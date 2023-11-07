«Я очень плохая жена»: как складываются отношения Елены Ксенофонтовой с третьим мужем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Актриса Елена Ксенофонтова рассказала об отношениях с новым мужем. Как ей удалось, наконец, почувствовать себя счастливой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Елена Ксенофонтова впервые вышла в свет с новым мужем. Кто стал избранником актрисы? Как к третьему супругу отнеслись ее дети? Почему предыдущий брак звезды закончился судами за дочь и квартиру? И в чем секрет красоты и молодости заслуженной артистки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях Елена Ксенофонтова посетила премьеру кинофильма. На мероприятии 50-летнюю актрису сопровождали дети: сын Тимофей и дочь Софья. А также новый муж звезды — адвокат Алексей Куликов. Артистка светилась от счастья, но заметно волновалась. Ведь это первый их совместный выход в свет.

«Я очень плохая жена. У меня гениальный муж, и только он может меня выдержать. Мой муж меня вдохновляет. Муж мне, конечно, помогает. И вдохновляет, и помогает, и мотивирует, и заставляет. И, кстати, сюда прийти — это тоже он. Потому что я такая Рапунцель в замке. Если я выхожу, то только с его волшебного пинка», — призналась Елена Ксенофонтова.

А ведь еще прошлым летом актриса уверяла, что свободна и якобы совсем не думает о браке. А уже в декабре опубликовала у себя в микроблоге фотографию из ЗАГСа.

«Мне кажется, секрет на то и секрет, чтобы его никому не рассказывать. Я на самом деле считаю, чтобы все было в порядке, не надо жаловаться. И поменьше рассказывать о своих планах кому бы там ни было. И все будет хорошо, » — заявила она.

«Когда говоришь что-то никогда, обязательно это случится. Ты же знаешь, есть такая фраза: „Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах“. Видимо, она, как только зареклась, что никогда, встретился тот самый, за которого ей захотелось выйти замуж. В конце концов, мы, девушки, такие. Можем дать слово, можем его забрать», — высказалась певица ТО-МА.

Елена Ксенофонтова рассказала: с избранником она впервые встретилась три года назад. В это время актриса судилась с гражданским мужем Александром Рыжих. Именно Куликов помог ей выиграть и получить опеку над дочерью, доказав, что артистка не пьет и не употребляет запрещенные вещества.

«Ты смотришь на своих детей, на их реакции, на их глаза, полные слез, на страх. И ты понимаешь, что все, предел», — поделилась Ксенофонтова.

Актриса вспоминает: все девять лет брака с Александром Рыжих были для нее кошмаром. По словам звезды, муж часто проявлял агрессию, бил ее и детей, запугивал и морально давил на артистку.

«Он мне говорил: «Сейчас рыпнешься, я тебя уничтожу», — рассказала Елена Ксенофонтова.

Однажды Александр Рыжих написал на нее заявление в полицию за то, что она поцарапала его во время драки. После этого звезда сбежала от мужа. Елена Ксенофонтова признается: этот период был самым тяжелым в ее жизни. Без поддержки Алексея Куликова она бы не справилась.

«У меня ощущение, что я с этим человеком всю жизнь. Если надо поднести сундук, он всегда принесет. Подать патроны — с удовольствием», — заверила артистка.

Елена Ксенофонтова рассказала: Алексей легко завоевал доверие ее детей. Он познакомил их со своей взрослой дочерью Марией от предыдущих отношений.

«У нас трое детей теперь на двоих. И они все требуют внимания, несмотря на то, что они уже взрослые. Мы много проводим времени с семьей. Мы много ездим, посещаем разные выставки, премьеры, гуляем очень много. То есть в этом смысле есть чем заняться», — отметила актриса.

К тому же артистка намекнула: Куликов неплохо зарабатывает, поэтому теперь ей нет нужды соглашаться на любую работу. Елена Ксенофонтова призналась, что в четвертых отношениях она наконец-то чувствует себя по-настоящему счастливой.