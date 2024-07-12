Идеальная зелень без затрат: чем заменить дорогую систему автополива

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Поддержание газона на даче в идеальном состоянии требует качественного полива, на что далеко не всегда нужно тратить большие деньги.

Две с половиной тонны воды на одну сотку. Столько придется тратить в неделю, чтобы газон весь сезон оставался густым и зеленым. Примерно такой же объем воды вмещается в пожарную автоцистерну.

Какие модели дождевателей наиболее популярны? Какой разбрызгиватель охватывает большую площадь? Сколько воды расходуют устройства? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие модели разбрызгивателей наиболее популярны

Пожалуй, любой может полить огород с помощью лейки или шланга. Но если повторять процедуру каждый день, можно и спину повредить. И в принципе не хочется слишком напрягаться.

Облегчить процесс можно, если использовать специальные дождеватели для полива. В любом хозяйственном магазине десятки вариантов таких устройств.

Данную проверку проходят самые популярные модели:

улитка;

импульсный;

круговой;

осциллирующий.

Какой разбрызгиватель охватывает большую площадь

У дождевателей отличается не только цена, но и принцип работы. Нужно понять, насколько эффективно они орошают землю. Для этого авторы программы хотят вычислить, какого диаметра круг образует каждый образец. В эксперименте используют один шланг и одинаковое давление в системе.

Первым проверку проходит бюджетный дождеватель-улитка за 130 рублей. Он показывает радиус в пять с половиной шагов. Для начала неплохо. Но если воспользоваться советами опытных садоводов, дальность распыления можно еще увеличить.

На образце есть отверстие. В него вставляют палку, фиксируют устройство над землей, что позволяет увеличить площадь орошения.

На очереди импульсный дождеватель за 200 рублей. Его особенность — крестовая насадка, вращающаяся под напором воды. На ее концах есть сопла, с помощью которых можно регулировать направление и площадь полива. Если развернуть их максимально вверх, получается наиболее дальний отлет капель. В сравнении с улиткой импульсный дождеватель покрывает большую площадь.

В основе кругового образца за 500 рублей лежит дисковая насадка. У нее целых восемь режимов работы. Для проверки дальности распыления подходит универсальный режим полива, который подает воду на 360 градусов. Площадь окружности получается минимальной в данном случае.

Наконец, осциллирующий дождеватель. Это самый дорогой среди образцов — 2200 рублей. Сопла для подачи воды у него расположены на вращающейся металлической штанге. Этот экземпляр наиболее мощный.

Чтобы получить точные результаты, можно измерить радиус полива каждого образца рулеткой и посчитать площадь орошения. Хуже всего себя показывает круговой разбрызгиватель — всего 40 квадратных метров. Улитка сможет полить уже 60. Импульсный покрывает 120 квадратов. А самый впечатляющий результат у осциллирующего дождевателя за 2200 рублей. Он охватывает почти две сотки (191 квадратный метр).

Сколько воды расходуют дождеватели

Хороший разбрызгиватель должен быть не только эффективным, но и экономичным. Следующий эксперимент поможет проверить, как устройства расходуют воду.

К шлангу с дождевателем авторы программы подключают классический счетчик. Именно он подсчитает, сколько воды используют образцы.

За минуту улитка и круговой разбрызгиватель тратят 20,5 литра, импульсный — на один больше. А осциллирующий дождеватель снова приятно удивляет: всего 12,4 литра — это лучший показатель.

Какие дождеватели обладают большей прочностью

Теперь остается последнее — проверка изделий на прочность. Ведь повредить разбрызгиватель проще простого. Например, можно случайно ударить садовым инструментом или задеть во время игры с детьми.

Для этого испытания понадобится футбольный мяч. Работающим образцам предстоит выдержать прямые попадания. Копеечный дождеватель в виде улитки оказывается по-настоящему стойким. Сколько раз бы в него ни попадал мяч, он остается целым.

А вот импульсный экземпляр сходит с дистанции. Дождеватель разделился на две части и, к сожалению, собрать их воедино невозможно.

Разбрызгиватель за 500 рублей на этот раз не подводит. От ударов мячом у него только смещается переключатель режимов. Но сама насадка остается целой. Похожий результат и у дорогого образца. Штанга перекрутилась. Но вернуть ее на место можно за пару секунд. Дождеватель снова работает. Все-таки 2200 рублей одним мячом на помойку не отправишь. Но тут важно понимать: если часто попадать каким-то тяжелым объектом по устройству, со временем штанга разболтается, и уже никакого полива происходить не будет. Дальше придется придумывать, как ее фиксировать.

В остальном осциллирующему дождевателю нет равных. Как показывают эксперименты, этот разбрызгиватель поливает большую площадь. А воды при этом расходует в два раза меньше, чем классические модели. Стоит того, чтобы один раз потратиться, а потом весь сезон экономить на счетах. Главное — беречь устройство от поломок.

Но если платить больше двух тысяч рублей за дождеватель все же не хочется, можно купить несколько копеечных распылителей в форме улитки. Они прочные и долговечные. Единственный минус — большой расход воды. Такое устройство подойдет только для регионов, где жаркое и засушливое лето — редкость.