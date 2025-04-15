Первыми опадут соцветия: как и почему растения испытывают стресс

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Стресс могут испытывать люди, животные и… растения. Однако у них он проявляется иначе.

Растение, как и любой другой живой организм на нашей планете, способно испытывать стресс — это реакция на неподходящие условия. Причем, даже если подходящие условия у разных растений должны быть разными, то ответная реакция на стресс в целом будет почти одинаковой. Однако каждый садовод хотел быть уберечь своих зеленых питомце, даже если весь его сад — это горшочек с фиалками на подоконнике.

О том, какие бывают неподходящие условия и что из-за них происходит с представителями флоры, эксклюзивно Пятому каналу рассказал доцент кафедры физиологии растений Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии (МСХА) имени К. А. Тимирязева, кандидат биологических наук Александр Анисимов.

Из-за чего растения испытывают стресс

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Стрессовых условий у растений бывает немало. Обычно это неподходящие полив, влажность воздуха, подкорм, освещение и температура окружающей среды и почвы.

«То есть это какие-то отклонения от нормальных условий, к которым изначально адаптированы живые организмы. Понятное дело, что нормальные условия будут сильно меняться от растения к растению», — объяснил эксперт.

Для обитателей открытого грунта, например, яблонь, груш, слив норма условий, в которых им будет комфортно существовать, весьма обширна. Они могут переносить отрицательные температуры и спокойно зимовать в московском регионе в открытых условиях.

Однако, если взять, к примеру, цитрусы, то для них оптимальные диапазон и условия будут уже. Поэтому, как только какой-либо фактор окружающей среды выходит за них, то растения начинают испытывать стресс и пытаются адаптироваться к изменениям — чтобы выжить.

Цветочная хандра

Главная задача представителей флоры — пережить стресс любой ценой. Для людей, которые их выращивают и ухаживают за ними, эта цена порой бывает слишком высокой.

В целом ответные реакции растений на стрессовые условия достаточно универсальны. Поэтому у плодовых, декоративных и домашних растений все в конечном итоге сведется к одному и тому же.

«К примеру, королевская пеларгония — декоративное цветущее растение, которое и выращивают ради его замечательных крупных цветков. И первое, что пеларгония сделает при стрессе — сбросит свои чудесные цветы, как самую ресурсозатратную часть. Причем источник стресса может быть разным — пропущенный полив, холод или даже недостаток каких-то микроэлементов. Например, массовое пожелтение листьев нижнего яруса — это характерный симптом недостатка азота», — отметил доцент.

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Примерно такие же реакции можно увидеть и на яблонях, и на грушах, и на других плодовых деревьях. Если весной во время их массового цветения случаются заморозки, первое, что страдает — это цветы. Они опадают, и от дерева уже не выйдет получить никаких плодов.

Мандариновый шок

Особенно ярко любой перенесенный стресс заметен у экзотических плодовых, особенно у капризных цитрусовых, которые часто становятся обитателями подоконников, особенно лимонные и мандариновые деревца. Ведь эти плодовые культуры родом из южных регионов, где температура редко опускается до околонулевых значений. Поэтому и дома нужно поддерживать такие же условия и не допускать отклонений температуры от нормы.

«Но в зимний период сделать это непросто: деревцам не хватает света, влаги в воздухе, из-за чего могут начать активно развиваться разные вредители, что тоже станет причиной стресса. А что растение сделает в таком случае? Избавится от всего, что требует большого количества ресурсов: плодов, соцветий и старой листвы», — объясняет Александр Анисимов.

Именно поэтому купленное в специальном магазине мандариновое или лимонное деревце дома быстро теряет товарный вид. Ведь в магазине для него были созданы оптимальные условия, которые вряд ли выйдет сходу восстановить дома: это и определенный уровень влажности воздуха, освещение, грунтовой подкорм.

А тут растение приносят домой и ставят на окно, где со стороны стекла идет холод, а от батареи — сухой жар. Тут-то шокированное деревце и сбрасывает с себя все, что только можно, кроме самых молодых листьев и ростков. Если опадут и они — значит, выходить его уже не получится.

Окуренные яблоки

Так как для каждого растения частные стрессовые ситуации могут различаться, нужно уметь находить подход ко всем ним. Однако в некоторых случаях он бывает универсален.

«Для средней полосы России один из основных стрессовых факторов — это низкая температура. Причем не только в зимний период, так как заморозки бывают и в теплое время года. Ведь в средней полосе по климатической норме последние заморозки могут нагрянуть аж в середине июня», — объяснил кандидат наук.

Заморозки, которые пришлись на вторую неделю апреля 2025, опасны в первую очередь для соцветий. В московском регионе успели зайтись буйным цветом только декоративные растения, а вот у плодовых едва начали распускаться почки, потому для них они были не страшны. Но в более южных регионах России уже успели зацвести сливы и вишни, потому проживающие на юге дачники могут остаться без урожая.

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Однако защитить уличные растения от небольших — без минусовой температуры — заморозков возможно.

«Эффективней всего будет чем-то его укрыть. Но это получится сделать, если растение совсем небольшое. А вот высокорослые яблони или груши так спасти не выйдет», — отметил эксперт.

Одним из подходящих способов — задымление, то есть согревание дерева с помощью укрывающего его крону дыма, например, через сжигание неподалеку от него прошлогодней листвы.

Еще один способ: обработка водой, то есть полив земли и наземной части растения из лейки или шланга. Таким образом у него появится водяная пленка. Не страшно, если она замерзнет на поверхности каждого листа и цветка, ведь ледяная корочка тоже защитит их от повреждений.

Еще бытует мнение, что уже стрессующее растение получится спасти обрезкой. Например — отрезав пожелтевшие листья. Но по факту это никак ему не поможет.

«Подрезка позволяет устранить симптомы, но не причину. Да, мы, конечно, можем начать обрезать пожелтевшие листья. Это на некоторое время вернет растениям декоративность. Но если мы не устраним стрессовый фактор, то пожелтение продолжится, что в конечном итоге приведет к гибели», — пояснил Александр Анисимов.

Но иногда растения все же нужно подрезать, о чем знает каждый цветовод — чтобы контролировать их рост и красоту. Например, сильно вытянувшуюся за зиму комнатную герань лучше обрезать весной, когда она перестает цвести.

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А вот известную многим информацию о том, что растениям помогает справиться со стрессом музыка, эксперт назвал стопроцентным мифом.

«С точки зрения науки нет никаких достоверно подтвержденных данных о том, что музыка или речь каким-либо образом оказывают влияние на метаболизм растения, ведь у них нет ушей в том биологическом плане, в котором они есть у людей и животных. Да, действительно, энтузиасты науки выращивали растения, давая им слушать разную музыку, но результаты получались настолько неоднозначными и не воспроизводимыми, что до сих пор ничего об этом сказать нельзя», — объяснил он.

Потому самый лучший способ поддерживать своих зеленых любимцев в тонусе — это обеспечить им подходящие условия по свету, температуре, влажности и подкормке.