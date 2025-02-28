Звездные холостяки: кто из знаменитых мужчин боится идти в ЗАГС

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Среди российских звезд немало одиноких мужчин. Почему знаменитости избегают официальных отношений, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Они молоды, богаты, красивы и успешны. Но одиноки. Почему самые завидные женихи российского шоу-бизнеса не торопятся под венец? Из-за чего Прохор Шаляпин боится официального брака? Что за детские травмы мешают Стасу Пьехе влюбляться? Где собрался искать невесту Дима Билан? И о какой спутнице мечтает Алексей Воробьев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я зашел на почту, меня любят. Я зашел в собес, меня все рады видеть, все любят. Все возраста, все, как говорится… С девушками у меня проблем нет. У меня все есть для счастливой жизни… Я так хочу прожить свою жизнь: без стрессов, минимум стрессов, чтобы никто меня не раздражал. Я хочу так, чтобы меня любили, холили-лелеяли, носили, как говорится, на руках. А при этом не хочу тратить нервы», — заявил Прохор Шаляпин.

Сердце певца свободно уже давно. После трагической смерти третьей жены Татьяны Дэвис артист, конечно, заводил романы. Но ничего серьезного из этого не вышло. Исполнитель признается: ему слишком тяжело впустить в свою жизнь постороннего человека, даже если эта женщина сногсшибательна.

«Сплю в абсолютной тишине. Я высыпаюсь. У меня определенная влажность, у меня темнота. Я уже, понимаете, так привык», — поделился Прохор Шаляпин.

Певец говорит, что наслаждается статусом холостяка. Он путешествует по дорогим курортам, посещает светские мероприятия и совершенно не думает о бытовых вопросах.

«Живу в многоэтажном доме. У меня внизу прачечная. Я сдаю туда все свои вещи. Уборщица пришла, тебе все прибрала. С едой вообще проблем нет. Меня рады видеть в любом ресторане», — уточнил артист.

Единственное, что беспокоит 41-летнего Шаляпина, — это продолжение рода. Прохор заявил, что мечтает минимум о троих наследниках. Правда, вести их будущую маму в ЗАГС желанием не горит. Поэтому ищет ту, которая согласится на его условия.

«Мне нужна для этого барышня, которая будет, так скажем, мне по жизни, помимо каких-то сексуальных утех, простите, потому что это все очень быстро надоедает, будет все-таки мне другом и партнером. И мы будем наших детей воспитывать в любви. Хочется, чтобы ребенок понимал, что я люблю, пусть и по видеосвязи. Но есть и мама, и она тоже любит», — рассказал Шаляпин.

«Самые крепкие отношения — это там, где люди разрешают друг другу быть самими собой. И при всем при этом друг друга поддерживают, не пытаясь ломать, перевоспитывать, манипулировать. Это очень взрослые отношения», — объяснила клинический психолог Ольга Гельман.

Заслуженный артист РФ Дима Билан тоже сейчас находится в поиске женщины мечты. По словам 43-летнего певца, у него есть целый список требований. Одно из них — девушка не должна стремиться к публичности.

«Важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей. Мне очень важно, когда-то семейное, над чем ты работаешь, для чего стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа», — заявил артист.

Билан считает, что в крупном городе встретить такую невесту очень сложно. Но он готов отправиться на поиски счастья и в дальние края.

«Есть еще, знаете, не мегаполисы, где в принципе существуют девчонки, живут, которые не знают себе цены в хорошем смысле слова. То есть не все на продажу. Вот этого мне хотелось бы», — подчеркнул Дима Билан.

Алексей Воробьев тоже выдвинул свои требования к будущей спутнице. Но подошел к этому вопросу с долей юмора.

«Ищу невесту умную, красивую. Желательно талантливую, но этот пункт не обязателен. Мне таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый, он все равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», — перечислил артист.

«Леша — звезда. Леша уже, как вам сказать, изощрен в своих вкусах. Он, не знаю, избалован. Девчонки, не ведитесь на эту историю», — высказалась певица Анита Цой.

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Позже 37-летний певец записал еще одно видео, где заявил: девушки, которые наносят макияж, делают это не для себя, а только потому, что их волнует чужое мнение. И достаточно снисходительно отозвался о противоположном поле.

«Девушки дорогие, наш мир так устроен, что вам в нем стать полноценной личностью вообще критически сложно. Практически невозможно. Поэтому не надо даже себя пытаться убеждать в том, что вы стали полноценной личностью еще в раннем детстве или в юности», — заявил он.

Подписчиц слова Воробьева возмутили. Многие усомнились, что после таких фраз он сможет найти достойную невесту. Но артист не отчаивается. Ведь он всерьез намерен изменить свою жизнь.

«Еду из спортзала и думаю: жениться, что ли? Согласен, мероприятие, конечно, сомнительное. И проблем от него больше, чем радости. Но веселья так точно прибавится», — отметил Алексей Воробьев.

«Есть статистика того, что мужчины, которые женаты, дольше живут и живут более счастливую жизнь. Когда у них есть та женщина, которая им верна, они строят домашний очаг. У них есть дети. И это укрепляет его позицию внутри себя», — объяснила психолог Гельман.

А вот Стас Пьеха явно думает иначе. 44-летний певец лишь единственный раз состоял в официальном браке. И больше идти в ЗАГС не собирается.

«Одиночество — это же не событие, это состояние души на самом деле. Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории», — подчеркнул исполнитель.

Артист уверен: причина в том, что у него перед глазами никогда не было примера счастливой семьи. Родители Стаса не жили вместе. Отца мальчик видел всего пару раз. Мама и бабушка вечно гастролировали по стране. Ребенок в это время оставался с чужими людьми.

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«Был подшефный детский дом у нашей семьи, в котором я чаще жил, чем дома. Там какая-то такая первая, наверное, субкультура моя была, где мне объяснили, что хорошо, что плохо», — поделился артист.

Пьеха давно вырос, но те самые детские травмы словно мешают ему быть счастливым. Певец признался, что даже опасается влюбляться из-за страха совершить ошибку.

«Я же сам по себе не очень здоровый психически человек. Я артист. Артисты вообще не бывают психически здоровыми. Влюбленность — это всегда эти, так сказать, биполярные какие-то ситуации, да. С одной стороны, приятно. В хорошем смысле слова такое как будто опьянение. А с другой стороны, есть откат. Как у любого опьянения, есть похмелье потом», — объяснил Стас Пьеха.

«Артистам, звездам сложнее. Потому что если публичный человек, то его, так скажем, публичностью могут воспользоваться в недобросовестном плане. Как при разводе том же», — подчеркнул Прохор Шаляпин.

Однако, по словам певца, больше всего его пугает даже не это. А возможные последствия в виде материальных проблем.

«Люди живут вместе хорошо. Вроде и дети, и любовь, постель делим. А потом развод. И такие начинаются концерты, такие выкрутасы, такие дележки имущества. И чем больше человек заработал, тем больше есть чего терять», — уточнил Шаляпин.

Певец говорит, что не собирается отдавать кровно заработанные деньги даме сердца. Однако поклонники уверены: как только Прохор встретит женщину, которую искренне полюбит, он забудет о своих страхах. Также, как и все остальные звездные холостяки.