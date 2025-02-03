«Любовь не выбирают»: Прохор Шаляпин решил жениться и придумал имена своим детям

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Певец признался, что на самом деле он очень эмоциональный и чувственный человек.

Певец Прохор Шаляпин заявил, что мечтает о браке и создании семьи. Причем, рассмотреть он готов женщин любого возраста и профессии, главное — чтобы вспыхнули чувства. Певец раскрыл имена, которые придумал будущим детям, в интервью с «Леди Mail».

«Хоть я постоянно и шучу, что женюсь только на старой и богатой, на самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь еще более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится. Любовь ведь не выбирают, и неизвестно, к кому у меня вспыхнут чувства», — рассказал Прохор.

Певец отметил, что у него нет требований к женской внешности. Главное — привязанность на психологическом уровне. Прохор убежден, что, когда он встретит мать своих будущих детей, цвет ее волос и глаз — последнее, что будет иметь значение.

Стать отцом — давняя мечта Прохора. Он уже знает, как назовет будущих детей: дочь Елизаветой или Анной, а сына — Иваном или Федором. Тем не менее, с браком певец не торопится. Он боится, что за пылкой любовью и семейным счастьем последует развод с разделом имущества.

«Иногда посмотришь какое-нибудь ТВ-шоу про развод, — и жениться страшно. Я вообще считаю, такие программы надо запретить — они отбивают всякое желание создавать семью. К тому же в наших законах тоже много недоработок: при разводе права мужчин вообще никак не защищены. Женщине — все: и детей, и имущество, и алименты, а мужчине — ничего», — сетует он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин рассказал, как не стать скуфом.