Течет грязная вода или отключили газ: куда жаловаться на коммунальщиков

Фото, видео: 5-tv.ru

Поводов жаловаться на коммунальные услуги у жителей бывает достаточно, но мало кто знает, как добиться справедливости.

Ржавая вода, отключение света и отсутствие отопления — уже привычные вещи в доме многих россиян. Правда, платить за такие услуги нужно как за обычные.

Что за жидкость течет из крана у жителей Новой Москвы? Почему в управляющей компании не знают о проблемах граждан? И кого Лолита Милявская винит в отсутствии газа и горячей воды?

Читайте также Лучше обходить стороной: чем опасна вода из кулера

На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

«Даже купать в такой воде очень страшно»

Жители московской многоэтажки водой из-под крана стараются пользоваться как можно реже.

«Я боюсь давать эту воду детям. Даже купать в такой воде очень страшно», — рассказала жительница многоквартирного дома Елена Глухова.

Дорогостоящие системы очистки в каждой квартире уже не роскошь, а жизненная необходимость, но и они не спасают.

«Фильтр, который рассчитан на полгода, становится черным за неделю. На нем слой в сантиметр черного налета», — поделилась героиня.

На вопрос о том, что за жидкость подается в квартиры, в Управляющей компании просто разводят руками.

«Как управляющая компания может повлиять на качество подачи воды? С ее стороны инженерная коммуникация находится в надлежащем состоянии, там полипропилен, а не металлические трубы», — говорит представитель коммунальной службы.

По словам жителей дома, в компании есть результаты экспертизы, но делиться ими коммунальщики не спешат, рассказывая, что пару дней назад написали претензию в Мосводоканал.

Читайте также Лайфхак или обман: насколько полезны экономители энергии

«Почему не отправлено было раньше? Первое мое обращение было в начале декабря», — спрашивала Елена Глухова.

«Не было обращений», — отвечал ей представитель.

«У меня есть с вами переписка», — утверждала жительница.

«Не знаю, с кем у вас есть переписка. Я вам говорю, что в разные периоды времени было ужасное качество воды, тогда проводились испытания на ВЗУ», — стоял на своем коммунальщик.

Почему из крана течет грязная вода

«Страна советов» взяла пробы воды и отдала в независимую лабораторию.

«По результатам проведенных исследований данного образца воды из-под крана было выявлено, что превышен показатель железа приблизительно в два раза», — заверил главный эксперт по научно-методической работе контрольно-испытательного центра питьевой воды Петр Иванов.

Несмотря на то, что эта вода уже была отфильтрована, пить ее или использовать для приготовления пищи нежелательно, так как она может вызвать аллергические реакции и проблемы с кишечником.

«Система очистки либо не справилась с данными загрязнениями, либо она выполняет свои функции, но исходная вода имела очень высокие значения по этим показателям», — пояснил специалист.

Все вопросы в данном случае к ресурсоснабжающей организации. Однако защищать интересы жильцов в первую очередь должна управляющая компания. Если этого не происходит, нужно обращаться в вышестоящие инстанции.

«При взаимодействии с администрациями районов, а также с управляющими компаниями данных жилых домов, эти вопросы урегулируются достаточно просто, по требованию следственного комитета», — поделилась старший следователь Следственного отдела по Троицкому административному округу ГУ СК РФ Мария Лопатина.

Почему Лолита разругалась с коммунальщиками

Но как действовать жителям, если помощи от коммунальщиков ждать не приходится?

Читайте также Лолита осталась без газа: какие нарушения нашли в московской квартире певицы

«Существуют специальные экспертные организации. Достаточно их вызвать. Да, это будет платная услуга, но вам сделают официальный документ. Тогда с ним можно обращаться в любую инстанцию: в прокуратуру или в Ростехнадзор», — объяснил адвокат Алексей Цыганов.

Лолите Милявской испортили отдых в Болгарии. Спустя пару дней после отъезда певице сообщили, что якобы по ее вине многоэтажный дом остался без горячей воды и газа. В квартире звезды обнаружили серьезные нарушения по эксплуатации оборудования. Артистка долго не разбиралась, а высказала все, что думает, не выбирая выражений.

«Вы ******? Вы просто худшая компания в Москве, я не первая вам это говорю! Походил по моей квартире, хотя никаких санкций на то не было, но его случайно пустили. Потом выдал предписание, что у меня есть газовые нарушения, поэтому не только мне, но и всему дому отключили газ», — злилась у себя в видео певица Лолита Милявская.

В доме на Старой Басманной, где живет Лолита, вода нагревается газовой колонкой. Поэтому несколько недель соседям звезды приходилось придумывать, как помыться.

«Дом отключен от газа, и все готовят на электроплитах. Там газовые колонки у людей, старый дом», — рассказал сосед артистки Александр Ландэ.

«Кастрюлю купил и на электрической плите (кипячу — Прим.ред). На электрическом медленно все», — поделился неудобствами еще один сосед Федор Богуш.

Читайте также Менять прибор или писать в прокуратуру: как оспорить огромные счета за воду

Газ жильцам дома в центре Москвы спустя 15 дней вернули. Всем, кроме Лолиты. В квартире звезды коммунальщики срезали газовую трубу до устранения нарушений.

«Лолите надо тут посоветовать запросить копию этого акта. А если окажется, что нарушения там совершенно несущественные и не влекут угрозу жизни, а сотрудник газа отключил подачу всему дому почти на две недели, да еще и проник, в жилище без ее ведома, то, конечно, здесь она может обратиться в суд и взыскать за моральный вред», — разъяснил адвокат Евгений Розенберг.

Программа обратилась за разъяснениями в газовую службу, но ответ, причем только письменный, придется ждать не менее 2 недель.

Если ни одна инстанция не отреагировала на жалобы, следует обращаться в суд. В заявлении можно требовать не только устранить недостатки в работе, но и взыскать штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке. Он может достигать 50% от присужденной суммы, но не стоит забывать и о компенсации морального вреда.