Алюминиевый или армированный: как выбрать правильный строительный скотч

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Хорошая вещь в хозяйстве — скотч. Он способен решить многие проблемы, но только если его правильно выбрать.

Канцелярский скотч вместо буксировочного троса! Автолюбители из Петербурга наглядно показали, как быть, если машина сломалась, а троса под рукой не оказалось. Помочь может обычная клейкая лента. Сложив ее в несколько слоев, можно легко потянуть машину весом полторы тонны.

А вот резкие рывки такая конструкция уже не выдержит. Но результат будет лучше, если использовать не обычный, а прочный строительный скотч. Производители обещают, что он подойдет для самых разных задач: закрепить тяжелый груз, устранить протечки в трубах, изолировать стыки на крыше и в перекрытиях, и даже отремонтировать кузов автомобиля.

Какой выбрать строительный скотч, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какой строительный скотч лучше клеится

Самыми популярными видами строительного скотча являются алюминиевый и армированный.

«Мы сегодня сравним две ленты для того, чтобы понять, какая из ленты в конкретных случаях окажется лучше», — говорит строитель Владимир Новиков.

Алюминиевый скотч состоит из трех слоев: фольга, силиконовая бумага и клей. Но эксперт предупреждает: этот материал капризный в работе, поэтому лучше выбирать ленту потолще. В магазине качество строительного скотча можно проверить даже без специальных инструментов.

«Снимаем нашу бумажную основу, чтобы скотч не заворачивался. Если он завернется, то такую ленту лучше оставить. Если лента свернулась в трубочку, то она плохая, и ее лучше не брать. Толщина, как правило, 0.05 мм. У нас хорошая лента 0.06», — рекомендует специалист.

Алюминиевый стоит 500 рублей за моток. Его армированный конкурент в два раза дешевле, и у этой ленты тоже три слоя.

«Это ПВХ основа, армированная стеклотканью, и обычный клеевой состав», — разъясняет строительный эксперт.

А еще армированная лента в три раза толще алюминиевой, она должна быть гораздо прочнее.

Так может, и переплачивать за первый образец нет смысла? Чтобы ответить на этот вопрос, была проведена серия испытаний.

В тесте на адгезию видно, какую силу нужно приложить к каждой из лент, чтобы оторвать от стола. С помощью цифровых весов было показано даже конкретное значение.

На отметке в два килограмма сдалась алюминиевая лента, но и армированный скотч довольно легко отошел от поверхности. Его результат на 600 граммов больше.

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«Клеящий состав у обеих лент произведен по одной технологии, поэтому адгезия почти одинаковая», — уверяет Новиков.

Разница в 600 граммов совершенно не имеет никакого значения. Армированный скотч плотнее, он ничем не лучше клеится к любым поверхностям.

Влагоустойчивы ли клейкие ленты

В следующем эксперименте проверяется, насколько образцы устойчивы к влаге. Для этого обе ленты закрепили в прозрачном контейнере, заполнили его водой и оставили в таком виде на 24 часа. Так можно будет понять, какой хороший клей у обеих лент и что произойдет при взаимодействии с водой.

Даже спустя сутки в воде клейкие ленты все еще держатся. Задача усложняется, и на них ставятся грузы. Алюминиевый скотч выдержал полтора килограмма, а после просел. Армированный образец снова показал себя лучше — начал отклеиваться только на отметке кило девятьсот.

Сколько килограмм способен выдержать строительный скотч

Но качественный строительный скотч должен быть еще и прочным. На очереди — тест на разрыв. Электронные весы при кручении лебедки покажут производимый на ленту вес.

Почти 16 килограммов — это результат алюминиевого скотча. У армированного на весах 15.400.

Для точного результата провели дополнительный тест. Клейкие ленты часто используют для перевозки грузов и стройматериалов, специалисты решили использовать кирпичи. Сначала в дело вступает алюминиевый скотч, им обвязывается груз и делается ручку из одного слоя. Сначала все оборвалось, поэтому ручку сделали потолще — из пяти слоев.

А вот армированной ленте дополнительные слои вообще не потребовались, она взяла вес с первой попытки.

«Выдерживает колебания», — заключил эксперт.

Армированного скотча будет достаточно для переноски груза даже в один слой, но алюминиевую фольгу придется оборачивать несколько раз.

При какой температуре использовать строительные скотчи

Часто такие ленты используют для ремонта дымоходов или глушителей. Но как образцы перенесут высокие температуры? Для этого их нагревают строительным феном.

На экране пирометра 200 градусов, но алюминиевый скотч не расплавился и остался таким же клейким.

Для армированного скотча экстремальная температура оказалась серьезным испытанием. Лента из ПВХ стала мягче, но не отклеилась.

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«В целом, на качество не сильно повлияло. Он не стал хрупким, не превратился в пыль. Но клей стал мягче — легче отходит», — рассказывает Мещеряков.

Чтобы проверить, как они перенесут холод, их приклеили на керамическую плитку и засыпали сухим льдом. Его температура -78 градусов, так что 20 минут в таких условиях, как ночь на морозе.

«Приклеилось даже не подцепить не поцарапать. Фольгированный то же самое», — говорит специалист.

Другими словами, при замораживании обе ленты ведут себя похожим образом.

А раз так, данные клейкие ленты можно смело использовать на холоде.

Какие средства — враги клейкой ленты

Осталось проверить, смогут ли ленты устоять против химии?

Используется средство от засоров в трубах, им залили ленты, которые предварительно наклеили на керамическую плитку и оставили на 24 часа.

«Из-за того, что у нас высокое содержание щелочи, алюминиевая лента окислилась. С армированной лентой ничего не произошло, но разъело клеевой состав, и она просто отклеилась», — комментирует строитель.

Выходит, обе ленты нужно держать подальше от бытовой химии и реагентов. Алюминиевый скотч выигрывает только в одном — отлично выдерживает высокие температуры, в остальном более прочной, клейкой и практичной оказалась армированная лента. К тому же, стоит она в два раза дешевле.

Алюминиевая лента:

монтаж варочных панелей и кондиционеров;

изоляция греющего кабеля;

временный ремонт глушителя и радиатора.

Армированная лента: