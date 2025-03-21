Спасение во время ремонта: какой респиратор защитит от пыли и краски

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Сделать ремонт в доме, но при этом остаться здоровым физически и морально довольно сложно. Уберечь свое здоровье помогут некоторые инструменты.

Кашель, насморк и одышка: такие неприятные симптомы могут появиться у тех, кто начал строительство дома или затеял ремонт в квартире. Причина — мелкая пыль, пары краски и растворителя. Но обезопасить себя можно с помощью респиратора.

А какой выбрать для ремонта дома, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Отличия респираторов

Вячеслав Овечкин — опытный врач-пульмонолог. Он уверяет, что обезопасить себя во время ремонта или строительных работы можно. Для этого достаточно пользоваться респиратором, у таких масок есть три класса защиты.

«Если мы говорим о каких-то материалах токсичных, о красках, о красочных изделиях, то здесь можно получить даже негативные эффекты на печень. То есть пострадает печень за счет того, что ей необходимо будет это все обезвреживать», — рассказывает он.

Чем выше класс маски, тем она больше веществ задерживает.

«Так, простой респиратор, по заявлению производителей, задерживает до 80% веществ. И, возможно, если вы просто занимаетесь механической работой, допустим, стругаете, разбиваете кирпич, то вам хватит данного респиратора. Если вы красите и работаете с каким-то лакокрасочным изделием, с газообразными, с аэрозолями, то данного респиратора не хватит», — объясняет эксперт.

Классы защиты респиратора:

FFP1 — задерживает 80% вредных примесей;

FFP2 — задерживает 95% вредных примесей;

FFP3 — задерживает 99% вредных примесей.

Как маска должна сидеть на лице

Было решено проверить строительные респираторы с базовым первым классом защиты, он подойдет для большинства бытовых работ. Несмотря на одну категорию, выглядят и стоят эти маски по-разному.

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Первый образец самый дешевый, всего 250 рублей. Верхний слой у него из поролона, а внутренний из полиэтилена, по бокам стоят два фильтра, а вот крепление не самое надежное.

Еще в маске с полиэтиленовой подкладкой оказалось очень жарко. Долго в такой не поработаешь.

Второй образец стоит уже 500 рублей, в нем тоже два фильтра, но гораздо больше, чем у бюджетного аналога, а сама маска целиком из силикона.

«С одной стороны, при длительных работах ваше лицо будет немного потеть. Хотя, по сравнению с предыдущей маской, где внутри расположен просто пластик, возможно, он будет более комфортный», — поясняет пульмонолог.

Из плюсов — система ремешков. С их помощью можно отрегулировать маску под любой размер головы.

«В моем случае маска прилегала максимально плотно. Ни один „пузырек“ воздуха не проникал по сравнению с первым образцом, совершенно другой уровень защиты», — говорит специалист.

Третий образец из комбинированных материалов обошелся в 1000 рублей. Он выглядит самым технологичным, а в комплекте идут очки и целых 12 сменных фильтров.

«Следует сказать, что здесь пластик, конечно, более качественный, и силикон. Возможно, будет плотное прилегание», — комментирует Овечкин.

Интересно, что маска полностью прилегает, даже если не затягивать ее.

Проверка на прочность

Но даже от самого удобного респиратора не будет толка, если он спадет во время работы. Специалист и ведущий проверят, как крепко маски держаться на лице. В этом поможет манекен и виброплатформа.

Дешевый респиратор тряски не выдержал — свалился уже через минуту. Второй образец держался лучше, только немного сполз с носа.

«Крепление недостаточно надежное у образца № 2, хотя в дальнейшем он не упал», — подытожил эксперт.

А лучший результат показал дорогой респиратор — вибрации ему ни по чем.

«Образец № 3 показал идеальную посадку, не сдвинулся, и во время экспериментом было видно, что он даже не отходил от лица», — заверил специалсит.

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Затем респираторы проверяются на защиту от пыли. Для этого во дворе была сооружена необычная конструкция.

На воздуходувку надета голова от манекена. Между ними лежит антибактериальная салфетка, которая максимально удержит количество пыли. Только вместо пыли — яркие краски холи, они будут заметны на белой салфетке.

Задача воздуходувки — сымитировать глубокий вдох, чтобы посмотреть, сколько пыли попадает в дыхательные пути через первую маску. Бюджетная маска вряд ли обеспечит надежную защиту. Ее фильтры пропустили много вредных частиц. Видно довольно обозримое пятно красного цвета. Столько пыли бы попало в легкие. Более дорогой респиратор показал себя в разы лучше. На салфетке единичные следы краски.

«Мы видим, что центр круга здесь полностью чистый, в отличие от первого образца. Это говорит о том, что данный респиратор, во-первых, достаточно плотно прилегал к маске, а, с другой стороны, очень хорошо фильтрует», — заверил Вячеслав Овечкин.

От дорогой маски ожидался лучший результата, но, на удивление, с защитой от пыли респиратор не справился.

«К сожалению, видно отчетливое пятно посередине, оно визуально меньше, чем было на первой, но в то же время оно заметно, в отличие от второго респиратора», — комментирует ведущий.

Но эксперт считает, что дело не в плохом качестве фильтров. Во всем виновата неудачная конструкция респиратора.

«Мы видим, что здесь такие полости пластиковые с узким входом. И если вещество активно попадает внутрь этого кармана, то есть риск что оно пойдет в обход фильтра», — объясняет специалист.

Но как покажут себя маски, если работать придется с различными спреями и аэрозолями? Смогут ли респираторы защитить в этом случае?

Результаты эксперимента по-настоящему удивили. Первая маска показала себя отлично, краска не просочилась внутрь.

А вот лидер прошлого испытания, образец за 500 рублей, на этот раз пропустил много химии. Потенциально все это может оказаться в легких. Дорогой респиратор показал промежуточный результат: что-то среднее между двумя конкурентами. Для работы с аэрозольными красками стоит выбрать респиратор с более высоким классом защиты.

«Несмотря на то, что мы получили, казалось бы, достаточно хороший результат у первого респиратора, негативный результат, который он дал при строительной пыли, не позволяет его использовать в условиях, когда мы просто занимаемся стройкой. Не отдельными работами, что происходит на самом деле достаточно редко», — разъясняет Овечкин.

А вот там, где нужна защита от пыли, можно смело выбирать респиратор средней ценовой категории с большими фильтрами. Главное — обязательно примерить маску в магазине, она должна быть герметичной и не спадать во время работы.