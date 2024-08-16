Дачный лайфхак: чем можно заменить дорогостоящий культиватор

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Для работы на даче нужны разные инструменты. Покупка некоторых из них может серьезно ударить по бюджету.

Лето в разгаре, а значит, на приусадебных участках полно работы. Но гнуть спину и натирать мозоли на руках не придется, если в хозяйстве есть специальные устройства. Покупать их совсем необязательно.

Как сделать двойные вилы из трубы? Получится ли эффективная тяпка из пильного полотна? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как сделать двойные вилы из трубы

Александр Кучков из Омска сам смастерил необычный агрегат для вскапывания огорода. Для этого умелец взял лист стали, выпилил из него с помощью болгарки четыре заготовки в форме буквы «Г» и просверлил в каждой отверстия.

Потом взял металлическую трубу, разрезал ее на две части и с помощью сварочного аппарата и болтов соединил все детали в единую конструкцию.

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После этого Александр нарезал металлический прут на восемь частей по 30 сантиметров. Четыре приварил с одной стороны заготовки, еще четыре — с другой. Свободные концы мастер заточил болгаркой. Получилось что-то вроде двойных вил.

Осталось только сделать удобный рычаг, прикрепить рукоятку и выкрасить конструкцию.

«С помощью этого инструмента можно без особых усилий гораздо быстрее перекопать грядки, при этом не испытывая нагрузки на спину», — подчеркнул Кучков.

Как пильное полотно превратить в тяпку

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Алексей Жолобов из Можайска сделал необычную тяпку из старого пильного полотна. Для этого вполне достаточно 60-сантиметрового отрезка. Первым делом умелец с помощью паяльной лампы и плоскогубцев согнул полотно так, чтобы получилось буква «П».

«Вот так пока получаем, такую картину. Зубья в этом месте также решено спилить», — показал Жолобов.

Эти края без зубьев Алексей приварил к основанию от старой лопаты. Остается теперь только как следует заточить рабочую поверхность будущей тяпки, покрасить и вставить в древко.

«Прям на целине. Смотрите, как легенько землю срезает. Зубья все-таки нужны. Использую, как грабли. Убрали корешки обратной стороной. Можно глубже, можно меньше», — рассказал умелец.

При этом инструмент хорошо держит свою форму.