Нет сил радоваться: как противостоять стрессу и выгоранию перед Новым годом

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Выгорание — проблема гораздо более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы выдерживать сильный стресс, нужно заботиться о ментальном благополучии.

Декабрь считается самым тяжелым и сложным месяцем. В конце года приходится, помимо обычных рабочих обязанностей, успевать составлять отчеты, искать время на бытовые хлопоты, планировать январские праздники и при этом еще вписывать в ежедневник посещение салона красоты, косметолога и шопинг, чтобы блистать на новогодних корпоративах и посиделках.

Немудрено, что многие от такого обилия дел добираются до семейного застолья в состоянии выжатого лимона, все выходные отсыпаются, а к середине января чувствуют себя разбитыми и расстроенными — долгожданные каникулы не принесли ни радости, ни новых впечатлений.

Как защититься от выгорания и поддерживать ментальное здоровье, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эксперт по планированию бизнеса и жизни, квантовый психолог и основатель центра физического и ментального здоровья Ольга Бажина.

Что такое ментальное здоровье

Фразой «сгорел на работе» сейчас уже никого не удивишь. Кстати, появилось оно в XIX веке и относилось в первую очередь к балеринам. В то время сцены театров освещались газовыми рожками без плафонов. Пробегающие мимо осветительных приборов танцовщицы довольно часто «ловили» искорки подолом тюлевой юбки и воспламенялись на глазах у зрителей. Во избежание несчастных случаев костюмы балерин стали обрабатывать противопожарной смесью. А выражение с тех пор осталось.

«Я в потоке, я в моменте»: как быть всегда в ресурсе и избежать выгорания

Ментальное или психическое здоровье — это самочувствие, при котором человек способен реализовать свой потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, ежедневно продуктивно работать и при этом вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Ментальное здоровье подразумевает эмоциональное, психологическое и социальное благополучие.

«Люди мало обращают на это внимания. Тем не менее выгоревших людей все больше и больше. Чаще всего за последние три года выгорает молодежь. Это связано с большой нагрузкой. Век цифровых технологий накладывает свой отпечаток. И каждый день успешный человек пытается объять необъятное в режиме многозадачности», — подчеркнула эксперт.

Ежедневно приходится решать семейные вопросы, проявлять себя на работе, заезжать по делам в пару мест, выкраивать время на поход к врачам. Женщины дополнительно взваливают на себя уборку по дому, готовку и уход за детьми. Бесконечный круговорот дел, задач и дедлайнов подрывает ментальное здоровье.

«Высокая нагрузка, сильный стресс и недостаток отдыха. Мы забываем про себя. Наше здоровье надо поддерживать. Надо отдыхать, спать, правильно питаться. Посвящать хотя бы выходные семье», — перечислила психолог.

Из чего строится ментальное здоровье

Спокойствия, хорошего настроения и внутренней гармонии можно достичь, если уделять внимания четырем составляющим:

Физическая активность. Сидячая работа за компьютером крайне вредна для здоровья. Поэтому в жизни на еженедельной основе должны присутствовать прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале, плавание, бег, зарядка или любой другой вид активности на выбор. Спорт поддержит мышцы в тонусе, уберет спазмы и отеки и поможет держать вес под контролем.

Эмоциональная наполненность. Общение с близкими, посиделки с друзьями, свободное время с детьми и питомцами дают тот самый заряд энергии, который помогает справляться с жизненными трудностями.

К месту будет привести в пример притчу про шары. Каждый человек в своей жизни жонглирует пятью шарами под названием «Работа», «Семья», «Здоровье», «Друзья» и «Душа». Лишь один — первый — резиновый, и бросив, его всегда можно подобрать. А остальные четыре — стеклянные. Упустив любой, его уже не вернуть обратно.

«Не успел оглянуться — год прошел. Дети выросли. Мы не успеваем радоваться. Откладываем свои желания на потом. А наша жизнь коротка. Надо жить здесь и сейчас. В каждом дне должна быть обязательно эмоциональная составляющая. Нужно переключаться на красоту природы. Менять угол зрения, чтобы подпитывать себя положительными эмоциями», — порекомендовала эксперт.

Духовное саморазвитие. Пища для ума в виде книг, журналов, подкастов, радиопередач, фильмов и статей должна присутствовать в жизни больше, чем развлекательные материалы в пабликах и соцсетях. Стоит сделать выбор в пользу грамотного и полезного потребления контента. Если же работа как раз связана с большими объемами информации, стоит начать практиковать ежедневные медитации.

Каждый сталкивался с этим: какие необычные симптомы выдают выгорание

Материальные ценности. Нужно отделить свои потребности от чужих желаний и перестать гнаться за навязанными целями. Реклама красивых вещей, попытка заслужить чье-то одобрение, чувство вины и зависть толкают людей тратить больше, чем они зарабатывают, а потом брать дополнительную нагрузку, чтобы свести концы с концами.

«Сейчас даже в выходные люди стараются успеть доделать дела. А всех денег не заработаешь. Не нужно гнаться за деньгами, а в итоге рушится здоровье, приходится платить за лечение. А какой тогда смысл?» — задала вопрос специалист.

Что поможет избежать выгорания — полезные привычки

Чтобы избежать выгорания, достаточно следовать весьма простым рекомендациям:

Отдыхать после рабочего дня хотя бы один час. В этот момент нужно отложить мобильный телефон и попросить близких не «атаковать» вопросами или просьбами. Если дома взять паузу не получается, можно неспешно прогуляться по улице после работы.

Полноценно высыпаться. На сон рекомендуется отводить не менее семи или восьми часов.

Ограничить соцсети. Бездумный скроллинг порой отнимает по несколько часов ежедневно, а вся прочитанная информация вгоняет в еще больший стресс. Если не получается отложить смартфон, стоит поставить будильник и разрешить себе только 20 минут на проверку мессенджеров.

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