«Скажу кратко»: актриса Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем
Актриса Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем
Фото: Пресс-служба СТС/ТАСС
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Пара заключила брак в 2022 году.
Заслуженная артистка РФ Елена Ксенофонтова развелась с третьим супругом известным адвокатом Алексеем Куликовым. О причине развода звезда «Отеля Элеон» предпочитает пока не говорить, сообщает «Леди Mail».
«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — подчеркнула 52-летняя знаменитость.
За адвоката Елена вышла замуж в 2022 году. До этого пара два года была в отношениях.
В первый раз актриса вышла замуж в 19 лет за Игоря Липатова. Этот брак продлился 11 лет. Вторым мужем Ксенофонтовой стал продюсер Илья Неретин, ему актриса подарила сына Тимофея.
После развода со вторым супругом Елена девять лет состояла в отношениях с адвокатом Александром Рыжих. В этом союзе появилась на свет дочка София. Разрыв с этим супругом был скандальным, поэтому теперь Елена предпочитает расходиться тихо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Natan впал в депрессию из-за чувства вины перед женой.