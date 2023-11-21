Убивает тысячи людей в год: чем опасна плесень в доме и как от нее избавиться

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Многие хотя бы раз сталкивались с плесенью в быту. Особенно часто она появляется в темных и влажных помещениях. Но что делать, если черные пятна начали «захватывать» стены по всей квартире?

Плесень — не редкое явление. Стоит случайно оставить контейнер с едой на ночь на столе или закрыть дверь в ванную комнату после водных процедур, не дав помещению как следует просохнуть, и на поверхности сразу появляются характерные пятна.

Безобидными они кажутся лишь на первый взгляд. О том, причиной каких серьезных проблем со здоровьем может стать плесень, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое плесень и чем она опасна для здоровья

Плесень — это один из самых древних живых организмов на Земле. «Наросты» могут появиться на любой поверхности при благоприятных для этого условиях. Грибок особенно любит тепло и влагу, которые нередко встречаются в ванных комнатах.

Из-за того, что плесень появилась на планете около двухсот миллионов лет назад и за долгий период существования научилась выживать в любых условиях, устранить ее не так просто, как кажется. Ее споры находятся в воздухе постоянно: от влажности они набухают, оседают на поверхности пола, стен, мебели и прорастают.

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Всего насчитывается более сотни тысяч видов плесневых грибов. Между собой они отличаются цветом, формой и уровнем опасности. Большая часть абсолютна безобидна для человеческого организма, вот только и встречается в быту крайне редко. Чего нельзя сказать о черной, желтой и белой плесени, которая с легкостью появляется на стенах помещений.

«Они [грибки] в первую очередь вызывают у детей бронхо-легочные заболевания. Те же самые бронхиты, может даже и астму. На фоне этого, как правило, развиваются аллергии», — рассказала иммунолог Ирина Манина.

Начинается все с признаков, на которые многие не обращают должного внимания. И уж точно не связывают их с потемнениями на стенах или потолке. Намного чаще люди подозревают у себя простуду или грипп. Сбивают с толку характерные симптомы:

насморк;

общее недомогание, слабость;

головная боль;

быстрая утомляемость.

В крайне редких случаях, когда иммунитет человека сильно ослаблен, споры плесени могут проникнуть в легкие и стать катализатором аспергиллеза — поражения нижних дыхательных путей грибком.

Зачастую страшную болезнь удается заметить лишь в крайне запущенных случаях, когда человек уже страдает кровохарканьем и невыносимой болью в груди. Поэтому крайне важно своевременно избавляться от черных плесневых пятен на стенах в жилом помещении.

Как раз и навсегда избавиться от плесени в доме

Многие уверены, что победить плесень невозможно, особенно, если грибок уже распространился за пределы кухни или ванной комнаты, быстро захватывая все стены в квартире или доме. Однако даже с большим очагом поражения реально справиться — достаточно обратиться к профессиональным дезинфекторам.

Устранение грибка начинается с осмотра пораженной поверхности и подготовки сильнодействующих химикатов. В первую очередь дезинфектор ликвидирует микроорганизмы и вирусы, которые летают в воздухе, а затем использует средство, которое нейтрализует сам грибок. Агрессивный раствор способен проникать в бетон на глубину до 15 сантиметров. Еще одно преимущество профессиональной чистки — в ее скорости.

«Помещение достаточно освободить буквально на 30 минут после проведение обработки. После чего можно возвращаться», — отметил специалист.

Чаще всего причиной плесени в квартире, по словам эксперта, становятся протекающие швы на фасаде здания и позднее включение отопления. С этой проблемой всегда можно обратиться управляющую компанию дома, которые будут обязаны оплатить сумму, затраченную жильцами за ремонт.

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Также грибок нередко разрастается в квартире после затоплений соседей сверху. Чтобы рассчитывать на компенсацию всех работ в этом случае, придется провести анализ за свой счет.

«Для начала нужно установить природу этой плесени. Для этого нужно организовать экспертизу бактериологическую. Затем потребуется заключение экспертов о сумме ущерба. Если дело дойдет до суда, все расходы — в том числе на экспертизы — виновник компенсирует», — рассказал юрист Александр Смарыгин.

Если в жилом помещении появляется грибок, важно как можно скорее обратиться в специальные службы и устранить проблему. Бездействие чревато серьезными проблемами со здоровьем, особенно, если в семье есть дети. Также можно попробовать устранить плесень самостоятельно. Для этого нужно приобрести сильнодействующие химикаты и надежные средства защиты — респиратор и перчатки.