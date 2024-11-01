«Деменция шепчет»: жена Брюса Уиллиса рассказа о первых симптомах его болезни

Фото: www.globallookpress.com/Sonia Moskowitz

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Актер заикался с самого детства, но по «крепкому орешку» никогда не было заметно проблем. Вот и проявления страшной болезни его семья увидела, к сожалению, не сразу.

Жена актера Брюса Уиллиса призналась, что они не обратили внимание на первые симптомы деменции. Об этом пишет издание PEOPLE.

Заикание было одним из первых признаков Альцгеймера, но ни супруга артиста модель Эмма Хеминг, ни сам Уиллис не придали этому значения.

«Брюс всегда заикался, но хорошо это скрывал», — объясняет Хеминг.

Звезда боевиков заикался с детства. В колледже преподаватель актерского мастерства обратил внимание на эту особенность своего студента и решил ему помочь. Поэтому ухудшение речи не стало тем самым звоночком, который заставил бить тревогу.

Болезнь Уиллиса начала развиваться с височных долей, а после поразила и лобную. Модель признается, что какого-то переломного момента не было. Ее муж не переставал быть собой, когда болезнь побеждала его. Поэтому Эмма сравнивает наступление Альцгеймера с шепотом.

Диагноз «деменция» актеру поставили два года назад. За год до того ему диагностировали афазию, которая является симптомом болезни Альцгеймера, но не ей самой.

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