Травим тело и душу: как «погасить» хроническое раздражение

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Многие находятся в состоянии хронического стресса, а также раздражения. Как его уменьшить и не дать ему влиять на жизнь?

В жизни каждого человека много внешнего и внутреннего стресса. Порой не бывает и минуты без раздражения буквально по любому поводу, находясь на грани взрыва. И не всегда получается быстро отойти — порой неприятные эмоции клокочут внутри по несколько дней или даже недель.

О том, что обычно является причиной раздражения и как с ним можно справиться, эксклюзивно для Пятого канала рассказала клинический психолог Лариса Фицнер.

Что вызывает раздражение

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Раздражение — это не просто эмоция. Оно может повлиять на внешний вид, на здоровье и даже на отношения с друзьями.

Факторы, вызывающие раздражение, могут быть как внешними, так и внутренними.

«К внешним факторам относятся какие-то конфликты, например, на работе, в бизнесе, с близкими, с детьми. В общем, очень эмоциональные ситуации, которые происходят в жизни, в которых мы просто не можем предсказать, как у нас пойдет конфликт, или как покажется в нашей жизни это раздражение, как оно выйдет. И чем больше давления на нас оказывается в этот момент, тем легче мы начинаем раздражаться», — отметила Лариса Фицнер.

К внутренним провоцирующим факторам психолог относит усталость, злость, не лучшее физическое состояние, например, из-за недостатка сна и недомогания.

«Наличие этих состояний делает нас менее стойкими к раздражению. Если человек не может справиться со своими эмоциями или не знает, как управлять стрессом, тогда любые недовольства могут привести даже к взрыву», — отметила она.

Раздражение может возникнуть и из-за неоправданных ожиданий. Например, можно разозлиться на коллег, которые не выполняют необходимые поручения. Есть и другой яркий пример.

«Ребенок с мамой готовятся к контрольной работе, которая будет завтра. Ребенок после приходит, рассказывает: „Мама, я все сделал хорошо. Я думаю, что у нас будет прекрасная оценка!“. Но, увы, оценка отрицательная. И что тогда? Мама, конечно, злится, и это говорит о том, что на основе ожиданий мы нарушаем свое спокойствие, что тоже по итогу приводит к раздражению», — поясняет Фицнер.

Как справиться с сиюминутным раздражением

Поскольку раздражение — это естественная эмоция, важно знать, как с ней справляться. Особенно это актуально для эмоционально восприимчивых людей, у которых легко возникают обида, раздражение, злость. Необходимо понять, что именно вызывает эту эмоцию. Важно и внутреннее состояние человека. Как в любой ситуации, для борьбы с раздражением надо работать над собой — причем всю жизнь. Но возможно ли это?

«Существуют различные стратегии, которые могут помочь снять напряжение, изменить восприятие конфликта. Лучше всего подойдут физическая нагрузка и дыхательные техники.

Например, для своих пациентов я даю дыхание по квадрату: вдыхаем на счет семь, потом делаем задержку на семь, потом вдыхаем на семь и еще задержка на семь, и так несколько подходов. Это очень хорошо переключает человека и помогает ему снять то напряжение, которое ему мешает для нормального восприятия любой ситуации», — объясняет Лариса Фицнер.

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Из физической активности подойдут медитация и йога, а также любая другая, которая помогает вырабатывать эндорфины — гормоны счастья и обезболивания. Именно они улучшают наше общее состояние и способствует снятию напряжения.

И не надо обострять ситуацию — лучше попытаться понять причины конфликта. Поставьте себя на место другого человека. Как бы он мог воспринять вашу реакцию? Возможно, недопонимание возникло из-за различных интерпретаций причины конфликта. Цель этой оценки — попытаться рассмотреть ситуацию вообще под новым углом, что поможет настроить себя на более конструктивный диалог.

«Также очень важно осознать момент, когда вы испытываете раздражение, и понять, что именно его вызывает. Нужно глубже понять свои чувства, чтобы проанализировать прошедшее, когда эмоции немного утихнут», — говорит психолог.

Что делать при хроническом раздражении

Для того, чтобы не копить раздражение и быстро от него избавляться, необходимо давать себе регулярный отдых. Он поможет найти время, чтобы перезагрузиться и иначе взглянуть на ситуацию, вызвавшую шквал негативных эмоций.

«Возможно, вам стоит даже удалиться от каких-то конфликтов на некоторое время и пересмотреть свои мысли. В общем, получить возможность остыть. Кроме того, важно включить в свой график те занятия, которые будут приносить вам удовольствие, радость и спокойствие», — отметила эксперт.

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Также значительно снизить уровень хронического раздражения поможет эффективное общение и открытое обсуждение своих чувств. Порой конфликт можно разрешить простым разговором, сказав о том, что вам неприятно.

«Например, можно сказать: „Я чувствую себя очень некомфортно, потому что у нас с тобой произошел конфликт“, или „Я не хочу наших конфликтов. Может быть, давай посмотрим на нашу ситуацию с другой стороны?“. Это может помочь снизить напряжение. И человек, который участвовал в конфликте, не будет защищаться», — объяснила порядок действий психолог.

А вот совсем не чувствовать раздражение и постоянно быть на позитиве невозможно, так как оно — нормальная человеческая реакция на стрессовую ситуацию. Но важно не допускать, чтобы эмоции контролировали вашу жизнь. Да, безэмоциональными быть невозможно, как и совсем не проявлять чувств. Но принятие своих эмоций — это работа над собой и отличный способ эффективного взаимодействия с окружающими, который поможет справиться с негативными эмоциями.

«Каждый из нас уникален, и мы все имеем право на свои эмоции. Но управлять ими — это наша ответственность. Просто контролируйте их, чтобы это не доводило до взрыва, до негативных эмоций, и чтобы это не портило вашу жизнь», — говорит Фицнер.

Чтобы избежать ситуаций, когда раздражение накапливается, нужно внедрить некоторые привычки в свою повседневную жизнь. Надо заниматься самоанализом, следить за тем, что будоражит внутреннее состояние. Также стоит регулярно находить время для себя, для своих удовольствий и стараться выделить хотя бы небольшой промежуток времени для отдыха. В общем — делать то, что действительно нравится.