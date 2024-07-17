Спасет гибкая гофра или обычная труба? как избежать потопа в туалете

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Использование некачественных деталей и неправильное подключение унитаза к канализации может стать причиной серьезного потопа в доме или офисе.

Два ведра посреди комнаты и водопад из светильника. Так начался день в офисе Александра Сажина из Свердловской области. Помещение с техникой и важными документами чуть не затопили соседи сверху. От ущерба в сотни тысяч рублей спас натяжной потолок. Он задержал поток воды.

Как избежать потопа в туалете? Чем отличается фановая труба от гофрированной? Какая из них дает более надежное соединение? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Чем можно заменить фановую трубу

Причиной потопа может стать не только прорыв ржавой трубы, но и обычный унитаз, если его неправильно подключили к канализации.

«Бывает так, что выход не соответствует заявленным техническим характеристикам в документации. Соответственно, приходится колдовать. То есть даже приходится жесткую фановую трубу нагревать, гнуть, чтобы ее подключить к канализации», — рассказал строитель Александр Бабыкин.

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Чтобы не пускать в ход строительные хитрости, можно использовать гофрированные трубы. Главный плюс такого соединения — гибкость.

«Если подключение унитаза под углом, мы спокойно подключаем под углом. Если прямой выпуск, мы спокойно подключаем под прямым углом. Эта гофра является универсальным, скажем так, подключением унитаза», — объяснил эксперт.

Какой способ соединения туалета с канализацией безопаснее

Проверку проходят три образца: одна жесткая фановая труба и две гибкие гофры с разным типом соединения (лепестковый и гладкий). Все стоят в районе 400 рублей и подходят к канализационной трубе диаметром 110 миллиметров.

«Образец № 1 и № 3 герметизируются за счет уплотнения в канализационной трубе. Образец № 2 гидроизолируется с помощью этих лепестков», — уточнил специалист.

Длина фановой трубы составляет 30 сантиметров. Если понадобится ее нарастить или подключать под углом, придется докупать дополнительные детали.

Размер гофры можно регулировать. Просто растянуть гармошку и увеличить ее длину в два раза. Удобно. Вот только на деле второй образец оказывается не очень надежным.

«Отвалилась уплотнительная манжета, что является не очень хорошим знаком, так как здесь может появиться протечка», — отметил Бабыкин.

Похожая ситуация и со второй гофрой. Одно неловкое движение — и она развалилась на части. Эксперт советует не покупать гофры за 200-300 рублей. Лучше отдать предпочтение образцам по цене примерно 1000 рублей и выше. С такими подобных проблем не возникает. Но не стоит списывать имеющиеся экземпляры со счетов раньше времени.

Что долговечнее — гофра или фановая труба

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Первой испытание на прочность соединения проходит фановая труба, прикрепленная к канализационной муфте. Теперь нужно попробовать оторвать ее с помощью лебедки. 20 килограммов — хороший результат.

На очереди гофры. Сначала образец с лепестковым типом соединения. Меньше 13 килограммов показывают весы, а наконечник уже оторвался. Похожий результат и у третьего образца.

«Эти гофры не имеют никакого клеевого состава. Ни здесь, ни здесь. Они рвутся просто на соединение. Соответственно, чем больше соединений, тем больше вероятность протечки», — объяснил строитель.

Но потоп в доме может случиться и в том случае, если соединители неплотно сидят в трубе. По мнению эксперта, резиновые лепестки держатся слабо.

Авторы программы проверяют подключение на гидроизоляцию. Для чистоты эксперимента берут новую гофру, до упора вставляют ее в канализационную муфту и заливают внутрь пару литров воды. И почти сразу стык стал протекать.

«Лепестковое соединение является не очень надежным. Были видны следы от воды. Медленно, но все-таки гофра пропускает воду», — сказал специалист.

У двух других образцов так называемое жесткое соединение. Они проверку проходят и не протекают.

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Чтобы испытать трубы на прочность, можно устроить им настоящий краш-тест. Для этого эксперт забрасывает в них по петарде. Удивительно, но все соединения выдерживают взрыв. Далее Бабыкин пробует закинуть в каждый образец уже по два пиротехнических изделия. Брызги воды летят во все стороны, а по столу стелется дым. Но даже усиленный заряд никак не вредит. А вот с тремя петардами происходит разрыв. Гофру с гладким типом соединения пробило насквозь.

«Любая гофра со временем изнашивается. Понятно, что никто не будет взрывать петарды в унитазе. Но этот пример показывает, что гофра является наименее практичной, нежели жесткое соединение унитаза», — подчеркнул строитель.

Эксперименты наглядно демонстрируют: работать с гофрой намного удобнее. Можно подключить сантехнику, даже если канализационная труба расположена сбоку или под углом. Но в местах соединений гофра быстро изнашивается, поэтому лучше один раз потратить время на монтаж фановой трубы. Такая конструкция точно прослужит долго.