Сжечь на корню: 3 лайфхака успешной борьбы с сорняками на участке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Helmut Baar; 5-tv.ru

Изобретательные огородники нашли необычное применение некоторым видам техники.

Устали гнуть спину на даче? Китайские изобретатели знают, как решить эту проблему. Они придумали робота-огородника — он сам ездит между грядок и убирает сорняки. Устройство работает от солнечных батарей, а управлять им можно через специальное приложение на смартфоне. Правда, машина срезает только маленькие растения, до трех сантиметров в высоту. Еще один минус робота — цена. Стоит такой помощник почти 50 тысяч рублей.

Бороться же с сорняками вручную долго и утомительно. Как тогда убрать с участка живучую осоку, пырей или одуванчик? Изобретательные дачники уверяют, что в этих целях можно использовать ряд приборов. У техники другое назначение, но и с сорняками она справляется неплохо. Что это за инструменты и так ли они эффективны в прополке? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие приборы помогут избавиться от сорняков

В сети часто рекламируют так называемые газовые выжигатели, с их помощью якобы можно уничтожить растение тепловым ударом. Сорняк просто высыхает изнутри и спустя пару дней погибает.

Некоторые предпочитают бороться с надоедливой травой при помощи садового фена. По сути, это обычный строительный, только с длинной ручкой и специальным соплом. Устройство направляется на сорняк, и тот сдается под воздействием горячего воздуха.

А есть и те, кто нашел необычное применение паяльной лампе. Такое устройство есть в хозяйстве у многих дачников и домовладельцев. Стоит оно около тысячи рублей, и кроме основных задач, неплохо справляется с прополкой.

Но так ли хороши приборы в действии, как об этом заявляют садоводы? Не проверить — не понять, поэтому каждому устроили испытание. Тестировала приборы агроном Людмила Кудасова.

Можно ли уничтожить сорняк в огороде с помощью паяльной лампы

Весь удар будет принимать на себя одуванчик, одно из самых живучих растений. Для лечения многих болезней — это находка, но для огорода — катастрофа.

От сорняка попробовали очистить асфальтированную дорожку — растение и в ней нашло лазейки. Но если просто на земле подобраться к корням сорняка несложно, то здесь придется постараться.

Условно участок поделили на три части и начали эксперимент с паяльной лампы. Во-первых, инструмент оказался очень тяжелым — понадобились мужские руки, чтобы орудовать им.

Во-вторых, использование такого прибора на участке небезопасно — может начаться пожар. До этого чуть не дошло во время эксперимента. К счастью, под рукой оказался огнетушитель, который помог погасить горелку.

И третий минус — техника работает за счет газового баллона, который дорого стоит и добавляет лишние неудобства в применении.

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Можно ли бороться с сорняками в огороде с помощью садового фена

Вторым на старт вышел садовый фен. Когда включили прибор, сразу заметили первый недостаток. Чтобы обработать этим устройством весь участок, нужно запастись удлинителем.

«Очень неудобно с этими шнурками, и мощный он — два киловатта, как серьезный чайник. Не у всех есть электричество», — комментирует процесс Людмила Кудасова.

Прибор выдает струю очень горячего воздуха — 650 градусов. Если верить производителям, при такой температуре высыхает не только стебель, но и глубокие корни растения.

«Работает очень тихо, но по-моему бесполезно. У нас сейчас одуванчики зацветут от этого теплого воздуха. Это очень долго, нудно, муторно», — делится впечатления агроном.

Более того, безопасность этого прибора тоже подкачала. Как оказалось, от высокой температуры трава может вспыхнуть в два счета. Поэтому использовать фен можно только в безветренную погоду.

К тому же, способ явно не быстрый. Чтобы обработать метр земли, ушло 20 минут.

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Можно ли уничтожить сорняк в огороде с помощью газового выжигателя

Возможно, газовый выжигатель будет более эффективным, надеется агроном. Здесь тоже чуда с первых минут не произошло.

«Может, это какая-то волшебная палочка. Но пока я не заметила. Опять стою и опять жду», — сожалеет эксперт.

По итогам и третий образец ожиданий не оправдал. Подача газа то и дело прерывалась, а из-за слишком узкого сопла работать пришлось еще дольше — 25 минут.

Но чтобы понять, есть ли вообще толк от подобных выжигателей, нужно подождать несколько суток.

Результат прополки через три дня

На участок после прополки вернулись через три дня. И увиденный результат разочаровал. Все три прибора уничтожили только стебли растений.

«Корневая система осталась цела, земля была влажной, асфальт не прогрелся до такой степени, чтобы сжечь корни. Так что три дня уже показали, что растения живы, и в ближайшее время они опять пойдут в рост», — говорит агроном.

Выходит, волшебного метода борьбы с сорняками просто не существует. Ручной способ — вне конкуренции. Экологично, быстро, безопасно и результативно.

А вот тратить деньги на модные приспособления точно не стоит. От растений-паразитов они не избавят, а вот за нарушения противопожарной безопасности можно запросто получить штраф от 5 до 50 тысяч рублей.