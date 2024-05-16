Мускулы или технологии: какой садовый опрыскиватель лучше купить

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Опрыскиватель облегчит работу в огороде и саду дачникам, а также сэкономит не только время, но и деньги.

В разгар дачного сезона незаменимой помощью для дачника будет садовый опрыскиватель, который не только сэкономит время, но и как можно лучше обеспечит влагой или защитой от вредителей растения. Но как выбрать качественный опрыскиватель? Насколько экономный расход у такого агрегата и как долго он прослужит в хозяйстве?

Ответы на все вопросы узнала «Самая полезная программа».

Универсальная польза садового опрыскивателя

Ремонт идет полным ходом и необходимо загрунтовать стены? Как сделать это быстро, просто и при этом не тратиться на покупку специальных инструментов знает Александр, строитель из Челябинска. Он давно занимается окраской помещений.

Вместо того, чтобы собирать дорогостоящее оборудование или возиться с валиками и кисточками, мастер наносит грунт с помощью обычного садового опрыскивателя.

«Вполне себе загрунтовал квадратный метр за десять секунд. Не пыли, не тумана», — прокомментировал специалист по механизированной покраске.

И это не все возможности аппарата. Если залить в бак воду, то опрыскиватель поможет помыть автомобиль.

Как выбрать опрыскиватель для дачи

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Больше всего такой агрегат необходим на дачном участке. Без опрыскивателя весной и летом не обойтись.

«Приспособление, которое необходимо для того, чтобы опрыскивать растение либо от вредителей, от болезней, либо просто наносить садовую побелку», — рассказал агроном ботанического сада РАН Антон Кучеров.

Классические помповые модели есть в хозяйстве у многих. Давление в них нужно нагнетать вручную механическим насосом. На это часто уходит много времени, но не так давно на рынке появились электрические аппараты. Они работают от аккумулятора.

Эксперты купили сразу два садовых опрыскивателя: ручной помповый за 2500 рублей и электрический на аккумуляторе за 3500 рублей.

Какой лучше выбрать для домашнего хозяйства? Тот, который работает вручную и более надежный, как кажется на первый взгляд, или лучше взять автоматический, который дает возможность не заморачиваться, не напрягаться и получать тот же результат?

Испытывать образцы специалисты отправились в Главный ботанический сад Российской академии наук. Начали с осмотра.

У аппаратов одинаковый объем — восемь литров. Для обычного придомового участка этого вполне достаточно, но кроме размера бака, важно обратить внимание и на материал самих распылителей.

Эксперт агроном Антон Кучеров советует выбирать модели с металлическими форсунками.

«Если обрабатывать этими распылителями, которые пластмассовые и так далее, у них капли крупные, они будут стекать с листа. А нам нужно, чтобы лист покрылся полностью раствором. Этого можно достигнуть только с помощью латунных наконечников», — объяснил агроном.

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Но чтобы в этом убедиться, первым делом проверили качество распыления. Настроили самую мелкую дисперсию, а после распрыскали на мольберт. После чего оценили каплю.

Латунные форсунки сделали свое дело. Оба опрыскивателя создают облако водяного тумана из очень мелких капель. А значит, раствор не стечет с листьев.

Какую площадь охватывают опрыскиватели

Но какую площадь инструменты могут охватить с одной точки? Эксперты протестировали, насколько большое пятно контакта оставляет каждый из заявленных образцов.

Начали с первого. Взяли помповый опрыскиватель и для наглядности окрасили воду в красный. Следующим испытуемым был электрический опрыскиватель с синей водой.

В этом тесте победил электрический, у которого пятно контакта больше. Значит, за одно и то же время инструмент с аккумулятором сможет обработать больше растений.

Видно, что в сравнении с одной третью красного сегмента, как минимум две третьих полностью закрашены синим цветом.

«Видимо, из-за того, что давление одинаковое, то мы наблюдаем, собственно, площадь чуть побольше. Именно эффективного опрыскивания больше площадь», — поведал Кучеров.

Но у аккумуляторного аппарата есть одна особенность — удочку нужно крепить на кронштейне бочка форсункой вверх, иначе сработает закон сообщающихся сосудов, и жидкость начнет капать на землю.

«И ладно эта вода в нашем эксперименте, а если это и ядохимикат, то сейчас можно экологическую катастрофу сделать на своем личном усадебном участке», — заметил специалист.

Какой опрыскиватель работает лучше — помповый или аккумуляторный

Если работы на участке много, жидкость в бак придется доливать несколько раз. Эксперты проверили, за какое время образцы расходуют восемь литров.

С помощью ручного опрыскивателя удалось перекачать весь объем за 35 минут. Аккумуляторный справился на девять минут быстрее.

«Получается, что производительность аккумуляторного опрыскивателя выше. Но это, опять же, связано с тем, что здесь приходится подкачивать каждый раз. Здесь аккумулятор работает с постоянной частотой», — пояснил агроном.

Как долго продержится заряд у опрыскивателя

Сколько аккумуляторный образец проработает от одного заряда батареи?

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Аккумуляторному садовому опрыскивателю удалось наполнить 28 канистр на одной подзарядке, он проработал 12 часов без остановки.

«Эффективный результат, на самом деле. Можно опрыснуть не одну сотку и не один гектар. Это вполне себе приличный показатель, притом том, что это один из дешевых аккумуляторных опрыскивателей», — сказал Антон Кучеров.

Сколько времени заряжается опрыскиватель

В разгар дачного сезона подзаряжать аккумуляторный опрыскиватель придется часто. Сколько на это уйдет времени и денег?

Садовый опрыскиватель заряжался три с половиной часа и потратил 40 ватт. Всего 22 копейки затратили при тарифе пять с половиной рублей за киловатт в час. Демократично?

«Кому как нравится. Кому-то нравится бицепсы качать, а кому-то нравится вот так вот включить в розетку и все, и забыл», — подметил специалист.

Но это еще не все эксперименты.

Какой опрыскиватель экономичнее расходует жидкость

Часто с помощью садовых опрыскивателей на растения распыляют дорогостоящие химикаты.

Какой инструмент будет экономичнее расходовать раствор?

По очереди слили воду с устройств в течение одной минуты. В этом испытании победил ручной аппарат. Потратил на 50 литров меньше жидкости. В данном случае это — экономия, потому что экономно расходует гербицид, который в современном мире стоит очень и очень дорого.

Какой распылитель распыляет жидкость дальше

Что, если нужно обработать кроны деревьев? В этом случае инструмент должен распылять раствор как можно дальше. Эксперты узнали дальность каждого из садовых опрыскивателей.

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Для этого соорудили конструкцию из белой ткани. Удочки-распылители у образцов раздвижные. Для чистоты эксперимента установили их на максимальную длину и начали обработку.

С помощью обычной рулетки измерили дальность, с которой бьют распылители. Получается, что помповый выдал цифру в 190 сантиметров, а аккумуляторный — 203 сантиметра. Разница 13 сантиметров.

Специалисты были уверены, что аккумуляторный образец победил, но оказалось, что в комплекте с ручным инструментом идет дополнительное колено-удлинитель. Ситуация кардинально меняется, если добавить еще одно колено у поршневого образца. Штангу поставили на отметку в 190 сантиметров, и получилось 230 сантиметров.

Какой опрыскиватель удобнее в носке

Осталась последняя проверка — какой опрыскиватель будет легче носить на плече.

Удивительно, но инструмент с аккумуляторов весит на 400 граммов меньше, чем классическая модель. Нужно посмотреть на строение как раз первого ручного образца. Обратите внимание: в комплекте и помпа, и манометр, и ножки, которые тоже весит каких-то граммов. Вывод простой: если не хочется возиться с подкачкой помпы и таскать на плечах тяжелый аппарат, тогда нужно выбирать современный электрический.

С обработкой сада и огорода он справится не хуже ручных моделей, а работать с ним намного удобнее. Но если нужно сэкономить на дорогих химикатах, лучше взять классический помповый образец.