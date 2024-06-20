Даже не догадываются: какая болезнь есть у 70% дачниц

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Нередко в стремлении навести порядок или добиться хорошего урожая женщины перетруждают себя, из-за чего возникают серьезные болезни.

Каждая женщина, ухаживающая за огородом, знает, что поднять ведро с водой или картошкой не менее тяжело, чем выполнять упражнения со штангой в тренажерном зале. На первый взгляд кажется, что работа на участке — это отличная возможность улучшить форму и укрепить мышцы. Однако, нельзя забывать, что излишнее усердие также может нанести серьезный вред здоровью.

О том, чем чреваты для женского организма ненормированные физические нагрузки, что такое пролапс, кто находится в зоне риска его возникновения и как избежать осложнений, эксклюзивно Пятому каналу рассказала гинеколог Наталия Субоч.

Причины и симптомы опущения органов малого таза

Пролапс или же опущение органов малого таза — это состояние, которое развивается на фоне нарушения естественной поддержки органов малого таза (матки, мочевого пузыря, ободочной или прямой кишки). Вследствие этого происходит их смещение и последующее выпадение.

В особенно запущенных случаях болезнь доставляет огромный дискомфорт, появляются опасные для жизни осложнения вплоть до инфицирования органов и сепсиса (острая реакция иммунной системы на заражение организма).

Так как пролапс — проблема деликатного характера, многие подолгу игнорируют симптомы и возможность вылечить болезнь на ранних этапах ее развития из-за стеснения.

У женщин, проводящих большую часть времени на огороде, пролапс органов диагностируют намного чаще. Дело в том, что работа на участке предполагает тяжелый физических труд и постоянную нагрузку на позвоночник. С возрастом скелет человека естественным образом ослабевает, из-за чего и возможно опущение органов.

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«С учетом российского законодательства женщина может поднимать до пятнадцати килограммов без переноса, и до семи килограмм, если она переносит груз. Но гинекологии подстраховываются, поэтому мы рекомендуем подъем до пяти килограмм с распределением на обе руки одновременно», – прокомментировала врач.

Всего выделяется четыре стадии развития опущения. Соответственно, на первых этапах развития недуга врач диагностирует лишь степень опущения органов. На последних добавляется выпадение органов.

Вот только нередко пролапс на первых стадиях многие принимают за другие болезни и начинают лечение. Однако то, закономерно, не помогает.

А спровоцировать заболевание способны, казалось бы, незначительные действия. Так, например, риск развития пролапса повышается из-за плохой осанки, плоскостопия, грыж и протрузий. Именно поэтому важно следить за состоянием позвоночника и работать над поддержанием тонуса мышц.

Симптомы:

Зияние половой щели;

Скопление и выход воздуха из влагалища с характерным хлюпающим звуком при половом акте и занятии спортом;

Дискомфорт при мочеиспускании — слишком слабая или, напротив, резкая и неровная струя мочи;

Недержание;

Боли внизу живота, отдающие в область поясницы.

«Если вы ничего не будете делать, конечно же, болезнь начнет прогрессировать. И тогда появляются другие симптомы: непроизвольное мочеиспускание при чихании, чувство неполного опорожнения, необоснованные позывы в туалет», — отметила специалист.

В крайне запущенных случаях женщинам с опущением органов малого таза мышцы теряют способность полноценно функционировать при опорожнении мочевого пузыря и кишечника.

В каком возрасте повышается риск опущения органов малого таза

Опущение органов малого таза — одно из наиболее распространенных заболеваний среди женщин.

«Если говорить про Россию, то до 30 лет страдает 10% населения. В 40 лет уже 40%, а после 50 лет от 60 до 80%. В той или иной степени происходит выраженность симптомов. Следовательно, из этой статистики, наиболее подвержены пролапсу женщины в возрасте старше 50», — пояснила гинеколог.

Особенно часто данную болезнь диагностируют женщинам, рожавшим естественным путем. Мышцы и связки растягиваются, впоследствии происходит смещение, а в тяжелых случаях и выпадение органов. Однако это не единственная причина возникновения пролапса. Не меньшую роль играет общая активность, вес и состояние здоровья в целом.

Так, в зоне риска помимо рожавших оказываются люди с ожирением, гормональными сбоями и малоподвижным образом жизни.

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Какие могут быть осложнения при пролапсе

Прогрессирующий пролапс органов малого таза без должного лечения кардинально меняет всю жизнь женщины в худшую сторону.

Из-за ослабленных мышц тазового дна воздух попадает во влагалище. Стенки слизистой иссушаются, появляются трещины и ранки, мгновенно повышая риск инфекции.

Тоже самое происходит и при выпадении органов — матки, мочевого пузыря или тонкой кишки. В медицине каждый из вариантов имеет свое название: опущение матки, цистоцеле и ректоцеле соответственно. Игнорирование проблемы в особенно запущенных случаях может привести даже к летальному исходу из-за развития сепсиса и заражения крови.

Можно ли вылечить пролапс без хирургического вмешательства

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Схема лечения пролапса органов малого таза всецело зависит от запущенности болезни. Если пациентка обратилась за помощью, когда органы не только сместились, но и выпадают, ограничиться консервативными методами, например, упражнениями для тонуса мышц, точно не получится.

Если связки и мышцы слабы и практически не выполняют свои функции, специалист назначает операцию по вживлению специальных сетчатых имплантов. И все же в большинстве случаев удается решить проблему без хирургического вмешательства.

На сегодняшний день активно применяется техника под названием вумбилдинг — это ряд упражнений для тренировки мышц тазового дна. Кроме того, в гинекологии распространены пессарии — специальные силиконовые или пластиковые устройства для поддержания внутренних органов малого таза.

«Это линия номер один в терапии. Пессарии бывают круглые, грибовидные, конусообразные. Есть еще метод, когда вводятся определенные датчики во влагалище, и женщина видит, какие именно группы мышц сокращаются», — рассказала эксперт.

На начальных этапах развития пролапса наиболее эффективными являются процедуры с использованием эрбиевого лазера. Аппарат не оставляет ожогов и повреждений, вместе с тем прогревая ткани, делая их эластичнее и восстанавливая приток крови. При этом операция занимает не более получаса.

И все же лучшая мера предосторожности — регулярные осмотры у лечащего врача и забота о собственном здоровье.