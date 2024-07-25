Субботник на дачном участке: как быстро убрать мусор и не сорвать спину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Уборка на даче может стать настоящим испытанием, если нужно собрать много мусора на большой территории. В этом случае можно использовать специальный захват для предметов.

Устроить субботник на дачном участке, собрать мусор, сухие ветки или сорняки после прополки и при этом не сорвать спину вполне реально, если пользоваться специальным приспособлением — так называемым активным захватом. Найти его можно в любом интернет-магазине.

Что такое палка-хваталка и как она работает? Насколько удобно использовать захват для предметов в быту? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое палка-хваталка

Палка-хваталка позволит дотянутся до разбросанных вещей на полу либо до самой высокой полки. Причем для этого не понадобятся никакие усилия.

Стержень устройства состоит из легкого металла, а рукоятка и клешни — из пластика. Но внутри захвата есть резиновые накладки. Благодаря им приспособление может удержать даже тяжелый или скользкий предмет. По крайней мере, так обещает производитель.

Щупальца устройства раздвигаются по нажатию на рукоятку.

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Длина устройства равна 82 см. Но при желании его можно сложить пополам. В таком виде приспособление не займет много места. Оно поместится на полке в гараже, в багажнике автомобиля, в рюкзаке или даже в обычной сумке.

При осмотре имеющегося образца в глаза бросается настоящий обман. Трос, который держит обе составные части палки-хваталки, оказался пластиковым, хотя на фотографии он был металлическим. Это говорит о том, что устройство долго служить не будет.

Удобно ли использовать активный захват на даче

Интересно, где еще слукавил производитель? Возможно, это приспособление вообще окажется бесполезным. Самое время проверить захват в деле.

На участке хаотично разбросан мусор. Дачник опускает палку, нажимает на рукоятку, цепляет клешнями пакет и, соответственно, отправляет его в ведро.

Захват хорошо справляется с разными видами мусора. Поднимет и тяжелое яблоко, и ломкую кору дерева, и крошечный фантик от конфеты. Точно так же можно очистить искусственный пруд от листьев или прибрать за собой место туристической стоянки.

Важной особенностью палки-хваталки является то, что она позволяет работать с прямой или почти прямой спиной. Раз не нужно постоянно делать сильные наклоны, то и нагрузка на поясницу меньше.

Захват выручит и если надо что-то достать, например, с крыши сарая или с дерева. Не придется таскать стремянку. А еще устройство поможет дотянуться до интересующего инструмента, не вставая из-за стола в мастерской.

Главный минус этой палки — это, конечно, ее высокая стоимость (1300 рублей). С другой стороны, если это облегчит работу и позволит избежать болей в спине, то можно один раз и потратиться.

Конечно, на маленькой площади проще собрать мусор руками. Так будет гораздо быстрее. Но на большом участке такая палка-хваталка станет хорошим помощником.