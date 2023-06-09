Беззащитны шипы: как не допустить «одичания» розы

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Предотвратить перерождение розы в шиповник поможет правильный уход. А если это уже произошло, цветок можно реанимировать.

Роза — одно из самых красивых растений. В восточной традиции этот роскошный цветок ассоциируется со страстью и любовью. Всего в мире насчитывается около 45 тысяч его сортов.

Впервые нежные бутоны начали выращивать еще древние римляне, а в эпоху Средневековья роза стала считаться геральдическим символом королевских династий. Сегодня ее благоухающий аромат высоко ценится в парфюмерии и косметологии, особенно в Турции и Болгарии.

Правда, выращивать розы — задача не из легких. Их капризный характер заметил еще Антуан де Сент-Экзюпери. В «Маленьком принце» писатель назвал цветок «ужасной кокеткой», которая чрезвычайно горда и обидчива. Именно красная роза становится первой любовью главного героя, вырастившего ее из маленького семечка под стеклянным куполом.

Ошибки в процессе прививки или ухода за садовой розой могут привести к тому, что она переродится в шиповник. Как предотвратить «одичание» розы, рассказывает Пятый канал.

Причины «одичания» розы

Роза и шиповник относятся к одному семейству Розовых, однако последний обладает гораздо более сильным «иммунитетом». По этой причине садоводы используют подвой шиповника для прививания декоративных роз. Это позволяет сделать цветки более выносливыми и стойкими к суровым климатическим условиям. Однако в результате скрещивания привитая роза может полностью переродиться в шиповник.

Поскольку садовая роза любит тепло, ее выращивают вегетативным способом, обычно с черенка. Но даже если укоренение произойдет успешно, корни растения могут не выдержать зимы северных регионов. По этой причине культурные сорта роз прививаются к кустам шиповника, после чего стебли обрезаются — и готово.

Одна из причин, по которой роза может снова перерасти в шиповник, заключается в неправильном выборе саженца, у которого под местом прививания остались почки шиповника. Часто эту ошибку совершают неопытные садоводы, нарвавшиеся на недобросовестных продавцов, поэтому покупать саженцы следует только в специализированных магазинах.

Ведь отличить на глаз качественный экземпляр от порченого саженца нелегко. В результате культурные и дикорастущие побеги будут расти одновременно: все питательные вещества достанутся поросли шиповника, а роза погибнет.

Другая причина «одичания» розы — ошибка в технологии выращивания. Так, при посадке саженца место прививки нужно засыпать землей на 7-10 сантиметров, а затем окучить. В противном случае саженец вырастет слабым. За счет того, что шиповник сильнее розы, дикие побеги вытеснят культурные.

Неправильный уход также приведет к «одичанию» розы, поэтому ее нужно защищать от вредителей и холодов. Если роза заболеет, то на месте погибших листьев и бутонов появятся побеги более выносливого шиповника.

Что делать, если роза переросла в шиповник

Хорошо, если удалось учесть все нюансы при выращивании розы, но зачастую бывает так, что хозяин розария заметил тревожные признаки, когда процесс перерождения цветка уже начался.

Самым ярким сигналом «одичания» розы является изменение окраски лепестков и листьев. Побеги декоративной розы более утолщенные, с большим количеством листьев, а также имеют характерную красноватую окраску. У шиповника побеги вне зависимости от сорта всегда остаются зелеными.

Помимо этого, у культурной розы шипы заметно длиннее и распространены по стеблю гораздо реже, чем у шиповника. Листья у садового растения имеют восковой налет и более закругленный кончик, в то время как у дикорастущей разновидности они матовые и продолговатые.

Чтобы реанимировать розу, необходимо:

1. Осторожно раскопать почву вокруг куста, чтобы не повредить корни;

2. Срезать с помощью секатора поросль шиповника у самого основания;

3. Обработать обрезанные участки дезинфицирующим средством, например, йодом;

4. Регулярно увлажнять почву водой;

5. Присыпать тонким слоем торфа или компоста;

6. Аккуратно срезать секатором старые и поврежденные побеги, не задевая здоровые.

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Корневая система шиповника может давать поросль на расстоянии до 2 метров, поэтому нужно осмотреть не только цветник с привитой розой, но и территорию в радиусе 2-3 метров от нее.

Когда все сделано в точности, стоит позаботиться о дальнейшем уходе, например, периодически разрыхлять почву, чтобы насытить корни влагой и кислородом. В течение сезона следует не менее 3 раз удобрять землю минеральными удобрениями. В жару розы нужно поливать 1-2 раза в неделю. Важно также удостовериться, что рядом с кустом не растут сорняки и при необходимости удалять их. И, конечно, нельзя забывать про обрезки в весенний и осенний периоды.

Превращение розы в шиповник — распространенная ситуация, с которой сталкиваются даже опытные садоводы. К счастью, спасти розарий можно, если вовремя распознать признаки, в точности соблюдать все принципы ухода и прививания.