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Борьба с порослью в саду отнимает у садовода много сил и времени. Но применение неправильных методов может привести к потере урожая. Как эффективно избавиться от проблемы в октябре, рассказал эксперт.

В октябре садоводы продолжают подготавливать участок к зиме и будущему сезону. Одно из главных занятий в это время — борьба с порослью, которая возникает у стволов плодовых деревьев. Яблони, вишни, сливы страдают от появления новых побегов. Молодые стебли отбирают все силы у главного дерева, что приводит к уменьшению урожая.

О правилах борьбы с порослью селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru.

Помогает ли перекапывание в саду в борьбе с порослью

Поросль — это побеги растений, прорастающие от корней и пней. Они являются главной проблемой садоводов, так как избавиться от молодых побегов зачастую трудно.

Некоторые дачники, чтобы решить проблему начинают перекапывать землю в саду, однако Андрей Туманов предостерегает неопытных садоводов от этого процесса. Эксперт призывает подумать трижды перед тем, как проводить в саду какие-то работы, потому что ошибки могут обернуться плачевным результатом. Так, обстоит дело с перекапыванием в саду. Эта процедура может только усугубить ситуацию с порослью.

«Иногда кто-то берет и в саду перекапывает каждую осень и каждую весну, а потом жалуется, почему у него много порослей, и почему практически никаких плодов не бывает. Конечно, вы перекапываете в саду, где облепиха, вишни, сливы, то есть растения с поверхностной корневой системой. Вы просто уничтожаете поверхностную корневую систему, раните корни. И идет многочисленная поросль, которая забирает у деревьев все силы», — сказал садовод.

Перекапывать в саду можно только в исключительных случаях. Например, если нужно удобрить почву.

«В саду почва культивируется, а если что-то перекапывается, то очень локально и для чего-то, например, для внесения тех же самых органических удобрений», — поделился Андрей Туманов.

От неправильных советов, по мнению эксперта, нужно беречься самому, а также уберечь своих знакомых и друзей.

Как правильно бороться с порослью в саду

Борьба с порослью — достаточно трудоемкий, но эффективный процесс. Тут не нужно вооружаться топором или острой лопатой, так как это уберет поросль только с поверхности, а весной ее станет еще больше.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Самым эффективным способом является кропотливая работа.

«Откапываете горизонтальный корень, от которого идет пучок поросли и вырезаете, не оставляя пеньков от горизонтального корня», — порекомендовал садовод.

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Эксперт отметил, что это самое эффективное средство, которое избавит садовода от проблем в будущем.

«Вот тогда в этом месте уже не будет поросли. А если вы оставите пеньки, после того, как порубили лопатой или топором, в этом месте из спящих почек вырастут еще многочисленные побеги. Так что сделали правильно один раз — и все, проблема решена, по крайней мере, вот в этом месте», — говорит Андрей Туманов.

Также можно обратиться к специалистам, чтобы избавиться от поросли.

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