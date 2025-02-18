Постепенно угасает: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Брюс Уиллис продолжает борьбу с неизлечимой болезнью. В каком состоянии звезда сейчас, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела печальная новость: голливудскому актеру Брюсу Уиллису стало хуже. Действительно ли герой боевиков уже с трудом ходит и потерял способность говорить? Узнает ли он близких? Какие прогнозы дают врачи? И что за болезнь обнаружили у одной из дочерей звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я думаю, что Брюс очень сильный человек. И я хочу пожелать ему и его семье сил и мужества бороться с недугом. Я очень надеюсь, что он справится», — подчеркнул поклонник актера.

Это видео было снято в январе. На нем 69-летний Брюс Уиллис благодарит пожарных за тушение огня во время катастрофы в Лос-Анджелесе. Актер выглядит вполне бодрым, и видно, что он общается со спасателями. А спустя несколько недель дочь актера сообщила, что его состояние резко ухудшилось. Девушка призналась: отец больше не может читать и даже говорить.

«Большая трагедия на самом деле для близких и для человека в частности. У нас же тоже есть такие примеры — и популярные, и непопулярные. Это большая проблема», — высказался актер Даниил Воробьев.

«Очень жаль, что так происходит, потому что, мне кажется, он мог бы еще больше радовать своих фанатов. В таких случаях добавить, мне кажется, нечего. Жаль, что это не лечится», — выразил мнение певец Terry.

Впервые о проблемах со здоровьем Уиллиса стало известно в 2022-м. Тогда близкие сообщили: актер завершает карьеру из-за афазии. Это расстройство, при котором люди испытывают трудности с памятью, речью и письмом. А год спустя выяснилось, что все гораздо серьезнее. У Брюса диагностировали лобно-височную деменцию — неизлечимое заболевание, убивающее клетки мозга. Человек медленно угасает.

«Сначала у него нарушается память. Он забывает, куда положил часы, очки, ручку, куда положил пульт от телевизора. Постепенно память ухудшается, ухудшается. Люди теряют ориентацию, перестают коммуницировать, перестают видеть своих родственников», — объяснил невролог Максим Сутормин.

На счету Брюса Уиллиса почти триста ролей в кино. Но самая известная — полицейский Джон Макклейн из культового боевика «Крепкий орешек».

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«Я обожаю почти все его фильмы. Он уже был кинозвездой, когда меня катали в детской коляске. Его киногерои в „Пятом элементе“, „Крепком орешке“ незабываемы. Когда смотришь на него, сразу веришь, что это настоящий крутой мужик», — заявил поклонник Брюса Уиллиса.

Актер столько раз спасал мир на экране. А теперь не может помочь сам себе.

«Жалко. Эпоха. Но мы все смертные. Не будем о грустном, но это факт. Мы все переживаем», — отметил актер Глеб Калюжный.

«Брюс Уиллис на самом деле потрясающий актер. Действительно, мы на его фильмах и росли. Я знаю, что у него есть большая поддержка», — подчеркнула певица Виолетта Чиковани.

Супруга Брюса, Эмма Хэмминг, бросила все силы на заботу о муже. Помогают отцу и старшие дочери. Они часто выкладывают в сеть совместные фото и видео.

Поклонники со слезами наблюдают, как сильно сдал любимый артист. Он практически не выходит из дома, заметно поправился и резко постарел. Но гораздо более страшные изменения творятся с сознанием Уиллиса.

«Очень быстро происходит деградация человека. Он становится дезориентированным на улице, то есть не понимает, когда оказывается в незнакомой обстановке. Начинает очень сильно переживать происходящее вокруг. Он не понимает, не узнает окружающих. И дальше это все прогрессирует», — уточнил врач Сутормин.

Бывшая жена Брюса, Деми Мур, регулярно его навещает. Они развелись 25 лет назад, но навсегда остались друг для друга близкими людьми.

«Теперь, когда он болен, она оказывает ему эмоциональную помощь. Она всегда рядом. Это вызывает уважение», — призналась поклонница актера София Кленштейн.

«Я понимаю, что на них смотрит весь мир. И, конечно, они вроде держат рамочку, но что-то мне подсказывает, что есть в этом еще человеческий фактор, порядочность, цивилизованность, здоровые взаимоотношения между людьми», — сказала нейропсихолог Жанна Метель.

В одном из интервью актриса призналась, что болезнь Брюса сплотила всех его близких. Они стали чаще собираться вместе. В эти моменты Уиллис улыбается и выглядит счастливым. Вот только все реже узнает людей, которые так сильно его любят.

«Эта болезнь на самом деле не выбирает каких-то особенных людей. Она распространяется на любые профессии, на любых людей», — отметил Воробьев.

Недавно семью знаменитости настиг еще один удар. У их с Деми младшей дочери нашли аутизм. Таллула с детства испытывала проблемы с общением и контролем эмоций. Но родители не придавали этому значения. Как выяснилось, зря. Уже во взрослом возрасте актриса прошла обследование, где узнала о заболевании.

«Я испытала огромное эмоциональное облегчение. Выяснилось, что многое из того, что я считала недугом, оказалось нормальным», — поделилась Таллула Уиллис.

Сейчас она наблюдается у специалистов. Говорит, что принимает препараты, которые помогают ей чувствовать себя хорошо. И что болезнь никак не мешает ее жизни. Главное — держать ситуацию под контролем.

«Я уверена, что аутизм — моя суперсила. Я чувствую себя безмерно счастливой. Мне важно показать людям, что услышать такой диагноз во взрослом возрасте не так страшно, как кажется», — заявила дочь Брюса Уиллиса.

Актрису поддерживает вся семья: мать, сестры, мачеха и, конечно, папа. Близкие спокойно реагируют на ее странные поступки, которые теперь объясняются болезнью. Когда Таллула захотела побриться налысо, Брюс сам взял в руки машинку. И пусть с трудом, но помог дочери обновить прическу.

«Он не до конца осознает, что происходит, и не может выразить. Но эмоциональный фон, энергетический он чувствует, безусловно. Поэтому здесь не нужны все силы, здесь нужно обеспечить комфорт, помощь специалистов, реабилитологов в том числе и внимание близких», — уточнила Жанна Метель.

Родные актера стараются как можно больше времени проводить вместе с ним. Они уверены: хоть Брюс и лишился способности говорить и все чаще теряет память, но в редкие минуты просветления точно чувствует их тепло. И в его сердце по-прежнему живет любовь.