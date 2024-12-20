Сулейман или Серкан: какой мужчина из турецкого сериала подходит вам по гороскопу

Фото: Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь", режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020-2021г.

Остросюжетная драма и дворцовые интриги или современная романтика и комедия? Султан Сулейман или Серкан Болат? Каким знакам зодиака соответствуют герои турецких мыльных опер?

Турецкие сериалы как никогда привлекают российских зрителей своими историями и персонажами.

Как в «Великолепном веке» так и в «Постучись в мою дверь» герои обладают уникальными чертами, особенностью характера и стилем поведения.

Какой знак зодиака соответствует тому или иному турецкому красавцу?

Овен — Паргалы Ибрагим-паша из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великоепный век», 2011–2014 г.

Овны — это мужчины, полные энергии и жизненной силы. Они легко могут вдохновить окружающих на действия и достижения, а также и сами готовы на совершение подвигов.

Однако у них также есть свои недостатки. Таким мужчинам часто не хватает терпения, отчего они могут проявлять импульсивность. А их чрезмерная любознательность способна привести к нескромности и несдержанности.

Некоторые Овны склонны к конфликтам, поскольку не любят, когда им указывают, что делать — они сами любят отдавать приказы. Благодаря естественному азарту и страсти Овны стараются быть лучшими во всем, что делают. В целом представители огненной стихии — потенциальные безумцы, с которыми лучше не спорить.

Ибрагим-паша из турецкого сериала «Великолепный век» типичный Овен. Быстро поднявшись по карьерной лестнице, он стал обладать абсолютной властью, сравнимой с властью султана. Да, он заключил множество выгодных для Османской империи сделок, но вскоре осознание собственной могущественности затмило его разум. А мечты о завоевании Персидской империи и смещении с трона Сулеймана привели его к трагическому концу.

Помимо этого, вспыльчивый Ибрагим-паша постоянно подстраивал ловушки, участвовал в дворцовых интригах ради самоутверждения и не принимал тот факт, что султан ценил кого-то больше, чем его. Вместе с тем он яро защищал свою семью от любой угрозы и ценил людей, которые были ему преданы.

Телец — Малкочоглу Бали-бей из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великоепный век», 2011–2014 г.

Телец — это знак, который олицетворяет стабильность и практичность. Люди, рожденные под этим знаком, отличаются упрямством и решительностью.

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Тельцы также известны своей любовью к искусству и красоте. Они способны оценить высокое качество и эстетическую гармонию. Однако их консерватизм иногда может препятствовать прогрессу и новым возможностям.

Тем не менее, Тельцы — это отличные трудяги, которые готовы «пахать» и достигать целей. Также для них важно быть объективными и уметь держать слово. Но могут беспокоить других излишним соблюдением правил, нежеланием каких-либо перемен и прагматизмом.

Как и Малкочоглу Бали-бей из турецкого сериала — дерзкий, опытный и исключительный в своей безрассудной храбрости воин, отличающийся преданностью и решимостью. Он мастерски разбирается в военных тактиках и стратегии. Он глубоко уважает султана и готов защищать его до конца своих дней. Бали-бей не плетет интриг, как многие придворные, и не стремится к высоким должностям. Его приоритет — служить Османам, а все остальное не имеет значения.

Малкочоглу стал известным и состоятельным мужчиной, которого все опасались, зная о его военных достижениях и агрессивном характере. Бей может быть непредсказуемым, страстным и вспыльчивым; в моменты ярости он теряет контроль над своими действиями. Тем не менее этот мужчина искренен как в своей ненависти, так и в любви. Он всегда говорит правду, не скрывая своих неприязненных чувств к другим.

Близнецы — Энгин Сезгин из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Близнецы — это знак, символизирующий разнообразие и коммуникабельность. Мужчины, рожденные под этим созвездием, обладают выдающимися ораторскими способностями и умеют легко находить общий язык с окружающими. Они любознательны, активны и всегда стремятся к знаниям.

Сложное время Близнецов может наступить, когда они чувствуют себя зажатыми или не получают необходимого стимула. Это может привести к утомлению и рассеянности. Поэтому важно для них находить баланс между интересами и обязанностями.

Близнецы обладают многими талантами и легко переключаются между различными увлечениями, чем способны вдохновлять людей.

Точно как и Энгин Сезгин из сериала «Постучись в мою дверь» — мужчина с глубокими чувствами и открытой душой, которому трудно сказать «нет». Это верный друг, помогающий дельным советом.

Он излучает оптимизм, постоянно настроен на романтику и почти всегда находится в приподнятом настроении. Общителен, инициативен, изобретателен и легко находит общий язык с большинством людей. Энгин выглядит по-настоящему жизнерадостным и оптимистичным, а поймать его в угнетенном состоянии практически невозможно.

Рак — Сейфи Чичек из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Мужчины, рожденные под знаком Рака, отличаются высокой эмоциональной чувствительностью и заботой о близких. Они часто становятся опорой для своих друзей и семьи.

Однако их чрезмерная привязанность может привести к травмам, если их чувства не взаимны. Рак может быть уязвим, когда дело касается личных отношений, и порой впадает в меланхолию. Им нравятся заботиться о домашних и близких, а также создавать уютную атмосферу.

Их интуиция и понимание людей делают их отличными советниками и друзьями. Также представителям данного созвездия необходимо время на размышления. Их нельзя торопить, но при этом они упорны и послушны.

Точь-в-точь как Сейфи из турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — трогательный и заботливый молодой мужчина, обладающий способностью к эмпатии. Его легко тронуть до глубины души, и если он начинает сопереживать человеку, то готов сделать для него все возможное. А обратиться к нему за поддержкой можно в любой момент.

Его отличают также врожденная вежливость, безупречные манеры, грамотная речь, отсутствие резкости и грубости в общении с людьми. Ему нравятся умные собеседники, с которыми можно вести интересные дискуссии.

Лев — Султан Сулейман из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великоепный век», 2011–2014 г.

Лев — знак, олицетворяющий власть и уверенность. Львы обладают харизмой и любят быть в центре внимания. Они преисполнены творческой энергии и стремятся к самовыражению.

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Однако требование Льва к признанию может иногда приводить к чрезмерной гордыне. Львы могут быть требовательными и даже эгоистичными, когда не получают должного внимания или восхищения. Тогда они становятся заносчивыми и считаются только с самим собой, что способно перейти даже в некую тиранию.

Тем не менее, огненный знак известен своим щедрым духом и готовностью помочь другим. Они любят делиться своими идеями и вдохновлять людей вокруг себя.

Как и мудрый правитель Османской империи султан Сулейман из турецкого сериала «Великолепный век». Будучи творческой натурой, он предпочитает уединиться в своем кабинете и погрузиться в искусство ювелирного дела. Кроме того, Сулейман интересуется философией и пишет стихи, но это не мешает ему быть выдающимся стратегом. Он завоевал множество государств и покорил их народы, что принесло ему титул «Повелителя мира».

Тем не менее его характеризуют как справедливого правителя, который активно реагирует на политические проблемы и помогает нуждающимся. Сулейман считается одним из самых образованных людей своего времени, ценящим красоту во всех ее проявлениях — будь то поэзия, музыка или архитектура.

Это мудрый и решительный политик, сделавший много для прогресса своей страны. Османская империя расширилась и окрепла благодаря его многочисленным успешным военным кампаниям. В стране процветали ремесла и торговля, а граждане чувствовали себя в безопасности под защитой сильного правителя.

Дева — Серкан Болат из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Девы известны своей практичностью и аналитическим умом. Мужчины, рожденные под этим знаком, стремятся к порядку и совершенству. Они могут быть самокритичными и внимательными к деталям, что делает их отличными организаторами и работниками.

Однако перфекционизм Дев может препятствовать их успехам, если они слишком сосредоточены на недостатках, вместо того, чтобы отмечать достижения. Кроме того, они порой становятся жертвой своей чрезмерной критики. Также представители стихии земли не верят в откровения и искренность. А маниакальная педантичность, излишняя щепетильность и занудство Девы способны подпортить жизнь их ближайшему окружению.

Тем не менее, Девы обладают великолепными навыками анализа и разработки стратегий. А их стремление к доказанию чувств не словами, а делами делает их хорошими партнерами.

Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь» идеальная Дева. Это человек дела и сильной воли. Он ориентирован на карьеру и способен добиваться больших успехов, но сталкивается с трудностями в доверии. Новых знакомых он оценивает по уровню угрозы, часто производя на них впечатление угрюмого и бесстрастного мужчины.

Можно заметить, что герой предельно контролирует каждое свое слово и движение. Серкан говорит лаконично и по существу, без углубления в детали и без излишней окраски. Чтобы привлечь его внимание, нужно быть открытым и прямолинейным человеком. Именно поэтому мужчина был очарован Эдой, которая отличалась легкостью в общении и непринужденностью. Тем не менее он не переносит тех, кто не выполняет обещания и кидает слова на ветер.

Весы — Шехзаде Мехмед из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великоепный век», 2011–2014 г.

Весы — символ гармонии и баланса. Мужчины, рожденные под знаком Весов, ценят партнерство и отношения в целом. Они способны устанавливать дружеские связи и часто выступают миротворцами в конфликтных ситуациях.

Однако может возникать трудность с принятием решений, так как Весы склонны к размышлениям. Это иногда мешает им действовать быстро и решительно.

Тем не менее Весы обладают тонким чувством эстетики и способны развивать прекрасные творческие навыки. Также они постоянно находятся в поисках новой информации и в ожидании поощрения, но при этом всячески избегают ответственности.

Шехзаде Мехмед из «Великолепного века» яркий пример Весов. Он уже с самого детства выделялся своей старательностью и порывистостью. Ему нравилось открывать все новое. Он всегда прислушивался к советам матери и отца, но при этом испытывал зависть к старшему брату, которому уделялось больше внимания.

Несмотря на годы, Мехмед не смог избавиться от своей детской наивности и непосредственности. Но это не мешало ему усердно стремиться к знаниям, чтобы оправдать ожидания родных. Из-за своей скромной и доброй натуры он любим всем Османским двором. Мальчик упорно учился, был педантичен и бережлив. Шехзаде свято уважает дворцовые традиции и иерархию, с трепетом выполняя все приказы отца. Он не возражает и не хвастает, а просто делает то, что говорили.

Его беспрекословное повиновение исходило из глубокого уважения и любви к авторитету. Именно такие качества ценили в нем, и султан души в нем не чаял. Но Мехмед и излишне доверчив, а потому смотрит на мир через розовые очки, веря в добрые намерения окружающих.

Скорпион — Каан Карадаг из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Скорпион — знак, наполненный энергией и страстью. Мужчины, рожденные под этим созвездием, известны своей целеустремленностью и глубокой эмоциональностью. Скорпионы могут быть весьма загадочными и привлекательными, изворотливыми и молчаливыми.

Однако их стремление контролировать ситуацию могут иногда вызывать конфликты и недопонимание. Они осторожны в отношениях и могут быть привязаны к собственным чувствам.

Тем не менее, Скорпион своим загадочным образом способен вдохновить людей и притянуть их к себе, чтобы уже потом или горячо их полюбить, или же ненавидеть.

Как и Каан Карадаг из турецкого сериала «Постучись в мою дверь», который готов пожертвовать моральными устоями и идти по головам ради достижения успеха. А его манипулятивное поведение становится очевидным, когда он использует подругу главной героини для подставы противника.

Каан, будучи эмоционально холодной личностью, не учитывает чувства окружающих и ставит свои интересы выше комфорта других людей. В общении он акцентирует внимание на своих «великих» целях, пытаясь убедить других стать его сторонником. Герой делит людей на своих и чужих. Если же они поддерживают его цели и являются верными помощниками, то могут рассчитывать на его защиту. В противном случае они рискуют оказаться врагом номер один.

Стрелец — Ферит Шимшек из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Стрелец — знак, ассоциирующийся со свободой и приключениями. Мужчины, рожденные под знаком Стрельца, известны своим оптимизмом и страстью к путешествиям. Они открыты новым идеям и готовы принимать вызовы.

Однако их стремление к свободе иногда может привести к недостаточной ответственности и легкомысленности. Одновременно с этим представители огненной стихии способны быть эгоманьяками, которые волнуются из-за своего положения в обществе и о том, какое они на всех производят впечатление. Тем не менее, Стрельцы — это отличные собеседники и друзья, которые умеют создать вокруг себя атмосферу роскоши и изобилия.

В точности как Ферит Шимшек из турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Состоятельный молодой мужчина, который унаследовал богатство от отца.

Ферит — привлекательный, хвастливый, импульсивный и самодовольный мужчина. Все, о чем он мечтал, досталось ему без усилий. Он учился в престижных учебных заведениях, однако его успеваемость всегда оставляла желать лучшего. В конечном итоге он занял пост директора сети гостиниц, воспользовавшись всеми преимуществами своей семьи.

Козерог — Шехзаде Мустафа из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великоепный век», 2011–2014 г.

Козероги известны своей дисциплиной и упорством. Мужчины, рожденные под этим знаком, стремятся к достижению целей и не боятся трудностей. Их целеустремленность делает их успешными в работе и карьере.

Однако Козероги могут быть чрезмерно эгоистичными и серьезными, но при этом склонными к самокритике. Они также редко демонстрируют свои способности, чем производят на других слабое впечатление. Им важно находить баланс между работой и личной жизнью, чтобы избежать выгорания.

Тем не менее Козероги обеспечивают поддержку и надежность в дружеских и семейных отношениях. Их преданность и ответственность делают их надежными партнерами. Также представители стихии земли справедливы, терпеливы, но и противоречивы.

Равно как и Шехзаде Мустафа из «Великолепного века», который с раннего возраста обучался боевым искусствам и воспринимался как главный кандидат на престол. Однако сам шехзаде не разделял таких ожиданий, считая, что забота о семье важнее, чем стремление к власти и богатству.

Он проявляет доброту и отзывчивость, стараясь поддерживать уважение к родным. Избегает участия в конфликтах и старается не затевать споры или интриги. Мустафа действует справедливо и по отношению к своим подчиненным, ему не под силу смотреть на страдания невинных. Несмотря на свои добродетели, он все же осознал, кто он и какое у него положение. Сын султана проявил упрямство и настойчивость, используя свое влияние ради защиты тех, кто ему дорог.

Водолей — Матракчи Насух Эфенди из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великоепный век», 2011–2014 г.

Водолей — знак новаторов и гуманистов. Мужчины, рожденные под знаком Водолея, отличаются оригинальным мышлением и страстью к искусству. Они интересуются новыми идеями и технологиями, что делает их истинными авангардистами.

Однако иногда их нестандартный подход и безразличие к мнениям окружающих могут вызывать недоумение. Водолеи склонны оставаться эмоционально дистанцированными, что может затруднять личные отношения. Являясь созерцателями жизни, они редко бросаются в омут с головой.

При этом Водолеи обладают харизмой и могут глубоко вдохновлять других. Их цели и идеалы могут служить примером для окружающих.

Водолей, словно Матракчи Насух Эфенди из турецкого сериала «Великолепный век». Жизнерадостный, добрый и энергичный мужчина, который добился значительных успехов в математике и живописи, а также написал знаменитый труд «Сулейман-наме», где подробно описывается эпоха султана Сулеймана. Успешно овладел искусством фехтования и стрельбы.

Кроме того, он выделяется своим интеллектом, а знание пяти языков открыло ему двери на флот. Прозвище «Матракчи» он получил благодаря великолепному мастерству борьбы на матраках (возможно, он и создал этот стиль).

Среди недостатков героя можно отметить его слабость и неустойчивость. Но при этом он самый милосердный и добрый персонаж всего сериала, который умеет находить общий язык практически со всеми жителями столицы.

Рыбы — Сюмбюль-ага из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великоепный век», 2011–2014 г.

Рыбы олицетворяют капризы и чувствительность. Мужчины, рожденные под знаком Рыб, известны своим воображением и меланхоличностью. Они способны распознавать эмоции других и часто оказываются в роли поддерживающих друзей, но при этом не могут понять собственное «я».

Однако их склонность к мечтательности может иногда мешать им быть практичными и жить реальной жизнью. Они часто теряются в своих фантазиях и забывают о текущих задачах. Томные и нерешительные, они постоянно прибиваются от одного берега к другому.

Тем не менее, Рыбы обладают огромным потенциалом для творчества и искусства. Их мечтательность делает их уникальными и вдохновляющими личностями.

Как и Сюмбюль-ага из турецкого сериала «Великолепный век» — верный слуга, но поначалу занимающий разные позиции по отношению к госпожам. Сюмбюль-ага — персонаж, чья харизма граничит с театральностью. Его артистичность и изворотливость поражают, но за яркой маской скрываются исполнительность, внимательность и даже своеобразная преданность, хотя и весьма избирательная. Его демонстративное драматизирование — это не просто эксцентричность, а тонко рассчитанная стратегия привлечения внимания.

Глубокая детская травма оставила неизгладимый след на его психике, обуславливая проявления пассивной агрессии, которая часто маскируется под шутки и капризы. Сюмбюль — это не просто персонаж, а истероид, личностный тип с ярко выраженной эмоциональностью и стремлением к вниманию. Для него тихая жизнь невозможна — он нуждается в постоянном подтверждении своей значимости.

Мужчина, привыкший к атмосфере дворца, к шуму и постоянному вниманию, в глубине души испытывает глубокий дефицит подлинных положительных эмоций. А его поведение, зачастую беспокойное и непредсказуемое, скрывает болезненную борьбу с самоидентификацией.