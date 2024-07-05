Бензин, химикаты или очиститель: как быстро убрать траву с садовых дорожек

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Трава и мох не станут помехой для красоты садовых дорожек на даче, если выбрать правильное средство для борьбы с сорняками.

Залить бензином и поджечь — таким способом некоторые дачники пытаются избавиться от сорняков на садовых дорожках. Траву и мох между тротуарными плитками вывести действительно тяжело. Но уничтожать растения огнем небезопасно и почти неэффективно. В земле все равно остаются корни, а значит, уже через пару дней сорняки вернутся.

Какие бывают очистители для садовых дорожек? Какой инструмент эффективнее убирает траву и мох? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают щелевые очистители для садовых дорожек

Можно, конечно, залить садовую дорожку химикатами для борьбы с сорняками. Но если неправильно рассчитать количество реагентов, придется перекладывать этот элемент дачного декора по новой. Ведь химия может не только выжечь растения, но еще и повредить саму плитку для дорожек.

Вместо едких веществ опытные садоводы советуют использовать специальные приспособления — щелевые очистители. Причем у этого инструмента десятки разных моделей. Чтобы выбрать действительно рабочий вариант, авторы программы купили четыре устройства:

Щелевой очиститель для тротуарной плитки (570 рублей). Конструкция первого образца простая: прорезиненная рукоятка и 15 стальных прутьев. Они довольно плотные, несильно гнутся. Это говорит о том, что металл хороший, прочный. Тем не менее приспособление не вызывает большой уверенности в своей долговечности.

Щелевой очиститель с пикировщиком (700 рублей). Классический Г-образный очиститель. В наборе с ним идет устройство для обрезки корней.

Корнеудалитель (800 рублей). Это, по сути, большой крюк на колесах. К нему можно докупить черенок. Тогда работать будет проще, не придется наклоняться к земле.

Щелевой очиститель от известного бренда (2200 рублей). Самый дорогой образец внешне очень похож на второй, который стоит в три раза дешевле.

Какой очиститель эффективнее справляется с сорняками

Пора проверить инструменты в деле. Покупкам предстоит справиться со мхом и сорняками. Сначала рабочую поверхность нужно разделить на четыре одинаковых участка.

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Первым в ход идет дешевый инструмент со штырями. Пара минут работы — и качество изделия разочаровывает. Как только щелевой очиститель встретился с плотной растительностью, один ус сразу погнулся. Со мхом бюджетный экземпляр справляется неплохо, а вот растения с большими корнями ему не по зубам. При этом на обработку небольшого участка уходит целых десять минут.

Может быть, приспособление с пикировщиком поможет быстрее избавиться от сорняков? Проблема в том, что лезвие у него не слишком острое. Это мешает работе с данным инструментом.

Но в наборе за 700 рублей идет еще и классический Г-образный очиститель. Он хорошо справляется со мхом и чуть хуже с крупными сорняками. Правда, сэкономить с ним время особо не получится. Работа занимает девять минут. Да и продержится такой очиститель от силы один сезон.

Инструмент на колесах тоже разочаровывает. С корнями крупных растений он еще как-то справляется. Но мох между плиток не убирает вовсе. Да, удобно, потому что можно стоять и не нагибаться, но эффективность заметно снижается.

Последним проверку проходит дорогой щелевой очиститель. Инструмент за 2200 рублей показывает себя лучше других. Участок, на котором его тестируют, остается самым чистым. Все потому, что у лезвия сразу две рабочие стороны и очень острая заточка.

Какой щелевой очиститель прослужит дольше

Теперь инструментам предстоит поработать на износ при чистке больших бетонных плит.

Пара секунд — и прутья первого очистителя сильно погнулись. При этом важно понимать, что сначала они будут изгибаться, а потом, естественно, сломаются.

Второй образец тоже не выдерживает нагрузки. Рабочая часть выскочила из рукоятки, а потом приходит в негодность и само лезвие. Такой инструмент только на помойку.

Корнеудалитель на колесах, на первый взгляд, пока держится. Правда, крюк тоже погнулся. И теперь работать им совсем неудобно. Причем при попытке выпрямить его в исходное положение он просто сломался.

Дорогой очиститель держится неплохо. Но от экстремальной нагрузки все-таки пострадал и погнулся.

Но если обращаться с инструментом за 2200 рублей бережно, он станет хорошим помощником в хозяйстве. Благодаря острой заточке этот щелевой очиститель убирает и сорняки, и мох. А вот покупать бюджетные модели нет смысла. Пользы от них немного, да и сами инструменты оказались хлипкими.