Огород круглый год: что можно легко вырастить на подоконнике в квартире

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Некоторые сорта овощей, фруктов и ягод отлично приживаются в горшках и дают плоды в условиях городских квартир.

Зимой организм как никогда нуждается в витаминах, но магазинные овощи и фрукты редко радуют сочным вкусом.

Чтобы побаловать себя свежей зеленью и вкусными плодами, на самом деле требуется не так много. Для посадок нужны лишь подоконник, горшки и грунт, который продается в любом садовом магазине.

Чтобы получить домашний урожай, можно высадить сначала семена балконных сортов или приобрести готовую рассаду. Сажать фруктовые косточки не рекомендуется, вряд ли они дадут урожай и смогут в ближайшее время порадовать садовода.

Топ-10 растений для высадки на подоконнике, составил Пятый канал.

Пряные травы и зелень

Хорошим выбором для посадки на подоконнике станут пряные травы и зелень. Дома легко получится вырастить:

базилик;

орегано;

розмарин;

тимьян;

петрушку;

мяту;

лавр благородный;

кресс-салат.

Такие культуры отлично живут в городских квартирах целый год. В зимний период, когда световой день не велик, посадки не требуют дополнительной подсветки, и продолжат радовать начинающего садовода витаминами.

Помидоры

Из овощей лучше всего на окне растут помидоры черри и специальные комнатные сорта. Стоит помнить, что эти культуры происходят из солнечной Южной Америки, поэтому выращивать помидоры можно на самом деле в течение нескольких лет, правда, зимой придется подсвечивать томаты специальными лампами.

Привычное нам слово «помидор» образовалось от итальянского сочетания pomo d’oro, означавшего золотое яблоко, так как первые сорта, которые увидели в Старом Свете были желтого цвета.

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В Европе по-особому относились к диковинному плоду. Французы окрестили его pomme d'amour (яблоко любви). И это название было связано не только с особой формой и цветом, а с удивительными свойствами. Помидоры считались мощным афродизиаком. В некоторых западных странах томаты запрещали есть женщинам, потому что верили: такая пища будет провоцировать их на измену.

Некоторые современные исследования подтверждают, что эти плоды в отварном виде улучшают мужское здоровье. Также в помидорах содержится огромное количество полезных витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет, предотвращает воспаления и даже снижает развитие раковых клеток. Поэтому подобное балконное чудо обязательно стоит вырастить.

Огурцы

Огурцы отлично уживаются на подоконнике. Это растение известно еще с древних времен. Первые упоминания о нем дошли до нас из папирусных свитков Древнего Египта. Тогда из плодов растения изготавливали слабоалкогольный напиток, но позднее нашли и другое применение его полезным свойствам.

Исследования показали, что в огурцах содержится большое количество антиоксидантов, которые замедляют процесс старения. Используют овощи и для изготовления различных увлажняющих масок и средств от ожогов.

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Чтобы вырастить вкусные и хрустящие огурцы на подоконнике, лучше посадить так называемые самоопыляемые партенокарпические сорта, которым для завязи плодов не требуются насекомые.

Перец

Хорошо приживаются на городских балконах перцы. Любители острой пищи могут посадить сорта, дающие жгучие плоды, а те, кто любит готовить обычные овощные салаты, с легкостью смогут вырастить сладкие виды.

Перец обладает массой полезных свойств. Считается, что он улучшает работу глаз, помогает при похудении, нормализует сон, улучшает настроение и укрепляет память. Если употреблять перец в умеренных количествах, то можно регулировать пониженное артериальное давление. Конечно, лекарственные средства овощ не заменит, но поддерживать состояние поможет.

Так же, как и помидоры, перцы являются многолетними растениями. У себя на родине период плодоношения составляет четыре-пять лет.

Корнеплоды

Считается, что корнеплодам обычно нужно много земли для полноценного развития, но существуют специальные «круглые» сорта моркови для посадок на подоконнике.

Также в комнатных условиях можно вырастить:

репу,

кольраби,

редис,

дайкон (китайскую редьку).

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Если при приготовлении какого-то блюда осталась одна свекла, и ее некуда применить, можно посадить корнеплод в горшок. Он даст пышную ботву, которую можно добавлять в салаты и супы.

Городские садоводы часто высаживают в горшки лук и чеснок, чтобы лакомиться зелеными листьями, богатыми витаминами.

Клубника и земляника

Из ягод для выращивания в квартире лучше приобрести клубнику и землянику. Однако стоит помнить, что ягодам нужны глубокие горшки и их нельзя сажать близко друг к другу, поэтому при появлении усов у растения, лучше их обрывать, чтобы все силы «питомца» уходили на созревание плодов.

Чтобы не тратить время на опыление цветов, лучше приобрести самоопыляемые сорта. Поклонники выращивания в квартире нередко сажают семена клубники и земляники. Но этот процесс довольно хлопотный. Опытные садоводы рекомендуют покупать рассаду. При выборе клубники стоит отдать предпочтения сортам:

Королева Елизавета II;

Женева;

Домашний деликатес.

Эти виды ягод отлично приживаются на подоконнике и будут радовать хозяев не один год.

Бобовые

Питательные и вкусные плоды бобовых также можно вырастить на подоконнике. Эксперты уверяют, что в них содержится масса полезных веществ, легкоусвояемые белки, витамины и аминокислоты.

Из растений этого семейства легко получится вырастить:

пшеницу;

горох;

нут;

фасоль;

бобы;

чечевицу;

киноа.

Главное правило при посадке данных растений — выбирать недробленые семена и отдавать предпочтение сортам карликовых растений.

Баклажаны

Родина баклажанов — жаркая Индия, поэтому эти растения не боятся жары, которая может настигать их летом в квартире. Эти плоды называют овощами долголетия. С возрастом их нужно почаще включать в рацион, так как этот продукт благотворно влияет на работу сердце, расщепляет холестериновые бляшки в сосудах. Особенное внимание нужно обратить на баклажаны страдающим сахарным диабетом.

Маленькие нежные фиолетовые плоды, выращенные на подоконнике, можно добавлять в салаты и овощные рагу. С одного куста, как обещают опытные садоводы, можно получить большой урожай.

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Момордика

Тропический плод из семейства тыквенных также без проблем растет на подоконнике. Это растение обладает удивительными желтыми плодами, в которых содержатся крупные алые семена овальной формы. На вкус плоды похожи на хурму, а их оболочка напоминает тыкву и немного горчит, поэтому другое название у этого растение — горькая тыква.

Необычные стручки, листья, корни, семена и цветки добавляют в различные блюда: супы, салаты и винегреты. Считается, что момордика намного питательнее баклажанов и перцев. В Индии и Японии это растение называют пищей долгожителей.

Тропические фрукты

На подоконниках хорошо растут различные диковинные растения. Например, благополучно на подоконниках чувствует себя кофе. При должном уходе и освещении растение дает неплохой урожай.

Любители тропических фруктов и заядлые экспериментаторы высаживают на балконе ананасы. Некоторые садоводы выращивают растение из хвостиков магазинных плодов, а другие покупают готовый посадочный материал в магазине. Однако выращивание этого растения — процесс долгий и трудоемкий. Придется ждать больше трех лет, чтобы добиться результата.

Любители экспериментов часто выращивают дома мандарины и лимоны. Цитрусовые деревья всегда привлекают глаз и радуют хозяев, особенно в зимний период.

В последнее время большее распространение получил комнатный кумкват. Это растение, в отличие от других южных сородичей цветет не весной, а летом, а плоды начинают созревать зимой и радуют хозяев до самого мая.