Дачный лайфхак: как сделать удобный стеллаж для рассады из подручных средств

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Дешевый стеллаж для рассады заменит дорогое оборудование и подарит богатый и крепкий урожай.

Весна на дворе, пора готовиться к дачному сезону. В первую очередь нужно посеять семена на рассаду. Для этого на рынке полно специализированных приспособлений.

Но зачем тратить деньги, если то же самое можно собрать из подручных средств? Как это сделать, узнала «Самая полезная программа».

Стеллаж для рассады из подручных средств

Ответ на вопрос знает Алексей Музычкин из белорусского Бобруйска. Он построил двухметровый стеллаж для рассады из старых реек и подложки под ламинат. В качестве полок умелец использовал самые дешевые поддоны для обуви, для подсветки — простые диодные лампы. А чтобы свет автоматически включался и выключался, поставил таймер-розетку.

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Ольга из Тольятти тоже считает, что правильное освещение — это залог крепкой рассады, поэтому для своих будущих огородных культур женщина соорудила специальную подставку для лампы. Для этого Ольге пригодились остатки ПВХ труб после ремонта, несколько переходников и специальный паяльник. Час работы — и удобная подставка была готова. Оставалось закрепить на ней фитолампу обычной изолентой.

«При этом оптимальная продолжительность светового дня для рассады это 12-14 часов. То есть получается, что свет в идеале должен гореть примерно с 6-7 часов утра и вплоть до 7-8 часов вечера», — поделилась Ольга.

Как сделать бирки для рассады

Еще один полезный совет от опытной Марии. Она настоятельно рекомендует подписывать всю рассаду, чтобы потом ничего не перепутать.

Удобные бирки можно сделать из пластиковых стаканчиков от йогурта или сметаны. Тару надо помыть и нарезать на небольшие прямоугольники. Подписать растения и зафиксировать бирку изолентой.

«Лучше всего брать перманентный маркер, который способен выдержать солнечные лучи и воду. Пишем, допустим, „томат агат“. Берем изоленту, отрезаем размер чуть больше, чем сама бирочка. Берем бирочку, накладываем на кончик изоленты, закрываем. Смотрите, у нас видно, что написано, находится надпись под защитным слоем. Не страшно бирке ни солнце, ни дождь», — рассказала дачница.

По таким отметкам потом удобно анализировать процент всхода и урожайность каждого сорта.