Жади или Латифа: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Фото: Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Сериал засмотрен до дыр? Можно пересмотреть еще раз. А еще — найти себя в любимых героях в соответствии со знаком зодиака.

На телеэкраны сериал «Клон» вышел 16 февраля 2004 года — и сразу же приковал к себе внимание миллионов зрителей, совместив в сюжете бразильские страсти и восточные порядки. Все с замиранием сердца следили за развитием отношений Жади и Лукаса, жалели Мэл, не понимали сумасшедшей любви Саида в отношении его неверной жены.

Для многих 250 серий пролетели как один миг. Кто-то даже снова возвращался к ним спустя годы, а кто-то познакомился с сериалом недавно, встретив мемы про него в социальных сетях.

Наверное, многие думали, могли бы они поступить иначе на месте героев. Понять это поможет гороскоп.

Мужчина Овен — Саид

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Саид по гороскому был воплощением Овна в его неиссякаемом упрямстве на пути к цели. Если он не мог ее достичь, как произошло с любовью его ветреной супруги Жади, то буквально клал жизнь на алтарь этой миссии.

Саида не смущали ни измены жены, ни ее любовь к другому, ни учиняемые ей скандалы, которые не считались нормой в семье их веры. Его не оттолкнул даже тот факт, что супруга потеряла девственность еще до первой брачной ночи. Вместо осуждения он наоборот преданно и упорно прикрывал перед обществом все ее грехи. Помимо упрямства на пути к цели можно отметить и то, что представители огненного знака зодиака по гороскопу преданы к своему предмету обожания, которым для Саида и была Жади.

К тому же нет ничего удивительного, что спустя 10 лет после рождения дочери Саид решил снова столкнуть супругу с запретным искушением, переехав в Бразилию — ведь Овны не терпят постоянства и скуки, потому Саиду нужно было купаться в страстях.

Женщина Овен — донна Жура

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Донна Жура, свекровь дочери Лукаса — по гороскопу типичная Овен. Это тот самый представитель командиров в юбке. В ней есть все, присущее огненному знаку зодиака: амбициозность, нетерпеливость, упрямство, вспыльчивость и склонность к независимости.

Как настоящая железная леди Жура сделала себя сама и не позволяла никому сбить ее с намеченного пути. Она самостоятельно вела дела бара и командовала мужчинами, которые ее окружали — будь то сын или очередной возлюбленный, выглядящие слишком мягкими на ее фоне. Она не ждала ни от кого помощи, но готова была поручиться за других людей, что присуще ее знаку зодиака. Например Мэл, которая причинила столько боли ее сыну Шанди, она все же приняла ради ребенка.

Мужчина Телец — Зейн

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

В отношениях с Жади ее второй муж Зейн — классический представитель Тельцов по гороскопу. Она единственная, кому удалось растопить сердце этого ловеласа, и потому он готов был положить к ее ногам целый мир.

И именно поэтому он так щедро осыпал ее всевозможными подарками, несмотря на то, что строптивая главная героиня воспринимала их ровно, так как уже привыкла к роскоши. Иначе в отношениях с ней он просто не мог себя вести — как и любой представитель его знака зодиака, впервые по-настоящему покоренный представительницей прекрасного пола.

Однако по натуре он все же был охотником и завоевателем — потому, вероятно, его любовь могла стимулировать еще и недоступность Жади.

Женщина Телец — Деуза

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

По характеру на Тельца по гороскопу больше всего походит Деуза — танцовщица и мама клона Лукаса, Лео.

Она красива, энергична и обворожительна, за счет чего привлекала много мужского внимания. Ей завидовали даже подруги — и потому принимали ухаживания и комплименты неблагодарного супруга Деузы, которого та беззаветно любит, как типичная Тельцесса.

Пусть внешне танцовщица и казалась спокойной, но внутри нее бурлили невиданные страсти. И, несмотря на вроде бы ангельское терпение, она с легкостью осаживала окружающих, если вдруг ему приходил конец, что типично для представительниц земляного знака зодиака. Также было и с нарушением личных границ и препятствиями на пути к цели — девушка настолько хотела ребенка, что ей было плевать, что ее суженный против. Героиня давила на Эдвалду, устраивала скандалы и шантажировала.

Мужчина Близнецы — Эшкобар

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Эшкобар, работавший в клинике Альбьери — такой же человек-калейдоскоп, как и любой Близнец по гороскопу. Когда телезрителям и героям «Клона» казалось, что они уже изучили его вдоль и поперек — он тут же выкидывал что-то новенькое, нередко противоречащее уже сложившемуся о нем мнению.

Причем неважно, какая это была черта — окружавшие Эшкобара на телеэкране люди все равно принимали их все. Ведь он, даже будучи непревзойденным подлецом, как классический представитель воздушного знака зодиака все равно умудрялся самые негативные качества выставлять как достоинства. Притом, что он был очень слабым мужчиной с огромным эго и безграничным высокомерием.

Также ученый совсем не мучился угрызениями совести за некрасивые поступки, в том числе за постоянный абьюз в сторону супруги. Эшкобар бросил ее с сыном-наркоманом, отказал им в помощи, а в итоге и квартиры захотел лишить. Но хуже всего то, что во всех своих проблемах, а также в болезни Нанду Эшкобар обвинял именно свою бывшую жену.

Женщина Близнецы — Хадижа

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Как типичный Близнец по гороскопу, дочь Жади и Саида была бесконечно суетлива — в «Клоне» по сюжету ей буквально не сиделось на месте.

Хадиже, как любому представителю воздушной стихии, нравилось сиять и притягивать внимание, а еще чуть что пускаться в пляс. На экране она была весела, жизнерадостна и всеми любима, и при этом бесконечно фонтанировала эмоциями. Однако совсем не терпела конкуренции за внимание близких. Именно поэтому так досталось второй жене Саида Ранье — ей Хадижа объявила самую настоящую войну из нежелания делиться любовью отца. При этом папочкой она крутила как хотела благодаря искусству манипуляций, которое переняла от мамы.

Мужчина Рак — Шанди

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Шанди в «Клоне» вел себя, как самый настоящий Рак, наконец встретивший идеальную для него женщину. К тому же он жутко сентиментален, как типичный представитель водного знака зодиака по гороскопу. Шанди был предан дочери Лукаса Мэл настолько, что даже прополз на коленях по святым ступеням Рио в жару в честь ее выздоровления.

И он не просто так терпел ее наркозависимость — для него Мэл, как для Рака, была настоящей богиней. Именно поэтому он терпел все — а потом наконец получил главный приз в виде выздоровевшей возлюбленной.

Женщина Рак — Зорайде

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Служанка гарема сида Али Зорайде — по гороскопу типичный Рак. Именно поэтому она так самозабвенно заботилась о Жади, считая ее своей подопечной. И поэтому же не показывала любовь дядюшке Али, который долго игнорировал ее, предпочитая уделять внимание трем своим вечно скандалящим женам. Однако преданно и верно заботилась обо всех, кого любила.

И, благодаря бытовой хватке, типичной для представительниц ее знака зодиака, в конце сериала Зорайде ловко построила всех трех жен Али, когда сама стала четвертой — после их свадьбы в гареме не осталось места для ссор.

Мужчина Лев — Леонидас Феррас

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Как типичный Лев по гороскопу, в «Клоне» Леонидас был горделив, уверен в себе и амбициозен.

Отец Лукаса и Диогу просто обожал купаться во внимании, особенно представительниц прекрасного пола. Больше всего его пугало женское, несмотря на достаточно потребительское отношение к представительницам прекрасного пола.

Поэтому Леонидаса так ранила Иветти, переспав с Диогу — его любимым сыном. Однако благодаря львиной харизме он мог взять себе любую другую женщину — чем и пользовался.

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Женщина Лев — Иветти

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Иветти — одна из самых ярких героинь «Клона». Как настоящая Львица по гороскопу блондинка с легкостью привлекала к себе внимание любого мужчины. И так же легко ими всеми пользовалась.

Стоило Иветти попасть в беду, как она тут же вызванивала кого-то из влиятельных поклонников и ловко вынуждала их решать ее проблемы.

Однако Леонидаса Иветти искренне любила — ведь представительницы ее знака зодиака обычно и выбирают себе в пару неподходящих возлюбленных.

Мужчина Дева — Альбьери

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Как и любой Дева по гороскопу, создавший клона доктор Альбьери был чрезмерно рационален — настолько, что даже не задумывался об этической стороне появления Лео на свет.

Альбьери — интеллектуал, которого не особо заботили чувства других людей. Однако к Лео он все же старался относиться мягко, чувствуя за него отцовскую ответственность — а как отцы представители земляного знака зодиака особенно хороши, ведь своим детям они становятся надежной опорой.

Женщина Дева — Далва

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Экономка семьи Феррас Далва, как типичная Дева по гороскопу, в «Клоне» была склонна к гиперконтролю. Она постоянно лезла, куда не просили, и выдавала огромное количество советов.

Также Далва показала себя человеком правил и структуры, из-за чего тяжело меняла мнение. Именно поэтому она не приняла Жади — мусульманку и типичную восточную женщину, пусть и с более европейским менталитетом. Ведь такая экзотичная избранница Лукаса, по ее мнению, наверняка, бы полностью разрушила устоявшийся в семье порядок.

Мужчина Весы — Мохаммед

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Весы склонны к артистизму и драме — пусть последнее весьма тщательно скрывают, как и внутренние хаос и нерешительность, которые иногда все же прорываются, что было видно по скандалам Мохаммеда с Латифой.

И Мохаммед не просто так постоянно смотрел налево — это тоже типично для его знака зодиака. Любовь их непостоянна, а хаос внутри вызывает желание кого-то наказать за желания, которые он не может воплотить — в случае Мохаммеда из-за его вероисповедания и неуверенности в себе. Потому-то супруга и страдала постоянно от его внезапных и немотивированных вспышек агрессии.

Женщина Весы — Ранья

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Безумное поведение Раньи в «Клоне» ярко характеризовало в ней Весов по гороскопу. Женщины данного знака зодиака — воплощение американских горок. И вторая жена Саида катала на них всех — и супруга, и его дочь Хадижу, и его бывшую жену Жади, которой она решила зачем-то объявить войну.

Однако это вовсе не значит, что она была лишена женственности и грациозности, присущей Весам. Все это в ней проявлялось — и именно этим она привлекла супруга. И, так как по канонам своего знака зодиака она не могла жить без ласки и внимания, то и устраивала Саиду бесконечные эмоциональные качели, пытаясь вытеснить Хадижу из фокуса его внимания.

Мужчина Скорпион — Тавинью

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

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Работавший в фирме отца Лукаса Тавинью по гороскопу классический Скорпион. Почему? Потому что он больше любил принимать любовь, чем как-то ее проявлять и, тем более, доказывать факт ее существования.

Тавинью даже в супруги себе выбрал серую мышку — по его мнению. Все из-за надежды, что она будет бесконечно им восхищаться. А он при этом просто примет ее восхищение, однако ничего толком не сделает для развития и сохранения отношений. Ведь мужчина так прямо и говорил о супруге: «Да, она не красавица, но как она смотрит на меня!»

Такие люди смотрят в глаза своих партнеров, чтобы увидеть там отражение собственного непревзойденного великолепия. Но Ледьяне смогла взять его под контроль, пригрозив разводом — что удалось ей в том числе благодаря ее собственной скорпионьей натуре.

Женщина Скорпион — Ледьяне

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Ледьяне, как настоящая Скорпионша по гороскопу, выбрала себе мужа, которого считала идеальным и невероятным. И с головой провалилась в отношения с ним, буквально гиперфиксировавшись на супруге. Для Ледьяне принципиально необходимо было обладать Тавинью — красивым, популярным и обеспеченным.

При этом она по-скорпионьи мстила Тавинью за его проступки. И психологу, к которому она пошла в конце «Клона», не совсем удалось поправить ситуацию — у Ледьяне сместился фокус на себя, что нормально для представительниц самого ядовитого знака зодиака.

Мужчина Стрелец — Диогу Феррас

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Диогу — более яркий и волевой, чем его близнец Лукас, что по гороскопу типично для Стрельцов.

В «Клоне» он проявлял смелость и решительность и с легкостью брал на себя лидерскую позицию, при этом вроде бы вообще ничего не делая.

Однако, как классический представитель этого знака зодиака, он в отношениях он проявлял себя неважно и ненадежно. Потому у него было много возлюбленных, и даже Маизе, к которой он летел на вертолете, он успел изменить с Иветти. Да, Стрельцы могут найти одну любовь на всю жизнь, но Диего просто не успел этого сделать, так как погиб слишком рано.

Женщина Стрелец — Лара Назира

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Сестра Саида Лара Назира телезрителям казалась одновременно милой и дружелюбной, агрессивной и безумной — по гороскопу это присуще именно Стрельцам.

Все ситуации она воспринимала как игру — и как сцену для игры, на которой она была единственной и непревзойденной актрисой. Потому для людей она изображала скромную и покорную мусульманку, но при этом по-тихому давала на полную проявиться бунтарской натуре. Однако она не была лишена эмпатии, которую нередко проявляла по отношению к Жади.

Мужчина Козерог — дядя Али

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Как типичный Козерог по гороскопу, дядя Жади был надежен и предан для тех, кто вел себя с ним искренне. При этом он, как представитель этого знака зодиака, держал управление семьи в своих руках и находил выход из любой ситуации. А еще отдавал всего себя вере, притом, что не осуждал другие религии.

Характер его сложно назвать легким, так как сид Али в «Клоне» был довольно холеричен. А это по гороскопу тоже присуще Козерогам, потому и не кажется удивительным. И Али не просто так долго не признавался в чувствах Зорайде — так медлят большинство представителей его знака зодиака.

Женщина Козерог — Эдна

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Жена ученого Эдна, несмотря на внешнюю мягкость, имела крепкую хватку и готовность буквально идти по головам ради желаемого, что особенно выражалось в ее отношениях с Альбьери. Она была не очень нужна ученому — но смогла его завоевать и удержать рядом с собой. Это, как ничто другое, показывает в ней Козерога по гороскопу.

И она не просто так выбрала Альбьери в избранники — Козерогов привлекают ответственные представители сильного пола, а к работе ученый относился с особым пиететом. К сожалению, эта ответственность не перешла на семейные отношения.

Мужчина Водолей — Лео

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Лео, как типичный Водолей по гороскопу, по жизни предпочитал одиночество и не был готов выворачивать душу перед каждым встречным. Именно поэтому он был закрыт в себе и предпочитал самовыражаться в музыке — представители его знака зодиака в принципе творческие натуры.

Также Лео очень нежно и трепетно относился к Жади. Если бы он не узнал, что он — клон Лукаса и не встретился с ним, то, вероятно, прожил бы с ней счастливую жизнь, как и она с ним. Именно так представители этого знака зодиака обычно ведут себя со своими вторыми половинками.

Женщина Водолей — Жади

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Жади в «Клоне» не просто так на первое место ставила свободу — свободу любить, свободу выбирать себя и свободу жить так, как ей хочется, из-за чего постоянно шла наперекор Саиду, а после и Зейну. Такое свободолюбие по гороскопу присуще Водолеям. И, вероятно, именно этим она и влюбляла в себя мужчин.

А еще Жади предпочитала жить фантазиями об отношениях, что тоже типично для представительниц воздушного знака зодиака. Возможно, именно поэтому она выбирала неподходящих ей возлюбленных — ведь так воображать что-то идеальное, а потом строить из себя страдалицу ей было намного проще. Это тоже выдает в ней представительницу воздушного знака зодиака.

Мужчина Рыбы — Лукас

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Лукас, как классические Рыбы по гороскопу, в «Клоне» показал себя мечтательным, эмоциональным и склонным к творчеству. Однако у него почти весь сериал не хватало смелости что-то менять, в чем, конечно, были виноваты детство и чрезмерная любовь близких к Диогу. Потому он не смог удержать женщину и выбрать музыкальную карьеру, как и хотел.

Однако и отпустить возлюбленную тоже не мог — что тоже показывает в нем двойственных Рыб. Потому и мучились они с Жади порядка 20 лет, пока наконец не воссоединились в конце «Клона».

Женщина Рыбы — Маиза

Кадр из телесериала «Клон», реж. Жайме Монжардим, Тереза Лампрея, Маркус Шехтман, Марсело Травессо, Марио Марсио Бандарра, 2001 г.

Совсем неудивительно, что у супруги Лукаса Маизы, изначально любившей Диегу, в «Клоне» ничего не сложилось с его близнецом — ведь по гороскопу совместимости мужчины и женщины Рыбы никогда не сойдутся в любви. Элегантная и прямолинейная, утонченная и язвительная — она жила в собственных мечтах и хотела, чтобы ее любили и создали сказку.

Потому совсем неудивительно, что Маиза жила с мужем как на пороховой бочке. Ведь он так и не смог ее полюбить, а это просто необходимо представительницам ее знаку зодиака. Любовь для них — смысл существования. Вот она и выпускала на свободу фурию, наказывая и травмируя всех находящихся поблизости людей.