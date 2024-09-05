Критика или поддержка? Как мотивировать ребенка заниматься спортом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Психолог объяснила, почему дети могут потерять желание продолжать занятия.

Мотивация в спорте — это далеко не главное, однако важно всегда поддерживать своего ребенка. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева для 5-tv.ru.

По словам эксперта, гораздо важнее быть дисциплинированным человеком.

«Скорее всего, я вас удивлю, но мотивация в спорте — это не главное. Гораздо важнее — это дисциплина и уметь выполнять задания самостоятельно», — говорит она.

Что касается мотивации, то люди чаще всего подразумевают под этим поддержку, уточняет Алексеева. Прежде всего, чтобы поддержать своего ребенка, не нужно его критиковать.

«Конечно же, не критиковать — это самое важное и самое сложное. Родители очень хотят видеть результаты и победы. Им кажется, что все просто, надо просто еще поднажать и еще немного постараться», — говорит она.

Только со стороны кажется, что все легко, но стоит поставить себя на место ребенка. Важно понять, что ребенку нужна от вас поддержка, так как покритиковать его могут и другие люди.

«Запомните, пожалуйста, что спортсмен всегда находится под давлением тренерских требований, спортивной борьбы, оценки судей. Спортсмену нужна безоговорочная поддержка от родителей», — объясняет психолог.

Лучше вообще не делать критическую оценку — это задача тренера.

«Задача родителя говорить: мы за тебя, мы поможем, мы верим в тебя, мы верим, что у тебя получится, мы на твоей стороне», — говорит специалист.

Также эксперт советует праздновать все удачи вашего ребенка. Лучше всего сделать дома стену почета для грамот, медалей и фотографий с соревнований. То есть нужно создать атмосферу успешности у ребенка, и тогда мотивация обязательно вернется.

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