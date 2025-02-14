Младше нее на 21 год: Голливуд обсуждает новый роман Деми Мур

Фото, видео: www.globallookpress.com/Billy Bennight; 5-tv.ru

У Деми Мур начались новые отношения. Кто стал избранником звезды и почему близкие переживают за нее, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Весь Голливуд обсуждает новый роман Деми Мур. Правда, что 62-летняя звезда встречается с актером, который на 20 с лишним лет ее младше? Почему поклонники переживают за актрису, а некоторые даже боятся, что эти отношения загубят не только ее карьеру, но и жизнь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня точно есть много историй, которые я могу рассказать», — заявила звезда.

СМИ пестрят заголовками: Деми Мур влюбилась в исполнителя роли «Человека-паука» 41-летнего Эндрю Гарфилда. Знаменитости спровоцировали слухи о своем романе на церемонии вручения кинопремий. В зале они открыто флиртовали друг с другом. А за кулисами, как рассказали присутствующие, обнимались и держались за руки.

«Я рада, что, наконец, могу жить здоровой и продуктивной жизнью. Да, я прошла через многое. Но надеюсь, впереди у меня еще долгий и счастливый путь», — призналась Деми Мур.

«Это шикарная женщина. И я более того, уверен, что, скорее всего, по ночам из нее вылезает молодая 20-летняя секси-штучка, и им очень весело вдвоем», — высказался певец АТМА.

«Даже в мои 26 сейчас я начинаю замечать, что мальчики 20 лет, в принципе, очень даже привлекательные. Что уж говорить о том, когда это молодой красивый парень, женщина в возрасте. Мне кажется, ей с ним очень даже неплохо и интересно», — выразила мнение певица Анастасия Вознюк.

Фанаты Деми разделились на два лагеря. Одни рады, а другие считают, что отношения с мужчиной, который младше нее на 21 год не принесут актрисе счастья. Ведь подобный опыт у нее уже был. И он закончился печально. Речь идет о ее браке с Эштоном Кутчером.

«Эштон Кучер был звездой довольно среднего подросткового кино, даже дурацкого, можно сказать. То есть серьезно его едва ли кто-то воспринимал», — уточнила кинокритик Елена Зархина.

Они познакомились на съемках телешоу. Веселый, остроумный парень, который постоянно над всеми подшучивал, покорил женщину моментально. Между ними завязался страстный роман. Актриса сияла. А ее друзья и дочери были в шоке.

«Да потому что разница в возрасте составляла почти 16 лет. И, естественно, никто не верил в эти отношения. Эштона называли очередной куклой для Деми Мур», — рассказала светский обозреватель Алена Павлова.

Но вопреки прогнозам, пара не рассталась ни через несколько месяцев, ни через год. Тогда 42-летняя Деми мечтала родить еще одного ребенка. Однако долгожданная беременность замерла на шестом месяце. Актриса винила в трагедии себя. Ведь она употребляла алкоголь на ранних сроках. И так и не смогла бросить курить.

«Конечно, определенно употребление алкоголя и курение может вызвать внутриутробную гибель плода, или преждевременные роды, или прерывание беременности на любых сроках», — объяснила гинеколог Олеся Чухрий.

Эштон пытался поддержать любимую и предложил ей пожениться. Свадебные хлопоты на время отвлекли Мур от печальных мыслей. Но вскоре после церемонии она снова заговорила о совместном малыше. Врачи рекомендовали прибегнуть к ЭКО.

«Причиной послужило неудачные исходы беременности в прошлом и, возможно, какие-то гинекологические заболевания, о которых мы не знаем», — уточнила врач Чухрий.

В своей автобиографии актриса писала, что в тот период она каждый день сдавала анализы, делала стимулирующие гормональные уколы и другие болезненные процедуры. Но несколько попыток закончились плачевно. Мур была в отчаянии. Считала себя неполноценной, раз не может родить, и слишком старой для молодого Эштона. Но всеми силами пыталась доказать ему обратное.

«Она ходила на массажи, занималась йогой, делала какие-то пластические манипуляции, ходила к косметологам. Все для чего? Для того, чтобы казаться, быть моложе», — отметила светский обозреватель Павлова.

Когда супруг в качестве сексуального эксперимента предложил впустить в их спальню третьего партнера для любовных утех, Деми согласилась. Но это оказалось ошибкой. Кутчер как будто почувствовал свободу. И стал все чаще пропадать в ночных клубах.

«Разница в возрасте дала о себе знать. Эштон стал заглядываться на более молоденьких девушек. Деми это бесило», — подчеркнула Алена Павлова.

После очередного приема у врача Мур увидела в киоске газету со статьей о неверности Эштона. Сам актер уверял, что все это выдумки. Но вскоре неизвестная девушка в подробностях рассказывала журналистам о связи со звездой молодежных комедий. Сомнений не оставалось: Кутчер изменил. Причем позже выяснилось, что сделал это в день годовщины свадьбы с Деми. Актриса подала на развод и впала в глубокую депрессию.

«Она очень переживала этот момент. Впала в алкоголь, в наркотики, в зависимость», — поделилась светский обозреватель Павлова.

Однажды во время вечеринки у нее случился эпилептический припадок. Очнувшись в больнице, Деми испугалась и осознала: если продолжит в том же духе, может погибнуть.

«Это был очень эмоциональный момент. Я почувствовала, что надо что-то менять», — призналась знаменитость.

Мур потребовалось несколько лет на то, чтобы восстановиться после неудачного брака с Эштоном. Она смогла вернуться в кино. В этом году 62-летняя актриса получила свою первую в жизни номинацию на «Оскар». Символично: ее героиня — женщина, которая настолько боится старости, что готова на все. Как когда-то сама Деми.

«Моя семья, мои друзья, мои славные дочери, моя внучка учат меня героизму. Как женщины, мы не можем быть мужественными только один раз. Мы должны делать это каждый чертов день», — заявила актриса.

Казалось бы, все неудачи теперь позади. Она снова на пьедестале. Но близкие переживают: что если роман с молодым Гарфилдом опять ее сломает? Эндрю всего 41, и он наверняка мечтает о детях, которых вряд ли сможет подарить ему Деми.