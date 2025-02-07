«Мы всегда будем семьей»: Деми Мур стала навещать Брюса Уиллиса каждую неделю

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/CraSH/imageSPACE

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Страдающий деменцией актер нуждается в постоянном уходе.

Актриса Деми Мур заверила, что с любовью заботится о своем бывшем муже Брюсе Уиллисе и его семье. Об этом она рассказала изданию Variety.

После того, как стал известен диагноз актера, бывшая жена вместе с их общими дочерьми стали постоянно общаться и поддерживать контакт с нынешней супругой Уиллиса — Эммой Хеминг, а также ее двумя наследницами.

Мур заявила, что за это время они все стали одной большой семьей. Теперь актриса навещает Уиллиса каждую неделю.

«Мы всегда будем семьей, только в другой форме. Для меня никогда не было никаких вопросов. Я появляюсь и присутствую в его жизни, в жизни семьи Брюса, потому что это то, что ты делаешь для людей, которых любишь», — сообщила актриса.

Кроме того, Деми Мур хочет своим примером показать, что бывшие супруги могут сохранить теплые дружеские отношения, даже несмотря на то, что брак рухнул.

«Жизнь после развода существует», — сказала она.

Американский актер Брюс Уиллис был вынужден завершить карьеру из-за стремительно развивающейся лобно-височной деменции, которую у него диагностировали три года назад. Он перестал запоминать текст сценариев, а сейчас с большими сложностями узнает и близких людей.

В данный момент уход за 69-летним актером осуществляет его нынешняя супруга Эмма Хеминг, а также бывшая жена Деми Мур и их общие дочери Румер, Таллула и Скаут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брюс Уиллис поблагодарил пожарных в Лос-Анджелесе.