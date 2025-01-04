Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прошло уже несколько лет со дня смерти второй супруги артиста, но, несмотря на новые романтические отношения, он пока не готов связывать себя узами брака.

Певец Прохор Шаляпин не собирается жениться снова, поскольку у него пока другие планы — развитие личного блога и путешествие. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-шоу «Сережа и микрофон».

По словам артиста, его обвиняют в праздности из-за отсутствия официальной супруги и наследников. Это возмутило певца. Ведь он за то, чтобы в России рожали больше детей.

«У меня было три жены, одна из них умерла. Я что, теперь должен каждый год бегать в ЗАГС и расписываться официально?» — сказал Шаляпин.

К слову, артист был женат дважды. Сначала он заключил брак с Ларисой Копенкиной в 2013 году. Избранница была его старше на 27 лет. Однако отношения долго не просуществовали, пара подала на развод спустя полтора года.

После многочисленных кратковременных пассий артист женился на Татьяне Дэвис. Свадьбу они сыграли в Лас-Вегасе. Но вскоре после торжества Дэвис заболела коронавирусом, из-за чего в результате и скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Прохор Шаляпин заступился за Анастасию Ивлееву.