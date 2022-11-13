Оставьте в горшке: какие овощи переживут зиму на подоконнике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Растения на балконе имеют другой ритм жизни. Если создать посаженным в горшках овощам условия, как на их исторической родине, они смогут пережить зиму и плодоносить еще несколько лет.

Многие любители огорода не только засаживают овощами участок, но и организуют филиал дачи прямо на балконе. Сеют их еще зимой и убирают в конце осени. Однако есть овощи, способные пережить на теплом подоконнике не один сезон.

Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Какие растения могут пережить зиму в горшке

Балконные посадки — большая радость агрономов-любителей, особенно тех, у кого нет дачи или участок находится далеко, поэтому видится садовод со своими подопечными только по выходным. Чаще всего на подоконниках сажают разнообразные овощи. Квартирные посадки имеют множество плюсов.

«Дома ты видишь помидоры утром и вечером. Это замечательно, это радует. И, кстати, в городе помидоры практически не болеют фитофторой. На балконе растения хорошо продуваются ветром. Да и неоткуда прилететь болезням», — рассказал эксперт.

Читайте также Холода не за горами: как подготовить пионы и розы к зиме

Ближе к зиме, когда уменьшается световой день, а за окном наступают холода, многие убирают растения с балкона, так как думают, что в этот период те не будут расти. Но если лоджия утепленная, то можно оставить растения в горшках и продолжать ухаживать за ними. Растения, почувствовав любовь садовода, будут его радовать даже зимой. Так, например, комфортно себя чувствует на утепленном балконе перец.

На своей исторической родине он считается многолетним растением, поэтому и не заметит, что на улице произошли какие-либо перемены. Весной перцы, пережившие зиму, можно отвезти на дачу или так и оставить дома.

«Таким образом перцы могут до четырех лет жить. Да и вообще, большинство пасленовых — это многолетние растения, в том числе, и помидоры. У нас погода все-таки зимой (некомфортная для них. — Прим. Ред.). Поэтому у них здесь немножечко другой ритм, чем на их исторической родине», — рассказал садовод.

На балконе также можно выращивать помидоры, огурцы, редис, морковь, сельдерей и даже ягоды (клубнику и землянику).

Если там все-таки прохладно, можно перенести растения в комнату или выбрать для посадки морозостойкие сорта и обезопасить их от сквозняков. Также зимой на подоконнике можно разместить небольшие хвойные деревья. Они как раз нуждаются в том, чтобы вокруг не было жарко.

Какие сложности в выращивании растений на балконе

Выращивать растения на балконе довольно сложно, даже при условии, что они и не подвергаются тем болезням, которые возникают у их сородичей на даче.

Начинающие садоводы сталкиваются с тем, что не могут подобрать правильную емкость для своих подопечных. Важно купить такой горшок, чтобы корням растения было куда расти.

Садоводу необходимо не забывать о поливе и подкормке. В открытом грунте овощи получают питательные вещества из естественной среды, а вот на балконе садоводу придется взять на себя часть функций матушки-природы.

Балконные растения также подвергаются влиянию вредителей. Например, квартира — благоприятное место для появления паутинного клеща.

«Когда работают батареи центрального отопления, очень сухо. <…> И поэтому с помидорами проблемы. Они могут поражаться клещиками, которые как раз любят тепло и сухой воздух. И чаще всего именно паутинный клещик съедает наши помидоры», — рассказал садовод.

Предотвратить появление вредителя можно, если увлажнять воздух. Но когда он уже появился бороться необходимо специальными препаратами.

Когда высаживать рассаду на балконе зимой

Готовиться к дачному сезону опытный садовод начинает еще в конце зимы, когда высаживает на балконе рассаду. Он знает, что на сбор урожая влияет правильное время посадки.

Названа главная ошибка, которую совершают садоводы осенью — видео

У каждого любителя огорода свои секреты, но есть правила, которые должны соблюдать все. Например, первая рассада начинает появляться на балконе в последний месяц зимы.

«Как правило, это благословенное время начинается где-то в конце февраля. Конец февраля — это первая рассада. Это могут быть перчики, детерминантные томаты», — рассказал садовод.

Первыми высаживают в горшки семена помидоров, баклажанов и перцев. Чтобы правильно выбрать день для посадки, по словам эксперта, следует изучить сорта растений и группы, к которым они принадлежат. Необходимо изучить, сколько дней им требуется для роста и в какой момент они дают урожай. Сажать овощи намного раньше или позже благоприятных дат не рекомендуется, потому что им может не хватить времени для созревания. Как говорится, всякому овощу свое время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь деревьям пережить холода.