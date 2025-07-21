Пилит, режет и шлифует: какие инструменты заменит реноватор

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И болгарку, и напильник, и лобзик сможет заменить реноватор при правильном выборе. Самые труднодоступные места будут обработаны, благодаря ему.

Металлическая труба и старая ножовка — такой хлам точно найдется в гараже у каждого. Но мало кто знает, что с помощью этих ненужных вещей можно добавить одну суперспособность обычной болгарке — возможность работать в любых труднодоступных местах.

Именно так и поступил видеоблогер Роман Урсу. Корпус насадки он сварил из отрезков металлической трубы, а само режущее полотно сделал из старой ножовки по дереву. После этого мастер нарезал зубья бормашинкой и заточил их небольшим напильником с мелкой насечкой.

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Чтобы полотно двигалось из стороны в сторону, мужчина проделал в нем продолговатое отверстие под подшипник, затем с помощью нескольких шайб, самодельного шпона и гаек установил конструкцию на болгарку.

Инструмент получится рабочий. Правда, чтобы сделать такой, уйдет достаточно много сил и времени. Купить готовый аналог можно в любом строительном магазине, и называют такой аппарат — реноватор.

Нужен ли он в быту и какой стоит выбрать, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какой комплектации бывают реноваторы

Реноватор нужен в первую очередь для работы в труднодоступных местах, там бывает трудно даже дотянуться до розетки. Поэтому лучше сразу приобретать аккумуляторный инструмент.

«Когда нужно что-то оперативно вырезать или отшлифовать, но длины удлинителя и шнура не хватает, поможет реноватор. На него можно поставить необходимую насадку и начать работать», — рассказывает электрик Никита Атланов.

Перед экспертом два реноватора с одинаковыми характеристиками, работающих от восемнадцати вольтовых аккумуляторов. Максимальная частота колебаний — 20 тысяч в минуту, отличается только цена.

Первый образец стоит пять с половиной тысяч рублей, цена второго — десять тысяч. Главный вопрос: стоит ли переплачивать почти в два раза, если даже при внешнем осмотре видно, что у первого образца гораздо больше насадок в комплекте.

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Производитель дорогого реноватора положил в набор на две насадки меньше, а имеющиеся никак не подписал. Разобраться с бюджетным инструментом новичку будет проще.

«Если ты посмотришь образцы, у них написано, по какому материалу они должны работать, это очень хорошо для тех, кто часто не сталкивается с реноваторами. Удобно посмотреть и выбрать подходящий», — говорит специалист.

Миниболгарка — главный конкурент

Аккумуляторы полностью заряжены, насадки установлены, а значит, можно приступить к экспериментам.

Специалист с ведущим попытались с помощью каждого реноватора отпилить гофру.

«Здесь мы можем также проверить, насколько максимально получится разрезать гофру и не повредить при этом покрытие доски», — объясняет электрик.

С дешевым инструментом получилось провести работу быстро и аккуратно, а с дорогим все сразу пошло не по плану. Отпилить гофру ровно не получилось, а стена повредилась, всему виной — трубка пылеудаления.

Если работа не пыльная, то насадку для сбора мусора можно убрать, конструкция позволяет. Но так ли незаменим реноватор в подобной ситуации? Поробуют справиться с той же задачей, но уже миниболгаркой.

Аккумуляторная миниболгарка — главный конкурент реноватора. Ее тоже используют для работы в труднодоступных местах, но для некоторых задач такой компактный инструмент не подходит.

Прижимная шайба у миниболгарки очень сильно выступает, поэтому максимально отрезать трубу не получится.

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Как реноваторы работают в узких местах

В следующем эксперименте проверяется, как реноваторы справляются с деликатной работой. Задача: вырезать из плотной древесины квадрат со стороной три сантиметра. Для этого нужна специальная погружная насадка по дереву, чаще всего производители кладут их в комплекте.

У первого образца сразу несколько погруженных насадок, использоваться будет универсальная.

В этот раз дорогой реноватор показал себя намного лучше — справился с задачей в два раза быстрее.

«Чувствовалось, что он проходит достаточно легко, древесина не вызывала у него никаких трудностей», — комментирует Атланов.

Такое небольшое отверстие мини-болгаркой вырезать уже не получится. Конечно, можно взять дрель и лобзик, но чтобы, например, выбрать паз для защелки у межкомнатной двери, этот способ уже не подойдет. Полотно лобзика рассчитано только для сквозных пропилов, а реноватор с такой задачей справится.

В следующем эксперименте ведущий с гостем работали с металлом. Для этого забили в доску три гвоздя разного диаметра и с помощью реноваторов начали их срезать, делая срез близко к самой доске. Также на инструментах включили максимальные обороты.

Результаты теста по-настоящему удивили. Реноватор за десять тысяч рублей справился с задачей в разы быстрее, но эксперт считает, что при работе с тонкими и прочными гвоздями нужна правильная техника. Насадкой необходимо водить из стороны в сторону, а не давить в одном месте, иначе зубья быстро выйдут из строя.

«На твоей уже несколько зубьев сломаны, с моей все в порядке», — оценивает приборы электрик.

А чтобы доказать, что дело не в инструменте, испытатели обменялись образцами и спилили еще по одному гвоздю.

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Во второй раз образцы показали одинаковое время. С довольно толстым металлом они справились за 13 секунд.

«При правильной технике все получается. Это еще раз подтверждает, что нужно прочитать инструкцию, а уже потом начинать работать», — советует специалист.

Хорошо ли шлифуют реноваторы

Но реноваторы могут не только пилить и резать. Этот инструмент просто незаменим, когда нужно отшлифовать поверхность в труднодоступных местах — там, где обычная шлифмашина уже бессильна.

«Отшлифовал я часть покрытия. Если присмотреться, в углу остался пятачок, до которого машинка не достала», — делится результатами работы с шлифмашиной Атланов.

Стоит в такой деле проверить и реноваторы. Для этого устанавливаются специальные насадки — шлифовальные треугольники.

В итоге качественно отшлифовал угол только дорогой реноватор. Ушло на это меньше минуты, а вот первый образец подкачал — с задачей не справился даже через пять минут.

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В этом эксперименте побеждает инструмент подороже. Но в остальных случаях бюджетный аналог почти ему не уступал. Пилить и резать в труднодоступных местах приходится не так уж часто, а значит, можно не переплачивать и взять в хозяйство недорогой инструмент.