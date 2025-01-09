Диета не поможет: как постоянный стресс «раздувает» лицо

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Все давно знают, что стресс отнимает здоровье. Однако он же может быть причиной потери красоты.

Плохой внешний вид часто объясняют усталостью, ранним старением и плохой экологией. В действительности же отечное и «помятое» лицо считается одним из серьезных поводов обратиться к врачу, потому что может указывать на высокий уровень гормона стресса в крови.

Почему стресс отрицательно влияет на внешность и как вернуть утраченную молодость лица, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог, дерматовенеролог и международный эксперт антивозрастной медицины Ирина Никитенко.

Что такое «кортизоловое лицо»

Этот термин широко распространен и используется для описания изменений во внешности, связанных с отеками и потерей упругости кожи.

Чаще всего это последствия высокого уровня гормона стресса, кортизола, в течение длительного времени. Отсюда и название — «кортизоловое лицо». Этот гормон вырабатывается в коре надпочечников.

«Кортизоловое лицо» — это такой нашумевший тренд. На внешний вид влияет хроническое повышение уровня кортизола в крови. Пациент находится в хроническом стрессе. Кортизол — это окислительный стресс. Он снижает выработку мелатонина и адреналина. При этом повышает норадреналин и дофамин. Нарушаются когнитивные функции центральной нервной системы», — прокомментировала врач.

Кортизол участвует во многих процессах, включая обмен веществ, расщепление жиров, выработку глюкозы, регулировку уровня сахара в крови.

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Ключевая функция кортизола — защитить организм от стрессов путем регулирования артериального давления. Если же происходит сбой, то такая защита оборачивается во вред организму.

Поэтому в первую очередь следует обратиться к врачу-эндокринологу и выяснить, насколько уровень кортизола превышает норму и от чего именно он повышается.

«Необходимо провести исследование слюны в четырех порциях, потому что уровень кортизола в крови не является информативным показателем», — посоветовала Никитенко.

При этом важно понимать, что в проблемах во внешности может быть виноват далеко не только кортизол. Сидячий образ жизни, застой лимфы, соленая пища, дисбаланс витаминов, ненормированный график работы, переутомление, сбитый режим сна также сказываются на лице.

Как выглядит «кортизоловое лицо»

Этот термин подразумевает наличие нескольких признаков во внешности: одутловатое отечное лицо, что делает его крупнее, чем задумано природой; потеря упругости кожного покрова, а также нездоровый цвет лица без сияния.

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«Это пастозный пациент (с выраженной отечностью — Прим.ред.). Гипертрофические объемы мягких тканей лица. Гипотонус или гипертонус мышечной активности. Тяжелая нижняя треть лица. Потеря исходного изотипа (форма лица — Прим.ред.) в сторону более громоздкого. Нехватка эластина и коллагена. Расширенные поры. Акне и постакне», — перечислила косметолог.

Чаще всего «кортизоловое лицо» проявляется у женщин и свойственно деформационно-отечному и усталому морфотипу старения.

Больше всего пациенты замечают неприятные изменения во внешности в осенне-зимний период из-за смены гормонального фона. При этом коррекция «кортизолового лица» может проводиться внесезонно.

Как вернуть молодость и красоту лица

Методы лечения таких пациентов должны быть комплексные.

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В первую очередь необходимо устранить первопричину, начать прием назначенных врачом препаратов, если проблема требует медикаментозного лечения, и задуматься о коррекции образа жизни и питания.

«Назначается системная терапия, которая включает мощные антиоксиданты, гепатопротекторы, магний и IV-терапию (нутриционная терапия для восполнение дефицита витаминов, минералов и аминокислот — Прим.ред.) с тиоктовой кислотой, глутатионом, витамином С и аминокислотами», — перечислила специалист.

Современная косметология также готова предложить процедуры, которые помогут вернуть лицу прежний вид. Применяется комбинаторное лечение аппаратными методиками (радиочастотный микроигольчатый RF-лифтинг, ультразвуковая абляция (HIFU) сфокусированным ультразвуком, криовоздействие и фотодинамическая терапия) и инъекционными методиками (коллагеностимулирующие препараты и пептидные коктейли).

«В результате мы получаем укрепления связочного аппарата, вертикализацию лица, снижения гипертонуса мышц, компактизацию жировых компартментов и сияющий вид у пациента», — заверила эксперт.

В дополнение пациенту расписывают фармацевтический домашний уход. Если же уровень стресса по какой-то причине не получается снизить, то врач также может порекомендовать использовать антистресс-спрей, который за счет гормона окситоцина стабилизирует уровень мелатонина и снижает уровень кортизола в крови.

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