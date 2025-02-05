Защита от пожара: как проверить надежность электропроводки в доме

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В магазинах можно найти огромное количество разнообразных проводов и кабелей. Прежде чем сделать покупку, важно учитывать несколько факторов, чтобы обеспечить безопасность электрической сети в доме.

Клубы дыма и едкий запах на весь район — на видео кадры пожара в одной из столичных многоэтажек. Причина возгорания — электросамокат. Владелец перенес его на балкон на зимовку, но у транспортного средства взорвался аккумулятор. И это далеко не единственный случай.

Каждый год из-за электросамокатов происходит несколько десятков пожаров. Чтобы избежать неприятностей, сотрудники МЧС советуют доставать аккумулятор и хранить его вдали от радиаторов отопления. О том, как не допустить пожара в помещении, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Способы соединения проводов: какие бывают

Несмотря на новую угрозу, самой частый причиной пожара в домах остается все же короткое замыкание проводки.

«При некачественном соединении проводов последствия могут быть плачевные для помещения. Плавится провод, и уже если автоматы не срабатывают, то идет возгорание», — прокомментировал руководитель строительной компании Михаил Ичеткин.

Решили проверить, какой способ соединения проводов самый надежный и при этом простой.

«Первый способ, самый распространенный в быту — это изолента. Второе — это сизы (соединительный изолирующий зажим). Третье — это клеммные соединения. И четвертое — мы будем использовать пайку», — пояснил эксперт.

Самый бюджетный вариант — изолента. Всего 150 рублей за моток. Набор сизов уже заметно дороже — 500 рублей. За клеммники придется заплатить еще на 200 рублей больше. Но самой затратной оказалась пайка.

«Чтобы подготовится непосредственно к пайке, здесь потребуется потратить 900 рублей. Для этого понадобится паяльник, флюс и припой. Без этого не получится сделать соединение», — отметил специалист.

Какое соединение проводов безопаснее для дома

Проверили, какой способ самый быстрый. Для чистоты эксперимента делали по пять соединений. Перед тем как приступили к скрутке и фиксации, с помощью изоленты зачистили провода.

«Рекомендуемая для соединения и скруток длина оголенного провода — четыре сантиметра. Мы сделали пять соединений без особой спешки. Для надежности соединений на все на это ушло десять минут», — отметил эксперт.

Проверили сизы. В наборе были зажимы разных размеров. Каждый был предназначен для провода определенного сечения. Причем, чем толще провод, тем больше участок нужно зачистить.

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«Для этого сиза необходима зачистка провода шесть-семь миллиметров. В нашем комплекте идет две биты, насадки для шуруповерта. Попробуем, как это будет работать. Вообще, это в принципе, должно ускорить процесс соединения», — объяснил специалист.

Работать зажимами было намного быстрее, чем с изолентой. На пять соединений ушла всего одна минута.

«Соединение сделалось нормальное. Оголенных проводов нигде не торчит. Советую зачищать провод строго по инструкции, которую рекомендуют производители сизов. Для того, чтобы провод не торчал и соединение было надежным», — сказал Ичеткин.

На очереди клеммники. Производители обещали, что этот соединитель многоразовый. А значит, можно сэкономить на расходниках в будущем. В наборе для эксперимента были клеммники с двумя, тремя и пятью отверстиями. Благодаря большому количеству гнезд один клеммник можно было использовать для параллельного соединения. Например, пяти лампочек в люстре.

«Обязательно учтите момент, что один клеммник рассчитан либо на фазу, либо на ноль. Ни в коем случае нельзя в одну клемму втыкать провод ноль и провод в фазу. Здесь будет просто-напросто замыкание», — рассказал эксперт.

Еще важно убедиться, что оголенный провод не выходит наружу.

«Здесь мы используем зачистку примерно семь миллиметров», — пояснил специалист.

В итоге на пять соединений потратили полторы минуты. Немного дольше, чем при работе с сизами. Но результат тоже хороший.

А вот пайка заняла намного больше времени. Первым делом нужно было зачистить провод на четыре сантиметра. Как при скрутке с изолентой. Подготовил флюс, припой, разогрели паяльник. При этом для такой работы подошел бы далеко не каждый инструмент.

«Паяльник лучше брать не ниже 40 Ватт, чтобы он выдавал температуру, подходящую для припоя. Как правило, этот припой у нас плавится при температуре 190 градусов», — прокомментировал Ичеткин.

Перед пайкой необходимо обработать медный провод флюсом. Этот состав убирает оксидную пленку с металла и улучшает адгезию. Но и здесь есть свои подводные камни.

«При выборе флюса обязательно обращайте внимание, чтоб он был не на каких-то кислотных основах. Потому что кислота попадает по проводу под изоляцию, тем самым со временем провод гораздо быстрее выйдет из строя», — добавил эксперт.

Только после всех подготовительных этапов можно было приступать к спаиванию проводов.

«Использование паяльника с широким жалом упрощает процесс работы и при хороших проводах, когда они хорошо залужены, обработаны флюсом, припой сам растекается по всему проводу», — заявил специалист.

В итоге на то, чтобы сделать пять соединений, ушло целых 13 минут. И это еще не конец работы.

«После того, как спаяли провода, на них необходимо сделать еще изоляцию. Либо надеть термоусадку, либо заизолировать той же самой изолентой», — пояснил специалист.

А это еще плюс десять минут. И того почти четверть часа на пять соединений. Долго. Но стоит ли тратить так много времени?

Как проверить электропроводку самостоятельно

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Проверили, насколько надежными получились соединения. Для этого один конец провода привязали к струбцине, которую закрепили на краю стола. А второй конец потянули с помощью лебедки. Худший результат у сизов. Соединение выдержало меньше десяти килограммов. У скрутки изолентой и клеммников сила отрыва примерно равна почти 12 килограммов. А самым надежным способом оказалась спайка. Порвалась только на отметке в 17 килограммов.

Проверили, как себя показали соединители, когда по проводу побежал ток.

«При плохом соединении в плоскости контакта провода соединение может нагреваться. Это может привести к нагреву кабеля, что приведет за собой оплавление изоляции с последующим коротким замыканием», — пояснил эксперт.

Для эксперимента разрезали удлинитель. И в этом месте по очереди стали устанавливать образцы. Подключили к удлинителю тепловую пушку. Она дала нагрузку в два киловатта. За десять минут теста больше всего нагрелся клеммник. Пайка и изолента показали примерно одинаковый результат.

А самая низкая температура на поверхности соединения, которую сделали при помощи сиза. Впрочем, эксперт уверил, это испытание прошли все образцы.

«Все соединения тестировали в одном режиме. Показатели практически одинаковые. Небольшое отклонение в пять градусов есть, но оно не критичное», — добавил Ичеткин.

Во время экспериментов убедились: надежнее всего соединять провода с помощью пайки. Но способ этот сложный и затратный. Подошел бы не каждому. Если возиться не хочется, можно смело использовать клеммники. Они выдерживают высокую нагрузку, простые в работе. При этом сами соединители можно использовать несколько раз.