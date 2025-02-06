Лолита осталась без газа: какие нарушения нашли в московской квартире певицы

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Многоквартирный дом, в котором проживает Лолита, остался на две недели без газа. Почему в этом обвиняют певицу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Коммунальное ЧП певицы Лолиты. Почему многоэтажка, в которой она владеет жилплощадью, осталась без газа и горячей воды в разгар холодов? И правда, что виноватой оказалась артистка? Что за нарушения нашли в ее квартире? Как на обвинения отреагировала сама знаменитость? И кому она адресовала нецензурную брань на своей странице в соцсети? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Лолита вместе с мамой и дочерью Евой улетела в Болгарию. Но спокойно отдохнуть певице не дали. Спустя пару дней в ее двухэтажном доме на берегу моря раздался телефонный звонок из Москвы. Певице сообщили, что якобы по ее вине многоквартирный дом остался без горячей воды и газа.

«Каждый раз хочется записывать только хорошие новости, но не получается», — заявила Лолита.

«Там газовые колонки у людей. Видно, старый дом. Знаете газовые колонки мыться? Все выключено сейчас, и люди готовят на электроплитках», — рассказал сосед артистки Александр Ландэ.

«14 января закрыли без предупреждения. У меня девять детей. Я почти каждый день звонил: „ЧП, вы что делаете?“. Нет, никто не реагирует», — поделился сосед певицы Федор Богуш.

Оказалось, что Лолита покинула Россию накануне ежегодной газовой проверки. А сотрудник службы, который почему-то осмотрел квартиру без присутствия хозяйки, нашел там серьезную угрозу безопасности и отключил от голубого топлива весь дом.

«Какой-то штымп, как говорили в старину. Походил по моей квартире, ****, хотя никаких санкций на то не было. Но его случайно пустили. Потом выдал предписание, что у меня есть газовые нарушения. Я спросила: „А как же теперь люди готовят?“. Поскольку я у мамы, пока не знаю… Сказали: „Купите электрическую плиту“», — уточнила Лолита.

«Да, четыре-пять часов. Пока одну кастрюлю побольше, вот такую, надо два часа», — ответил сосед певицы на вопрос о времени нагревания воды для бытовых нужд.

«Лолите надо тут посоветовать запросить копию этого акта. А если окажется, что нарушения совершенно несущественные, а сотрудник газа отключил подачу всему дому почти на две недели, да еще и проник, возможно, в жилище без ее ведома, то, конечно, здесь она может обратиться в суд и взыскать и моральный вред…» — объяснил адвокат Евгений Розенберг.

Артистка возмущена. Она уверяет, что ранее не испытывала никаких проблем с газом. А также намекнула, что коммунальщики слегка переборщили. Правда, выразила эту мысль немного другими словами.

«Вы ******. Вы просто худшая компания в Москве. Я не первая вам это говорю. Вы ****** настолько, что теперь вам надоело, видно, связываться с тем, что газ надо обслуживать все-таки и на это нужны деньги. Вам проще на чем-нибудь *******», — заявила знаменитость.

«В этой ситуации им, конечно, следовало как можно быстрее предпринять какие-то ремонтные работы в течение нескольких часов или, в крайнем случае, суток, чтобы возобновить подачу. Поэтому, конечно же, здесь как минимум большие вопросы остаются к службе газа», — уточнил адвокат Розенберг.

Кроме этого, Лолита озвучила ряд претензий относительно другой работы коммунальных служб.

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«После того как вы, *****, отремонтировали мой подъезд, который сыпется, с какими-то гостями столицы, который, ****, покрыт плесенью, и на это все уходят бешеные бабки, *****, *****. И хочется, чтобы все жильцы наконец-то собрались и от вас отказались», — возмутилась артистка.

«Мне не с чем сравнивать, поэтому… Предыдущая компания также не справлялась со своими обязанностями», — высказалась соседка Лолиты.

«Все это осыпается. А вот плесень, посмотрите, полностью идет вдоль дома. До конца эти кошмары. В соседнем доме козырек весь штукатурный обвалился на асфальт, огородили там. В общем-то, много различных проблем», — перечислил Александр Ландэ.

«Светская хроника» обратилась за разъяснениями в коммунальную организацию. Но ответить программе согласились только письменно и через законные 14 дней.

Коллеги по сцене сочувствуют Лолите. А некоторые понимают ее как никто другой. В декабре прорвало канализационную трубу в коттеджном поселке, где проживают Дмитрий Харатьян, Любовь Успенская, Григорий Лепс и Слава, которой, к слову, в этой ситуации досталось больше всех.

«Короче, все это было затоплено. Сейчас мы все откачали. Через ту дырку просто хлестала вода. Очень вкусненько она пахнет, потому что это канализационная вода. Короче, полный ******. Я не знаю, что делать», — поделилась певица.

Артистка несколько часов пыталась справиться с фонтаном нечистот. А позже продемонстрировала неприятные последствия. В ее коттедже испортилась мебель, завелись муравьи и появилась плесень.

«Это у нас такой труп из ковра. Мы с Машей отрезали его. Будут дробить эту стену. *****, почему, почему, почему?» — сказала певица Слава.

С похожей проблемой ранее сталкивалась и Анастасия Волочкова. Шикарную квартиру заслуженной артистки РФ в Северной столице затопило из-за прохудившейся крыши. Балерина подала в суд на управляющую компанию, потребовала компенсацию в 3,5 миллиона рублей и выиграла дело.

«Потоп, вздулся паркет у нас. И зафиксировал это на видео все. То есть там были повреждены окна, камин. Там был ужас. Плесень, конечно, были повреждены очень дорогие у меня светильники, бра», — уточнила Волочкова.

В конфликт с коммунальщиками в свое время вступали и другие артисты: Сергей Пенкин, Прохор Шаляпин, Сергей Зверев. Но справедливости удалось добиться не всем. И хотя в многоэтажке Лолиты сразу после ее возмущений снова появился газ, поклонники уверены: она не оставит этот случай безнаказанным.