотвращает колебания тока и сокращает потери на сопротивление. Но за счет чего достигается такой эффект, производитель не уточняет.

«Первый раз я ее держу в руках. Но я могу сказать, что по весу там совершенно точно нет никакого трансформатора. Да и непонятно, зачем бы он был там нужен. Вариант, что там какая-то собранная электронная схема, но опять же любой прибор он потребляет. А как электронная схема будет минимизировать расход электроэнергии снаружи?» — размышляет электрик.

Об этом производитель умалчивает. Нет информации и о том, какой у прибора радиус действия и сколько таких коробочек нужно на одну комнату.

«Может быть он там целый район покрывает, квартал, город. Где-то он воткнут, мы просто об этом не знаем, потому что это у соседей в соседнем поселке», — шутит Василий.

Хорошо, что производители объяснили, как нужно использовать этот экономитель.

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«Интересно, производитель говорит, что стоит вставить в розетку, и сразу наступит такое чудо, что все домашние электроприборы потеряют в своих аппетитах на 20-50%», - задается вопросом специалист.

Как экономитель показал себя в деле

Чтобы сделать окончательный вывод, нужно проверить устройство в деле.

«Раз уж заявляется, что он там по всей электрической сети, то, наверное, в соседнем розеточном посту он как-то вот будет действовать. Поэтому берем такой вот счетчик. Достаточно умный, универсальное реле, которое снимает информацию о напряжении в сети, о силе тока. И самое главное, что она считает киловатт-часы. И поставим чайник», — комментирует он.

Чтобы чайник нагрел воду с 25 до 100 градусов, ему потребовалось 90 Ватт.

«Вот чайник затих на 90 Ватт, и сейчас как раз у него потребление ушло в район 5 ватт. Но это практически 0 в нашем случае, потому что прибор не очень прецизионный», — объясняет Прозоровский.

Можно подключить экономитель и повторить эксперимент. Если прибор сработает как надо, ваттметр должен выдать цифру, как минимум на 20% меньше предыдущей. То есть примерно 72 Ватта.

«Но пока я отличий не вижу. То есть то же самое, что и было в прошлый раз. Время закипания такое же и расход такой же», — рассказывает Василий.

Но, по словам эксперта, при длительном использовании этого чудо-прибора разница в потреблении электроэнергии все же будет. Вот только она не в пользу модного экономайзера.

«Он, хоть и немного, но обязательно ест, потому что видно же, что диодная лампочка горит. А это тоже потребитель. Это, конечно, копеечный расход, его почти незаметно, но он есть», — утверждает электрик.

Что у экономителя внутри

Фактически прибор не сокращает, а наоборот — увеличивает расход электроэнергии. Такая «экономия» вряд ли кому-то понравится. Но может быть, просто оказался бракованный образец?

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«Мы видим скромную платочку. На ней две лампочки. И, собственно, вот эта сборка с каким-то компаундом залита. Наверное, там тоже что-то есть», — описывает прибор Василий.

Понятно одно — ни одна из деталей не предназначена для экономии энергии. Поэтому электрики берет в руки болгарку и разрезает прибор, чтобы изучить содержимое внутри.

«Здесь простейшая катушка. Смысл которой, признаться, от меня ускользает. Вот все, что у нас здесь оказалось внутри», — поясняет он.

Получается, что тратить пусть и небольшие деньги на такое устройство нет никакого смысла.

Как реально сэкономить на электроэнергии

А чтобы реально экономить на коммунальных платежах за свет электрик Василий Прозоровский советует постепенно переходить на энергосберегающую технику.

«Они маркируются буквами от А до Е. И вот то, что класс А, он самый экономичный. Да, ну и если говорить о таком нашему популярном потребителе, как холодильник, его надо держать полным. Тогда будет экономия. А потому что содержимое холодильника само по себе становится термоаккумулятором», — делится эксперт.

Классы энергоэффективности техники:

A — уровень энергоэффективности 50−80%

B — уровень энергоэффективности 25−50%

C — уровень энергоэффективности 10−25%

D — уровень энергоэффективности до 10%

E — уровень энергоэффективности до минус 10%

Еще один совет от эксперта: установить в доме датчики движения и присутствия, которые помогают экономить до 50% электроэнергии. Вложение, конечно, затратное, но оно полностью окупит себя уже за полгода.