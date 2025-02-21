Важно для красоты: как Елена Ксенофонтова сохраняет идеальную фигуру

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Знаменитость стала меньше болеть после того, как сменила образ жизни.

Один из секретов отличной формы заслуженной артистки России Елены Ксенофонтовой — йога. Об этом актриса рассказала в интервью порталу «Леди Mail».

По словам знаменитости, ей, как и большинству женщин, не нравятся изменения, которое происходят с возрастом в теле. Поэтому с годами она начала ответственнее относиться к здоровью и беречь собственный организм.

Сейчас 52-летняя Елена каждое утро начинает с растяжки и йоги, после чего принимает контрастный душ. Кроме того, Ксенофонтова посещает косметолога и занимается фейсфитнесом — гимнастикой для лица.

Отмечает артистка и важность качественного сна, который необходим для поддержания красоты и здоровья. Она старается как можно больше гулять. А также поддерживать водный баланс в организме, выпивая не менее двух литров воды в день.

Особое внимание Елена уделяет питанию.

«Я придерживаюсь правильного питания: не ем мясо и прочие животные белки, а также еду, содержащую глютен. Изредка могу позволить себе рыбу, но к концу года планирую и от нее отказаться», — объяснила актриса.

Она призналась, что стала меньше болеть после того, как начала больше внимания уделять телу. Поэтому артистка убеждена, что многие наши недуги связаны с неправильным образом жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем.