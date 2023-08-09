Экономия на даче: как своими руками смастерить инструмент для быстрой прополки

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Дача летом требует регулярной прополки. Инструменты для этого в магазине стоят недешево, но их можно сделать и самостоятельно.

Лето в разгаре, а значит, в саду и огороде полно работы. Чтобы собрать хороший урожай, дачникам нужно регулярно пропалывать грядки. Но гнуть спину на участке часами совсем не обязательно.

Как сделать инструмент для прополки своими руками? Какие детали для этого понадобятся? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как сделать корнеудалитель из саморезов

Алексей Жолобов из Можайска собрал агрегат для борьбы с сорняками своими руками. Для этого он взял три длинных самореза, срезал с них шляпки и резьбу, а потом приварил к обычной трубе.

Рукоятку умелец смастерил из куска металлопрофиля. Еще одна деталь — метровый прут из железа. Алексей просверлил в нем с торцов небольшие отверстия и сделал резьбу. А после покрасил заготовки.

«Друзья, наш трезубец готов. Краска высохла. Все почти как заводское. Будем сейчас собирать. Берем пруток. Он у нас с двух сторон просверлен, с <…> нарезана резьба. Теперь мы первым делом с вами надеваем шайбу, пружину. Сварил я такую шайбочку (показывает. — Прим. ред.), и она у нас четко сюда становится. Ее мы с вами закручиваем», — рассказал мастер.

Наконец, умелец вставил прут в заготовку и закрутил шайбу. Все готово. Конструкция сразу же прошла проверку на огороде. Изделие воткнули в землю с сорняками, повернули и подняли. Корнеудалитель позволил без особого труда убрать ненужное растение с грядки.

Такой инструмент в магазине стоит примерно полторы тысячи рублей. Мастер же потратил на его создание всего две сотни.

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Как сделать культиватор из старого велосипеда

А вот Анатолию Ритомину из Ростовской области для борьбы с бурьяном понадобился всего лишь старый детский велосипед. Точнее, рама и переднее колесо. Их умелец сварил между собой.

Параллельно он смастерил специальный нож из старой пилы, заточил его и прикрепил к конструкции. После этого осталось только приварить рукоятку. Для нее сгодится любая старая труба, и можно приступать к работе. По словам умельца, по грядке такой аппарат передвигается хорошо и легко срезает сорняки.

Как сделать тяпку из проволоки

Изобретатель Сергей Козлов из Оренбурга соорудил агрегат для удаления сорняков из обычной проволоки. Метрового куска диаметром шесть миллиметров вполне достаточно.

Мастер согнул проволоку так, чтобы получился прямоугольник. Одну сторону приварил к старой трубе (она выполняет функцию рукоятки), а вторую как следует заточил. Все. Можно обрабатывать землю!