«Подтвердили теорию»: Воробьев «оправдался» перед девушками, которые красятся

Певец Воробьев ответил на критику после своих слов о неполноценности женщин с макияжем

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/mr.alexsparrow; 5-tv.ru

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Певец неоднозначно высказался о женщинах и макияже, а после шквала гневных комментариев вместо извинений унизил их еще раз.

Певец и актер Алексей Воробьев ответил на многочисленные комментарии возмущенных пользователей сети после того, как назвал девушек с макияжем неполноценными. Недавно в личном блоге артист опубликовал видео, на котором рассуждает о психологической зрелости. В частности, он заявил, что если женщина красится, она страдает зависимостью от чужого мнения о ее внешности. И сделал вывод — такие дамы не являются полноценными личностями.

По мнению Воробьева, аргумент, что женщина заботится о своей красоте и пользуется косметикой «для себя», слаб. Потому что мейкап ради собственного удовольствия девушка может сделать разве что перед сном. Но, как известно, никто так не делает. Ну а раз красятся прекрасные леди днем, очевидно, это только для зрителей со стороны. Шквала проклятий стоило ожидать, и они обрушились на Воробьева незамедлительно. Некоторые не могли понять, почему их осуждает тот, кто сам регулярно пользуется услугами визажистов.

Кто же знал, что его «оправдание» будет еще более унизительным.

Как рассказал исполнитель в новом ролике, ему написали многие девушки и выразили осуждение. Начал он со снисходительного признания собственной неправоты, а потом перешел в наступление. Воробьев подчеркнул, что реакция дам лишь доказывает достоверность его резюме о пресловутой зрелости.

«Пересмотрите мое первое утверждение, в котором я говорю, что полноценная личность — это человек, который не ищет подтверждения своей точки зрения, ему плевать, что думают и говорят другие. Потому вы, к сожалению, лишь подтверждаете мою теорию», — сказал певец.

Судя по всему, Алексей Воробьев до этого момента не сталкивался с праведным гневом обиженных женщин. Остается только подождать последствий — может ли конфликт с публикой навредить карьере артиста? Нынче публика звезд не прощает и после неуместного замечания быстро начинает сдавать билеты на концерты…

Ранее 5-tv.ru писал об объявлении Воробьева о женитьбе. 37-летний музыкант решил завести супругу ради разнообразия. Заскучал что-то. И описал требования к претендентке так, будто выбирает машину. И без колкости о «скрученном пробеге» не обошелся. Ох, держитесь, Алексей!