Вовсе не ангел: причины самых «популярных» детских вредных привычек

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Мама раздражается, папа злится, воспитательница ругается, но малыш продолжает держаться за вредную привычку. Как же его отучить?

Детей часто одергивают в момент, когда они грызут ногти, качаются на стуле, сосут палец или совершают другие на первый взгляд безобидные, но порицаемые обществом вещи. К сожалению, так просто вредную привычку не искоренить.

Подобные сценарии поведения могут быть очень привязчивыми и совпровождать человека всю его жизнь.

Откуда берутся вредные привычки и как помочь ребенку от них избавиться, эксклюзивно Пятому каналу рассказала семейный психолог и эксперт по детско-родительским отношениям Ольга Иванова.

Почему у ребенка возникают вредные привычки

В первую очередь необходимо разобраться, что же такое вредная привычка. Таковой можно назвать практически что угодно — грызть ногти, качаться из стороны в сторону, сосать пальцы, брать в рот посторонние предметы, ковыряться в носу, ябедничать и так далее. Словом, неприятную или порицаемую модель поведения.

Однако по факту такие привычки наоборот полезные, поскольку выступают как компенсационный механизм и помогают ребенку пережить сложную ситуацию.

«В эту классификацию попадает все, что раздражает родителей. Однако у детей в теле огромное количество механизмов, которые помогают им справляться со сложностями. То есть вредная привычка возникает для того, чтобы справиться с произошедшим. Но поскольку родители думают, что это неправильно, особенно если их самих за такое ругали, то поведение ребенка вызывает раздражение», — объяснила психолог.

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Вредная привычка всегда связана с возрастом. Она сигнализирует, что на конкретном этапе развития малыш получил большой стресс и заякорил его в какое-то движение. Поэтому каждый раз, когда ребенок нервничает, боится или раздражается, тело будет подсказывать заученный сценарий для психологической разрядки.

Что означают вредные привычки у детей

Чаще всего вредная привычка формируется в младенчестве и связана с матерью. Скорее всего, ее длительное время — в понимании сына или дочери — не было рядом, что и спровоцировало сильный стресс. Как правило, это бывает, если малыш проснулся во время тихого часа, когда мама находилась в другой комнате или вышла из дома в магазин.

«Каждый ребенок готов ждать маму определенное время. У одних это пять минут, у других это полчаса. Если мама не появляется в течение этого периода, младенец думает, что за ним больше не придут, и как будто смиряется со своей смертью», — прокомментировала эксперт.

В этот момент ребенка охватывает безнадежность. И это чувство всегда фиксируется на каком-то действии.

Кусать или жевать губы. Обдирать щеки. Эта привычка зарождается в младенчестве от 1 месяца до полугода. В этот период ребенок познает мир через рот.

«Вы, наверное, замечали, что в этом возрасте дети двигают губами, как будто что-то постоянно жуют. И если та самая безнадежность переживается, когда во рту ничего нет, то в будущем он будет кусать губы и щеки, обдирать их», — рассказала она.

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Грызть ногти, сосать пальцы или ковырять кожу на пальцах. Вредная привычка формируется тоже в период оральной фиксации ребенка в первые полгода жизни.

Принципиальное различие от предыдущего пункта — на момент стресса у малыша во рту был палец.

«Он сосет палец, это имитирует связь с мамой при помощи „мамозаменителя“. И каждый раз, когда ребенок сталкивается со стрессом, его психика падает в возраст первого пугающего события, и палец автоматически тянется в рот», — сказала Иванова.

При этом никакие увещевания, например, что ободранные ногти и пальцы некрасиво выглядят, ни запреты, ни уловки по типу горького лака для ногтей, не помогут избавиться от вредной привычки. Человек ничего не сможет с собой сделать, пока не проработает тот негативный младенческий опыт.

Грызть предметы или кусаться. Данная привычка формируется чуть позже, в районе полугода, когда у младенца режутся зубы. От сильного воспаления десен он кусает все предметы вокруг.

Если на этот возраст приходится вышеописанное переживание, то будучи воспитанником детского сада и младшеклассником он начнет грызть карандаши и ручки или даже кусать других детей.

«Это самая частая привычка, когда взрослые бьют тревогу. Ребенок раздражается и для собственного успокоения пускает в ход зубы», — прокомментировала специалист.

Драться или толкаться. Такое асоциальное поведение уже может быть следствием двух событий.

1. Ребенок не умеет безопасно проявлять гнев.

«Это естественный процесс выплескивания негатива, и очень важно ребенка не останавливать. Потому что тогда мы получим взрослого, который все терпит, а потом резко эмоционально взрывается. Нужно просто научить сына или дочь выпускать пар безопасным для себя и окружающих способом», — посоветовала психолог.

Малыша рекомендуется переключить с людей на предметы. Например, бросать игрушки в стену, колошматить боксерскую грушу, изо всех сил черкать ручкой по листку, рвать бумагу и так далее.

2. Ребенку не хватает тактильного контакта.

«Если он не дополучает приятных прикосновений, то он начнет провоцировать окружающих на любой контакт, пусть даже негативный, чтобы восполнить нехватку», — указала она.

Накручивать волосы на палец, монотонно раскачиваться на стуле, качать ногой, ковырять в носу. Все круговые вращения указывают на одну и ту же проблему — у малыша нервное перенапряжение. И тело пытается сбросить излишек через подобные движения.

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Однако стоит отличать детей-кинестетиков. Они воспринимают большую часть информации через движения. И чтобы выучить стихотворение, ребенку нужно наматывать круги по комнате или совершать другие цикличные движения.

Повторять какое-то движение. Тики у детей встречаются не только как подергивание глаза. Это могут быть громкие вздохи, определенные движения рук, скатывание шариков, одергивание одежды, ударение мыском ботинка в ножку стула и так далее.

«Есть какое-то напряжение, и тело почему-то склеило его с каким-то движением. И воспроизводя его, сбрасывает стресс. Лучше всего обернуть тик как злого сказочного персонажа и предложить ребенку победить его с помощью фантазийных элементов. За счет воображения ребенок сам начнет себе помогать, и тик пройдет», — дала рекомендацию эксперт.

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Рвать и бросать все, что попалось под руку. Чаще всего дети дают себе волю на улице, обрывая цветы, листья, ягоды и растаптывая их ногами.

Если речь идет не про любопытство, то скорее всего, так малыш выплескивает агрессию.

«Например, мама или папа наорали, ребенок должен быстро отдать вовне полученный негативный посыл, чтобы не отравляться этой эмоцией. Тогда желание срывать и бросать станет некой терапией», — указала психолог.

Падать в магазине в истерике. Ребенок видит на прилавке очень притягательный предмет, хочет его себе, но получает отказ. Далее следует громкий плач и падение на пол. Такое поведение говорит о переизбытке эмоций.

Ребенок не скандалит родителям назло и не пытается специально вывести их из себя. Одномоментно на него накатывают сильное желание, возмущение, отчаяние, огорчение и злость. Истерика доступным способом помогает хоть как-то переварить тот ураган, что бушует внутри.

Как родителям реагировать на вредную привычку ребенка

Реакция взрослых должна выстраиваться из понимания, что ребенок так себя ведет, вовсе не из вредности или плохого воспитания.

Как не стоит реагировать на вредную привычку:

Ждать, что само пройдет;

Запрещать;

Обижаться;

«Надо сказать: „Супер, продолжай, ты имеешь право это чувствовать“. То есть взрослый должен выдерживать эмоции ребенка, а не скатываться самому в его возраст и обижаться на него или возмущаться», — сказала эксперт.

Наказывать;

Передразнивать;

«Не надо терпеть, но очень важно понять, что отправлять к психологу нужно не сына или дочь, а пойти самому. Гораздо проще научить вас, как реагировать, чем работать с ребенком. Что родитель сделает за неделю, ребенку потребуется полгода. Ведь до подросткового возраста ребенок — это полное отражение того пространства, в котором он живет. Если работать над проблемой без участия родителя и он будет возвращаться в ту же среду, где ничего не поменялось, будет постоянный откат»», —предупредила Ольга Иванова.

Ругать;

«Если говорить, что он хрюшка или неуклюжий и бестолковый, ребенок начнет соответствовать, чтобы подстроиться под отношение родителей к нему. До семи лет ребенку можно внушить что угодно, и он будет это делать, потому что мама или папа так сказали», — добавила она.

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Как помочь ребенку преодолеть вредную привычку:

Сходить к детскому психологу, чтобы установить причину вредной привычки;

Организовать способ и место, где можно без последствий выражать свои эмоции;