«Я очень плохая жена»: почему Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Елена Ксенофонтова снова стала свободной женщиной. Что могло привести ее третий брак к краху, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Елена Ксенофонтова объявила о разводе с третьим мужем. Что стало причиной разлада? Будет ли пара делить совместно нажитое имущество? Чем закончились суды заслуженной артистки РФ с предыдущим супругом за дочь и квартиру? И почему знаменитости не везет в личной жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я очень плохая жена. Я очень плохая жена. У меня гениальный муж, и только он может меня выдержать. Только он», — говорила артистка.

Эти слова Елена Ксенофонтова произнесла всего два года назад, и адресованы они были адвокату Алексею Куликову, который стал для 52-летней артистки третьим мужем.

«У меня ощущение, что я с этим человеком всю жизнь. Если надо поднести сундук, он всегда принесет. Подать патроны — с удовольствием… Мой муж меня вдохновляет. Нет, муж мне, конечно, помогает. И вдохновляет, и помогает, и мотивирует, и заставляет», — заявляла звезда.

Поклонники радовались за Ксенофонтову. Но на днях она сообщила неутешительные новости. Оказывается, Елена успела не только расстаться, но и официально развестись с Алексеем.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду», — поделилась Елена Ксенофонтова.

Судя по всему, им удалось разойтись цивилизованно. На сайте судов нет исков о разделе совместно нажитого имущества. Но что произошло между супругами? И почему артистка не желает говорить на эту тему?

«Мне кажется, секрет на то и секрет, чтобы его никому не рассказывать. Я, знаете, на самом деле считаю, что чтобы все было в порядке, не надо жаловаться», — высказалась Ксенофонтова.

До встречи с Алексеем Елене тоже не особо везло в личной жизни. Первый брак с Игорем Липатовым распался спустя 11 лет из-за взаимного охлаждения чувств. Не сложился и второй — с продюсером Ильей Неретиным, от которого звезда родила сына Тимофея. Когда ребенку не было еще и года, артистка поймала мужа на измене.

«Мы часто можем ошибаться. Потому что когда мы встречаем человека, он кажется одним. Потом мы начинаем уже узнавать его лучше, потом оказывается, что человек совершенно не тот, кем казался», — выразила мнение певица KARISMA.

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Потом Елена почти девять лет состояла в отношениях с адвокатом Александром Рыжих, стала матерью дочери Софии. Но, по словам звезды, в этом союзе тоже не было счастья. Ее гражданский экс-супруг поднимал на нее руку и пугал своим поведением детей. А когда она предложила расстаться, заявил, что отсудит у нее ребенка, квартиру, и подал соответствующий иск.

«С этим мужчиной она получила полное разочарование в мужчинах, в мужском слове, достоинстве, в вере в мужчину», — уточнил психолог Роман Цветков.

В лице Куликова Елена обрела поддержку и опору. Он помог ей с судебными тяжбами, артистка выиграла дело. Алексей сразу наладил контакт и с ее детьми от предыдущих отношений.

«Мы много проводим времени с семьей. Мы много ездим, посещаем разные выставки, премьеры, гуляем очень много. То есть в этом смысле есть чем заняться», — рассказывала знаменитость.

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Коллегам актрисы остается только сожалеть о распаде некогда счастливой семьи. Но, возможно, Ксенофонтова поторопилась и теперь понимает, что совершила опрометчивый шаг? Ведь на своих страницах в соцсетях она не стала удалять совместные фото с бывшим мужем.

«Личная жизнь для творческого человека может быть порой помехой, понимаете? Она, наверное, попыталась это как-то совместить, но у нее ничего не получилось. Она яркая, талантливая, безумная», — подчеркнул продюсер Сергей Дворцов.

Однако многие уверены, что Елена не останется надолго одна и еще будет счастлива. Ксенофонтова тщательно следит за собой, выглядит гораздо моложе своих лет, и от поклонников у нее нет отбоя. А пока ее сердце свободно, артистка планирует заниматься детьми и погрузиться в работу.