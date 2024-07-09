Экономия сил и времени: какая тяпка лучше разрыхлит почву и избавит от сорняков

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Дачный сезон набирает обороты. Одним из главных инструментов в арсенале любого огородника выступает тяпка, которую используют для решения самых разных задач.

В гараже завалялась ржавая пила? Не надо спешить отправлять ее на свалку. Пара часов работы, — и ненужный инструмент можно превратить в добротный садовый инвентарь.

Для этого из ножовки нужно вырезать кусок прямоугольной формы, заточить и приварить к рукоятке. Ее также несложно соорудить своими руками, например, из обрезка трубы, арматуры и профильного листа. В итоге получается тяпка — незаменимое орудие любого дачника.

Какие бывают разновидности инструмента для прополки? Стоит ли переплачивать за дорогие модели? Какая тяпка лучше рыхлит почву и убирает сорняки? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают тяпки

Далеко не каждый рискнет делать тяпку самостоятельно. Проще ее купить. Как выбрать удобную и долговечную? Ведь на прилавках множество вариантов.

«Это инструмент, который удаляет как сорняки, так и рыхлит почву, да еще заодно формирует гряды», — рассказал агроном Главного ботанического сада РАН Антон Кучеров.

Чтобы найти идеальный инструмент, авторы программы купили шесть самых популярных моделей. Первые две тяпки — это так называемые мотыги (прямая и полукруглая). Они отличаются по цене: 300 и 700 рублей. Рабочая поверхность инструмента подороже в два раза больше, чем у дешевого. Да и металл толще.

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Следующая группа — это классические тяпки. Прямая обошлась в 400, а дугообразная или полукруглая — уже в 1000 рублей.

А больше всего пришлось заплатить за необычные острые инструменты. Это косая тяпка под номером пять за 1300 рублей. Шестая — клиновидная за 1300. Они так и продаются, уже заточенными, поэтому с ними обращаться надо очень аккуратно.

Какая тяпка лучше рыхлит почву

Образцы проходили испытания в Главном ботаническом саде Российской Академии Наук, где были подготовлены шесть одинаковых грядок площадью около пяти квадратных метров каждая. Первым делом авторы программы проверили, как тяпки справятся со своей главной задачей — рыхлением почвы.

«Необходимо для повышения аэрации. Любым корням необходим кислород для дыхания. Соответственно, мы вместе с тем перемешиваем почву, значит, она получает больше микроэлементов и макроэлементов», — объяснил эксперт.

У каждого инструмента было по две минуты на работу. Хуже всех с задачей справилась дешевая мотыга. Она почти сразу погнулась. Кроме того, работать инструментом за 300 рублей получалось только на небольшой глубине.

«Рабочая поверхность маленькая, соответственно, и рыхление практически никакое», — отметил специалист.

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Мотыга подороже взрыхлила грядку на глубину 20 сантиметров. Это хороший результат, но работать тяпкой оказалось очень тяжело. По словам агронома, при таких трудозатратах проще купить лопату и копать ею.

Оба классических образца показали одинаковый результат: взрыхлили грядку на глубину десять сантиметров. При этом форма лезвия (прямая или дугообразная) никак не повлияла на работу.

А лучше всех с задачей справились заостренные инструменты. Эксперт объяснил, что этому способствовала большая площадь соприкосновения с рабочей поверхностью и хорошая заточка. Это позволило с минимумом затрат взрыхлить грядки на глубину 10-15 сантиметров.

Какая тяпка лучше убирает сорняки

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Хорошая тяпка должна еще помогать бороться с сорняками. После рыхления почвы в предыдущем эксперименте осталось огромное количество сорняков. Инструмент сам по себе не удаляет их, нужно приложить немного усилий.

Каждый образец снова прошел двухминутное испытание. Тяпки, мотыги и классические модели не впечатлили.

«Сорняки остались на месте, то есть они остались лежать на почве. И нам обязательно необходимо пройти следом либо вилами, либо еще какими-то инструментами, чтобы собрать их», — отметил специалист.

А вот острые тяпки опять победили. Они точно помогут быстрее привести огород в порядок.

«Мы с вами наблюдаем чистое поле. Оказывается, что можно с помощью просто одной тяпки избавиться от сорняков не только на поверхности, но и в принципе», — удивился эксперт Кучеров.

Какие тяпки устойчивее к коррозии

В дачный сезон садовые инструменты часто оставляют на улице под дождем или под палящим солнцем. Вода и перепады температур портят металл. Образцы решили испытать на стойкость к коррозии.

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Но для начала их искусственно состарили. Для этого понадобилась бетономешалка с галькой внутри, куда был помещен весь тестовый инвентарь. Это позволило сымитировать процесс использования тяпки в течение длительного времени. Ведь очень часто тяпка натыкается на камни при прополке грядок. После краш-теста в бетономешалке инструменты все еще целые, но их лакокрасочные покрытия заметно пострадали.

Далее изделия замочили в соленой воде и оставили на неделю. На первый взгляд из-за этого пострадали все тяпки. Но если верить производителям, пятый и шестой образцы — из нержавеющей стали. И по идее, вода им не страшна. И действительно, с этими тяпками ничего не произошло по итогам проверки.

Эксперименты показали: легче всего пользоваться тяпками заостренной формы с косым или клиновидным полотном. Они помогут огороднику быстро убрать сорняки с огорода и сэкономят силы. А чтобы орудие труда прослужило как можно дольше, лучше выбирать образцы из нержавеющей стали.