Главное правило в воспитании: когда критика и похвала ребенка будут эффективны

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Слишком много хвалить — зазнается. Часто критиковать — потеряет мотивацию. Как же достичь гармонии и воспитать ребенка правильно?

Воспитание детей — это сложный и многогранный процесс, требующий взвешенного подхода. Одними из ключевых элементов в этом деле являются похвала и критика. Независимо от того, на какой стадии развития находится мальчик или девочка, важно понимать, как отношение родителей к их достижениям и ошибкам влияет на самооценку, мотивацию и общий психоэмоциональный фон.

Как же все-таки взрослым правильно реагировать на успехи или провалы детей и чего стоит избегать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал психолог, кандидат медицинских наук Андрей Миронов.

Зачем хвалить ребенка и как правильно это делать

Похвала является важной частью воспитания. Она помогает детям почувствовать себя уверенно и развивает их стремление к обучению и самосовершенствованию. Также она формирует положительное отношение к себе и своим способностям.

«Если родители понимают, что ребенок поступает хорошо, то они начинают его хвалить и тем самым поддерживать это правильное поведение. Потом, когда это поведение у него уже вошло в привычку, необходимо начать хвалить что-то другое. Это своего рода стратегия, которая строится по цепочке», — рассказывает Андрей Миронов.

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Похвала значительно влияет и на формирование самооценки. Когда малыш получает объективную оценку своих достижений, он видит, что его усилия замечены и ценятся. Это создает у него ощущение, что он способен достигать целей и преодолевать трудности. Самооценка, сформированная таким путем, помогает уверенно воспринимать новые вызовы.

Однако важно учитывать, что похвала должна быть обоснованной. Пустые комплименты, такие как «ты самый лучший» или «у тебя все отлично» могут вызвать у чада недоверие к оценкам как к своим собственным, так и к оценкам окружающих. Лучше всего выделять конкретные моменты, когда он достиг чего-то значительного или проявил усилия. Например: «Ты отлично справился с этой задачей, я видела, как ты старался».

«Хвалить вообще здорово, но все же по существу, то есть за определенные дела. Например, если ребенок первый раз в жизни пошел, то, конечно, его необходимо похвалить и проявить бурю эмоций. Но если он в 12 лет встал и пошел с кровати, то хвалить не за что, так как это обычные рутинные действия», — поясняет психолог.

Эксперт рекомендует родителям найти некий вектор, в рамках которого их наследник будет развиваться, а они, в свою очередь, его поддерживать. Стоит адекватно акцентировать внимание на усилиях и прогрессе, которые он совершает. Таким образом, взрослые сформируют не просто успешную личность, но и чувствительного, сопереживающего человека, способного понимать не только свои эмоции, но и окружающих.

При этом важно не перехвалить чадо, так как это может привести к нежелательным последствиям. Поддержка должна быть сбалансированной, а похвала — искренней. Тогда дите научится быть уверенным в себе, но при этом не потеряет связь с реальностью.

Излишние же поощрения сформируют завышенные ожидания и создадут давление, с которым дети могут столкнуться уже во взрослой жизни.

Когда и как стоит критиковать ребенка

Критика может быть не менее важной, чем похвала, когда речь идет о воспитании. Она помогает малышу понять, что не все усилия приводят к победам и что ошибки — это часть процесса обучения.

«Если ребенок поступил плохо, ему обязательно нужно рассказать, как поступить в следующий раз, чтобы он снова не повторял этих ошибок», — советует специалист.

Однако критика должна быть конструктивной и направленной на рост.

«Например, если чадо случайно уронило ложку, и это не привело к каким-то фатальным последствиям, то критиковать его за это не стоит. Но если же на него кричат за упавшую ложку также как за разбитую машину, то тогда критика в дальнейшем обесценится», — объясняет психолог.

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Конструктивная критика также должна включать в себя акцент на том, что нужно изменить или улучшить, а не только указывать на недостатки. Например, вместо того чтобы сказать: «ты снова ошибся», лучше переформулировать это как: «давай разберем, в чем была ошибка, и попробуем сделать это по-другому в следующий раз». Такой подход не только поможет учиться на своих ошибках, но и сохранит уверенность.

Взрослым важно помнить, что малыш — это чувствительное существо, и его эмоции могут быть сильно затронуты критическими замечаниями. Особенно в периоды эмоционального и психологического роста. Критика, адресованная в неподходящий момент или в несоответствующей форме, может привести к отказу от дальнейших попыток. Поэтому она должна быть сбалансированной, обоснованной и поданной в дружественном ключе.

Кроме того, эксперт акцентирует на том, что родителям не стоит говорить такую фразу, как «ты мог бы сделать лучше».

«Так мы автоматически с вами уходим в прошлое, но там откорректировать уже ничего невозможно. И чтобы малыш ни сделал, он все равно не изменит эту ситуацию. Он автоматически находится в тупике, то есть поступок он свой уже не исправит. Родители же, когда говорят эту фразу, играют в предсказания. Откуда они знают, что он может сделать лучше? Он может сделать так же или даже хуже. Поэтому у него возникает страх. Он понимает, что лучше вовсе ничего не делать, потому что может снова сделать плохо», — сетует специалист.

Вместо этого психолог предлагает отцу и матери помочь своему дитя сформировать причинно-следственную связь при помощи таких фраз, как: «не надо делать так — сделай вот так» и «давай в следующий раз попробуем вот так». Таким способом они смогут его поддержать. А у самого малыша возникнет четкая цепочка, что он может поступить плохо, но ему помогут.

Как найти баланс между похвалой и критикой

Поиск точного баланса между похвалой и критикой — это задача, с которой сталкиваются многие родители. Слишком много похвалы может сделать человека самодовольным, а избыточная критика — подавленным. Важно осознавать, что обе эти стороны должны присутствовать в воспитании, но в умеренных количествах.

«Похвала и критика — это некий инструмент, как молоток. То есть им необходимо умело пользоваться. Похвала обычно нужна для того, чтобы поддержать ребенка в его правильном начинании. Критика нужна для того, чтобы чуть-чуть изменить вектор его направления», — считает эксперт.

Также важный шаг на пути поиска баланса — это рефлексия собственных эмоций и ожиданий. Зачастую родители могут проецировать на детей свои собственные страхи и комплексы. Поэтому им стоит поразмышлять, откуда берется их желание критиковать или хвалить. Это может помочь сформировать более обоснованный подход к воспитанию.

Кроме всего прочего, достаточно часто малыш оказывается в ситуации, когда получает совершенно разные оценки своих действий от родителей. Например, отец его хвалит за настойчивость, а мама говорит, что он недостаточно усердно выполняет задания. Это может запутать чадо и негативно сказаться на его психоэмоциональном состоянии. Важно, чтобы все взрослые вокруг него придерживались согласованного подхода к оценке его успехов и ошибок.

«Если один из родителей хвалит, а другой критикует по одной и той же ситуации, то тогда у наследника может возникнуть диссонанс. Или же он вовсе начнет этим манипулировать и обращаться только к тому родителю, кто хвалит. В данном случае взрослые должны договориться. У них должен быть единый свод правил, что есть хорошо, а что есть плохо. И поэтому, если вдруг дите что-то совершит, то родители должны понимать: они либо оба хвалят его поступок, либо оба критикуют. В таком случае у него будет четкое понимание — где хорошо, а где плохо», — комментирует специалист.

Но самое главное — избегать критики личности. Фразы, которые касаются именно самого отпрыска, могут сильно навредить его самооценке.

«Хвалить и критиковать собственно ребенка запрещено. Хвалить и критиковать можно только его поступки. В таком случае с самооценкой и с личностью все будет хорошо. Запрещено говорить: „ты плохой“. Можно сказать: „ты поступил плохо“. Запрещено говорить: „ты хороший“, а правильно: „ты поступил хорошо“. Так не будет дана личностная оценка человека», — резюмирует Андрей Миронов.

Вместо этого целесообразно сосредоточиться на конкретном поведении и результатах, что позволит малышу увидеть, что его ценность как индивида не зависит от конкретных ошибок.

Иными словами, похвала и критика — это два инструмента, которые при разумном использовании, могут помочь наследнику развиться и сформировать крепкую личность. А родители, научившиеся находить баланс между ними, смогут создать здоровую, поддерживающую и развивающую атмосферу для своего малыша.