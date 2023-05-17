Вечная борьба: как победить сорняки на дачном участке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Окончательная победа в войне с сорняками вряд ли возможна, но садоводы часто сами усугубляют проблему.

Многие дачники вынуждены из года в год вести бесконечную битву с сорняками. Если ненадолго остановить ее, то весь участок зарастет ненужными культурами. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, как нужно правильно бороться с сорными растениями.

У каждого дачника есть масса частных проблем на участке. Это затрудняет создание списка общих советов по выращиванию хорошего урожая, отмечает эксперт. Однако битва с сорняками актуальна для любого садовода и должна продолжаться на любом участке всегда.

«Вот как у нас обычно: борются, борются, борются все лето. Урожай собрали и забыли. Тут сорняки и успевают осемениться, разбросать семена, укрепить корни свои», — рассказал специалист.

По мере уборки части урожая количество работы на участке сокращается, следует уделить немного внимания ненужным культурам перед завершением сезона.

«Сорняки, к сожалению, это та проблема, которую победить нельзя никогда окончательно. То есть это проблема, с которой надо бороться постоянно. И хочу подчеркнуть, регулярно. Слово „регулярно“ в борьбе с сорняками должно стать для вас самым основным», — считает эксперт Туманов.

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Какие есть способы борьбы с сорняками

Итак, с необходимостью никогда не останавливать борьбу с сорняками мы определились. Но как же ее вести успешно? На самом деле все уже давно придумали, нужно просто взять эти методы на вооружение, например:

Прополка . За сезон пропалывать грядки садоводам приходится несколько раз. Такой способ не решает проблему полностью, но позволяет существенно замедлить развитие растений через постоянное угнетение.

. За сезон пропалывать грядки садоводам приходится несколько раз. Такой способ не решает проблему полностью, но позволяет существенно замедлить развитие растений через постоянное угнетение. Перекопка . Этот вариант борьбы с сорняками достаточно трудоемкий, но очень эффективный. Позволяет удалить не только верхнюю часть растения, но и корень, особенно при использовании вил в качестве инструмента.

. Этот вариант борьбы с сорняками достаточно трудоемкий, но очень эффективный. Позволяет удалить не только верхнюю часть растения, но и корень, особенно при использовании вил в качестве инструмента. Мульчирование . Так называется способ укрывания поверхности земли каким-либо материалом (кора, опилки, мелкие камешки, солома). При мульчировании ненужные культуры лишаются доступа к солнечному свету, из-за чего им намного труднее взойти.

. Так называется способ укрывания поверхности земли каким-либо материалом (кора, опилки, мелкие камешки, солома). При мульчировании ненужные культуры лишаются доступа к солнечному свету, из-за чего им намного труднее взойти. Смешанные посадки . Можно посадить на одном участке основную и второстепенную культуры, что приведет к угнетению сорняков. Однако важно подобрать такие растения, которые не будут мешать друг другу.

. Можно посадить на одном участке основную и второстепенную культуры, что приведет к угнетению сорняков. Однако важно подобрать такие растения, которые не будут мешать друг другу. Отказ от свежей органики . Нередко дачники вносят на огород навоз в качестве удобрения. Если он свежий, то в нем есть семена, готовые ко всходу. Это тоже провоцирует распространение сорных растений. Навоз должен отлежаться два-три года, прежде чем удобрение можно будет безопасно использовать.

. Нередко дачники вносят на огород навоз в качестве удобрения. Если он свежий, то в нем есть семена, готовые ко всходу. Это тоже провоцирует распространение сорных растений. Навоз должен отлежаться два-три года, прежде чем удобрение можно будет безопасно использовать. Капельный полив . Можно организовать у себя на участке подачу воды непосредственно к корням полезных растений. Сорняки без регулярного, пусть и случайного, полива окажутся в затруднительном положении.

. Можно организовать у себя на участке подачу воды непосредственно к корням полезных растений. Сорняки без регулярного, пусть и случайного, полива окажутся в затруднительном положении. Сидераты . После уборки урожая не стоит оставлять землю пустой и засеять ее другой культурой (рожь, горчица, рапс, просо), которая не даст расти другим культурам. Эти растения дадут еще один полезный эффект: позже их можно срезать и перекопать почву, что увеличит ее плодородие.

. После уборки урожая не стоит оставлять землю пустой и засеять ее другой культурой (рожь, горчица, рапс, просо), которая не даст расти другим культурам. Эти растения дадут еще один полезный эффект: позже их можно срезать и перекопать почву, что увеличит ее плодородие. Гербициды — это радикальное средство борьбы с сорняками при помощи химии. Они бывают сплошного и избирательного действия, то есть уничтожают всю растительность или какие-то определенные виды. В тяжелом случае проблему можно решить только таким способом, но действовать нужно аккуратно, внимательно соблюдая инструкцию.

Каждый из перечисленных выше вариантов ведения войны против ненужных растений на участке имеет свои плюсы и минусы. Конечно, тратить на них время, когда урожай уже собран, совсем не хочется. Но вы поблагодарите самого себя позже, когда не придется весной хвататься за голову при виде сплошного ковра из сорняков.